IRW-News: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming erhält bedingte Genehmigung für Aufstieg an die Toronto Stock Exchange

: Enthusiast Gaming erhält bedingte Genehmigung für Aufstieg an die Toronto Stock Exchange

TORONTO, ONTARIO, 18. Dezember 2019 - Enthusiast Gaming Holdings Inc. (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) (TSXV: EGLX)(OTCQB: ENGMF)(FWB: 2AV) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung für den Aufstieg von der TSX Venture Exchange (TSXV) an die Toronto Stock Exchange (TSX) erhalten hat. Die Stammaktien von Enthusiast Gaming werden an der TSX unter demselben Börsenkürzel EGLX gehandelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel an der TSX im Januar 2020 aufgenommen wird.

Nach Angaben der TMX Group notieren 1.933 Unternehmen an der TSXV(1) und in diesem Jahr wechselten nur 21 an die TSX. Im Jahr 2018 schafften nur 12 an der TSXV notierte Unternehmen das Uplisting an die TSX. Der Übergang von einem an der TSXV notierten Unternehmen zu einem an der TSX notierten Unternehmen ist eine bedeutende Leistung für jeden börsennotierten Emittenten und es ist offensichtlich, dass nur ein kleiner Teil der börsennotierten Unternehmen diesen Sprung schaffen. Das Uplisting wird für Enthusiast Gaming ein wichtiger Meilenstein sein und schließt an eine Reihe wichtiger Unternehmensmaßnahmen seit Abschluss der Fusion zwischen Enthusiast, Aquilini GameCo und Luminosity Gaming im August 2019 an.

Die endgültige Genehmigung der Notierung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter von der TSX geforderten üblichen Bedingungen durch das Unternehmen. Das Unternehmen wird darüber informieren, sobald die TSX das Datum des Handelsbeginns an der TSX bestätigt. Nach Erfüllung der endgültigen Notierungsanforderungen wird die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV eingestellt und der Handel an der TSX aufgenommen. Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen.

1. https://www.newswire.ca/news-releases/tmx-group-equity-financing-statistics-november-2019-839101763.html

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX) (OTCQB: ENGMF) (FWB: 2AV) errichtet das weltweit größte Netzwerk an Communitys für Spieler und E-Sport-Fans. Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in Nordamerika und Großbritannien ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das Mediennetzwerk generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Die E-Sport-Sparte von Enthusiast, Luminosity Gaming, ist ein führendes globale E-Sport-Franchiseunternehmen, das aus sieben professionellen E-Sport-Teams besteht, die sich in seinem Besitz befinden und von ihm geleitet werden, einschließlich des Overwatch-Teams Vancouver Titans und des Call of Duty-Teams mit Sitz in Seattle. Insgesamt erreicht das integrierte Ökosystem über 200 Millionen Gaming-Fans pro Monat. Das Eventgeschäft von Enthusiast Gaming besitzt und betreibt die größte Gaming-Messe Kanadas, die Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) (eglx.com), sowie die größte Mobile-Gaming-Veranstaltung in Europa, Pocket Gamer Connects. Weitere Details über das Unternehmen erhalten Sie unter www.enthusiastgaming.com. Weitere Informationen über Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg.

