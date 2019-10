IRW-News: Engagement Labs Inc.: Großes Unterhaltungsunternehmen unterzeichnet nach erfolgreichem Erstauftrag Einjahresvertrag für die Nutzung der TotalSocial-Plattform

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Großes Unterhaltungsunternehmen unterzeichnet nach erfolgreichem Erstauftrag Einjahresvertrag für die Nutzung der TotalSocial-Plattform

Nach dem Erwerb einer Lizenz für die Nutzung der TotalSocial®-Plattform beläuft sich das Auftragsvolumen des Kunden auf insgesamt 245.000 CAD

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 10. Oktober 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mit einem führenden Anbieter von Video-Streaming-Diensten ein Einjahresvertrag unterzeichnet werden konnte. Es handelt sich dabei um den zweiten Vertragsabschluss in weniger als vier Monaten, mit dem der ursprüngliche Auftragsumfang laut der vorangegangenen Pressemitteilung (https://www.engagementlabs.com/investor-relations/five-prestigious-brands-tap-engagement-labs-initial-engagements/) nun auf einen Gesamtwert von 245.000 CAD erweitert wurde. Nach dem erfolgreichen Erstauftrag wird der Kunde die Plattform TotalSocial® für den weiteren Ausbau seines Geschäfts über den Einsatz von Marketingmaßnahmen zur Kundenakquise, Medienbewertungen in sozialen Medien und Competitive Intelligence (Wettbewerbserkundung) nutzen. Die urheberrechtlich geschützte Datenerfassung über die TotalSocial-Plattform hat dem Kunden im Rahmen der prädiktiven Analyse und der Modellierungsmethoden zur Optimierung seiner Marketinginitiativen wertvolle Dienste geleistet.

Die Medienlandschaft ist einem raschen Wandel unterworfen und Konsumenten fragen vermehrt Freunde und Kollegen um Rat, wie man am besten Geld sparen und gleichzeitig das Unterhaltungsangebot im eigenen Heim erweitern kann. TotalSocial ist ein vitales Werkzeug, mit dem man Kunden in der Medienbranche hilft, die Macht des Peereinflusses sowohl online als auch offline zu nutzen, erklärt Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs. Wir sind diesem Kunden im Streaming-Media-Sektor äußerst dankbar, dass er sich nach dem Erfolg des ersten Engagement für eine Monatslizenz entschieden hat.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Ed Keller, CEO

ed.keller@engagementlabs.com

Engagement Labs

Vanessa Lontoc

vanessa.lontoc@engagementlabs.com

