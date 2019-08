IRW-News: Engagement Labs Inc.: Fünf renommierte Marken nehmen erstmals Dienste von Engagement Labs in Anspruch

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Fünf renommierte Marken nehmen erstmals Dienste von Engagement Labs in Anspruch

Gesamtwert der TotalSocial-Programme beträgt 324.250 CAD

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 7. August 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mit fünf führenden Markenunternehmen in vier vertikalen Märkten erste Verträge unterzeichnet wurden. Der Verkaufswert der Verträge liegt bei insgesamt 324.250 CAD.

Die vertikalen Märkte, in denen die Markenfirmen tätig sind, sind das Bankenwesen, der Getränkesektor, der Einzelhandel und Streaming-TV. Alle fünf Verträge basieren auf der vom Unternehmen entwickelten Plattform TotalSocial®, die Messungen von Online- und Offline-Kundengespräche auswertet.

TotalSocial ist ein mehrjähriger Dienst mit monatlichen Abozahlungen. Im Falle dieser renommierten Kunden haben wir ein erstes Leistungsangebot entwickelt, bei dem nach erfolgreichem Abschluss eine Umstellung auf die laufenden Programme erfolgt, meint Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs.

Ein wesentliches Element bei diesen Leistungsverträgen ist der Einsatz der prädiktiven Analyse, um mit den Kunden in Kontakt zu treten, die Beziehung zwischen Kundengesprächen und Käufen zu messen und Marketingstrategien zur Wachstumssteigerung zu identifizieren. Vor einigen Monaten veröffentlichte der MIT Sloan Management Review die Ergebnisse eines Analyse-Großprojekts, das von Engagement Labs und einem führenden Wissenschaftler der Northeastern University durchgeführt wurde. Es konnte gezeigt werden, dass Kundenkonversationen im Schnitt für 19 % der Kundenkäufe verantwortlich sind. TotalSocial bietet Kunden die Möglichkeit, dieses Wissen für die Steigerung ihrer Umsätze zu nutzen.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

