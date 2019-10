IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs unterzeichnet Vertrag mit führendem amerikanischem Versicherungsdienstleister

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Engagement Labs unterzeichnet Vertrag mit führendem amerikanischem Versicherungsdienstleister

Erstauftrag mit einem Vertragswert von 152.000 CAD

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 22. Oktober 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass einer der größten und bekanntesten Versicherungsdienstleister in Amerika erfolgreich unter Vertrag genommen werden konnte. Der Vertragswert des Erstvertrags beläuft sich auf 152.000 kanadische Dollar. Eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung bis zum Jahr 2020 ist vorgesehen.

Der neue Vertrag ist der erste, den das Unternehmen mit einem Versicherungsdienstleister abschließen konnte. Er umfasst die Bereitstellung von Online- und Offline-Konversationsdaten über die Marke und die wichtigsten Mitbewerber des Kunden auf der TotalSocial®-Plattform sowie die Messung der Wirkung von Kampagnen und Sponsoringprogrammen. Im Rahmen des Vertrags werden auch TotalSocial-Analysemethoden zur Erfassung der metrischen Daten im Hinblick auf die Markengesundheit sowie eine Roadmap zur Optimierung der Kundengespräche mit dem Ziel der langfristigen Markengesundheit bereitgestellt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Monaten und beide Unternehmen haben die Möglichkeit, diesen über mehrere Jahre hinweg zu verlängern.

Engagement Labs zählt immer mehr Fortune 500-Marken in den unterschiedlichsten Branchen zu seinen Kunden, welche die TotalSocial-Plattform nutzen, um rasche und fundierte Entscheidungen zur Optimierung ihrer Geschäftsentwicklung zu treffen.

Es ist großartig, dass wir unseren Kundenstamm ständig erweitern und in neue vertikale Märkte expandieren können, freut sich Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs. Die TotalSocial-Plattform ist derzeit in 13 vertikalen Märkten vertreten - ein Beweis für ihre Breitenwirkung und ihre Fähigkeit, Marken und Unternehmen mit unterschiedlichsten wirtschaftlichen Anforderungen und Zielen zu unterstützen.

