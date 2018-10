IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs verdoppelt bestehendes TotalSocial®-Jahresvertragsvolumen eines führenden US-Telekom-Kunden

IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.



: Engagement Labs verdoppelt bestehendes TotalSocial®-Jahresvertragsvolumen eines führenden US-Telekom-Kunden

Mehrjähriger Vertrag mit Wertsteigerung auf 879.000 CAD

New Brunswick, NJ /Montreal, QC- 24. Oktober 2018 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (OTCQB: ELBSF) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Wachstumsstrategie mit einer beachtlichen Auftragserweiterung eines führenden Fortune 500-US-Telekom-Kunden erfolgreich fortsetzt. Der Deal ist ein klarer Vertrauensbeweis für Engagement Labs, das sein Vertragsvolumen bei diesem Kunden in den verbleibenden 27 Monaten verdoppeln kann. Der neue Vertrag entspricht einer Steigerung der bestehenden Vereinbarung um 100 Prozent und erhöht den Vertragswert auf 879.000 CAD (674.325 USD).

Der Ausbau der Geschäftsbeziehung resultiert aus dem aktuellen Arbeitsumfang des Unternehmens für den Kunden. Nachdem das Portfolio des Kunden zahlreiche Marken beinhaltet, steigerte sich das Vertragsvolumen für die Nutzung von TotalSocial im Zuge der Geschäftsbeziehung von zunächst einer Marke zu Vertragsbeginn auf zwei Marken und liegt nun bei mittlerweile vier Großmarken. Die neuen Upselling-Kapazitäten beinhalten einen erweiterten Funktionsumfang des TotalSocial-Dashboards, zusätzliche Social-Media-Plattformen, eine bedarfsgerechte Diagnostik sowie eine umfangreichere Berichterstattung für das erweiterte Portfolio der im Geschäftsvertrag enthaltenen Marken. Die Plattform hat sich im Rahmen der aggressiven Expansionsstrategie des Kunden als enorm wichtig erwiesen.

Mit dieser jüngsten Vertragsunterzeichnung bestätigt sich, dass unsere Kunden darauf vertrauen, dass sie mit Hilfe der TotalSocial-Plattform von Engagement Labs ihre Marketingstrategie optimieren, ihre Umsätze steigern und die Markenbindung der Kunden stärken können, meint Ed Keller, CEO von Engagement Labs.

Das Upselling für bestehende Kunden hat in der Wachstumsstrategie von Engagement Labs absoluten Vorrang, fügt Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs, hinzu. Wir sehen, dass unsere Kunden an ihre Erfolge anknüpfen und unsere Plattform immer öfter nutzen.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) (OTCQB: ELBSF) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt. Die unternehmenseigene Plattform TotalSocial® ist auf das gesamte soziale Ökosystem gerichtet und kombiniert wertvolle Online-Daten (soziale Medien) und Offline-Daten (Mundpropaganda) mit prädiktiven Analysen. Engagement Labs verfügt über eine eigene Datenbank, in der über zehn Jahre gesammeltes einzigartiges Datenmaterial zu Marken und Branchen sowie Wettbewerbsanalysen enthalten sind. In Abstimmung mit hochmodernen prädiktiven Analysemethoden auf Basis maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz werden so soziale Messdaten generiert, mit deren Hilfe verschiedenen Kundengruppen zu höheren Marketingrenditen und Umsatzzahlen verholfen wird.

Erfahren Sie mehr unter www.engagementlabs.com / www.totalsocial.com.

Über TotalSocial®

TotalSocial® ist eine erstklassige Daten- und Analyseplattform, die den Markenunternehmen einen einzigartigen Wissensvorsprung, höhere Marketingrenditen und Strategien zur Umsatzsteigerung ermöglicht. Mit verwertbaren Online- und Offline-Daten ausgestattet, ist TotalSocial die einzige Plattform, die das gesamte soziale Ökosystem abdeckt und erfasst. TotalSocial liefert einzigartige, geschützte Daten zu Markenherstellern, ihren Branchen und ihren Mitbewerbern. Mit Hilfe modernster Diagnosetools, zum Patent angemeldeter prädiktiver Analysemethoden und maschineller Lernmethoden sondiert TotalSocial Geschäftschancen, gibt Empfehlungen und bietet einen Fahrplan zur Umsatzsteigerung und zum Erreichen von Geschäfts- und Marketingzielen.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Unternehmensführung zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, jedoch beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Engagement Labs hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc, Marketing Director / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

732-846-6800

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44976

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44976&tr=1

