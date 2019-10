IRW-News: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming geht Partnerschaft mit globaler Casino-Marke PartyCasino.Fun ein

IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.



: Enthusiast Gaming geht Partnerschaft mit globaler Casino-Marke PartyCasino.Fun ein

- PartyCasino.Fun, eines der weltweit größten Online-Casinos, wird bei EGLX mit Spielern und der E-Sport-Branche zusammenarbeiten

- Entwicklung einer individuellen Marketingkampagne mit mehreren Kontaktpunkten für Spieler, um begehrte demografische Zielgruppen anzusprechen

- Partnerschaft umfasst Sponsorenlogo auf Trikot von Luminosity und Sponsoring in EGLX 19+ Lounge zur Erweiterung des kanadischen Publikums von PartyCasino.Fun

Toronto (Ontario), 16. Oktober 2019. Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es in Zusammenarbeit mit seiner E-Sport-Sparte, Luminosity Gaming (Luminosity), ein Sponsoring- und Partnerschaftsabkommen (das Abkommen) mit PartyCasino.Fun, einem führenden Online-Casino mit über 500 Spielen, die von Klassikern wie Blackjack und Roulette bis hin zu einer Vielzahl an Online-Slots reichen, unterzeichnet hat.

Durch das Abkommen wird das Logo von PartyCasino.Fun auf den Trikots von Luminosity Gaming erscheinen, die während der Live-Streams und Sendeveranstaltungen sowie im Online-Shop zu sehen sind. Darüber hinaus wird PartyCasino.Fun die 19+ Gaming-Lounge bei der EGLX sponsern, die einen gegenseitigen Zugang und eine Möglichkeit für eine weitere Spielergruppe bietet.

Enthusiast Gaming wird eine Reihe von Umfragen durchführen, bei denen die Teilnehmer gebeten werden, zwischen einem realen Ort und einem Videospielort zu wählen. Nach dem Abschluss der Umfrage im Dezember werden die Ergebnisse in der umfassenden Social-Media-Präsenz von Enthusiast Gaming genutzt, um PartyCasino.Fun als persönlichen Ausflug zu bewerben und PartyCasino.Fun eine neu entdeckte Reichweite in Kanada zu verleihen.

Die Zusammenarbeit mit PartyCasino.Fun erschließt ein neues Zielgruppensegment für Enthusiast Gaming: die lukrative Online-Glücksspiel-Community. Enthusiast Gaming bietet Spielern mehrere Interaktionspunkte, was die einzigartige Möglichkeit darstellt, das gesamte Netzwerk an Medien, E-Sport und Veranstaltungen zu nutzen. Das kürzlich eingestellte Direktvertriebsteam von Enthusiast Gaming schafft bereits einen Mehrwert, indem es direkte Beziehungen zu Marken und Agenturen nutzt und einen individuellen, zielgerichteten Ansatz bietet, um die Zielgruppe der Spieler zu erreichen. Die Partnerschaft mit PartyCasino.Fun wurde vom Vertriebsteam gefördert und verdeutlicht, wie erfolgreich die allgemeine Strategie sein kann.

Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming, sagte: Die Partnerschaft mit PartyCasino.Fun ist für uns äußerst aufregend und verdeutlicht die Größe und den Umfang unserer zusammengelegten Medien- und Gaming-Plattform. Wir haben die Vertriebs- und Marketingexpertise unseres kürzlich zusammengestellten Direktvertriebsteams genutzt, um eine einzigartige, individuelle Marketingstrategie für PartyCasino.Fun zu entwickeln, um ihre Medien- und Sponsoringziele zu erreichen. Es ist ermutigend zu sehen, dass unsere Vertriebsmitarbeiter bereits jetzt einen Wert schaffen und den Umsatz steigern. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit PartyCasino.Fun und die enge Zusammenarbeit mit ihrem Team!

Alessandro De Stasio, Head of Marketing von PartyCasino.Fun, sagte: Wir freuen uns, die Möglichkeit zu haben, mit der größten Gaming- und E-Sport-Organisation Kanadas zusammenzuarbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass die Verbindung mit unserem Publikum neue Marketingmöglichkeiten erschließen wird - sei es in puncto Reichweite, Veranstaltungen und/oder Aktivierungen.

Über PartyCasino.Fun

PartyCasino.Fun ist die im zweiten Halbjahr 2019 eingeführte Lösung für unterhaltsame Spiele, um unseren Kunden ein anderes Online-Casino-Erlebnis zu bieten, wenn kein echtes Geld im Spiel ist. PartyCasino ist die führende Casino-Marke von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) (GVC) und bietet als eines der weltweit größten Online-Casinos über 1.000 Spiele, einschließlich Spielautomaten, Blackjack, Roulette und anderer Tischspiele. GVC ist in vier primären Produktbereichen tätig: Sport, Casino, Poker und Bingo. GVC, ein führender E-Gaming-Anbieter auf dem B2C- und B2B-Markt, verfügt über Lizenzen in mehreren Ländern, einschließlich Österreich, Italien, des Vereinigten Königreichs, Dänemark, Belgien und Deutschland. Angesichts einer Vielzahl an etablierten Marken, die auf eine gemeinsame Tradition von über 250 Jahren zurückblicken können, ist GVC einer der größten Sportwetten- und Gaming-Konzerne der Welt.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das weltweit größte Netzwerk an Communitys für Spieler und E-Sport-Fans. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das Mediennetzwerk generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Die E-Sport-Sparte von Enthusiast, Luminosity Gaming, ist ein führendes globale E-Sport-Franchiseunternehmen, das aus sieben professionellen E-Sport-Teams besteht, die sich in seinem Besitz befinden und von ihm geleitet werden, einschließlich des Overwatch-Teams Vancouver Titans und des Call of Duty-Teams mit Sitz in Seattle. Alles in allem erreicht das integrierte Netzwerk jeden Monat mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast Gaming ist im Bereich Event-Business außerdem Inhaber und Betreiber der größten kanadischen Gaming-Messe, der Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), die im Jahr 2018 ca. 55.000 Besucher verzeichnen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg..

KONTAKTDATEN

Investor Relations:

Julia Becker

Head of Investor Relations & Marketing

Tel: 604-785-0850

E-Mail: jbecker@enthusiastgaming.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben und sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten beinhalten. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich von Enthusiast Gaming liegen. Zu den Risiken zählen außerdem Risiken, zu denen es im Rahmen solcher Transaktionen und bei Unternehmen, deren Aktien an der TSXV gehandelt werden, üblicherweise kommen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Enthusiast Gaming daraus ergeben. So kann beispielsweise nicht garantiert werden, dass die Akquisition wie erwartet abgeschlossen wird, dass die Akquisition das Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich Mobile Gaming positioniert und dass die Akquisition zu einem Wachstum der Online- und Offline-Gaming-Community des Unternehmens führen wird.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft noch US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

