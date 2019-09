IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs unterzeichnet Vertrag mit Telekom-Großkonzern, um dessen Marketingentscheidungen und Kennzahlenmessungen zu optimieren

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Engagement Labs unterzeichnet Vertrag mit Telekom-Großkonzern, um dessen Marketingentscheidungen und Kennzahlenmessungen zu optimieren

Neukunde erwirbt Lizenz für TotalSocial®-Plattform durch Abschluss eines Deals mit Jahreswert in Höhe von 239.000 kanadischen Dollar

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 26. September 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Vertrag im Wert von 239.000 CAD pro Jahr mit einem führenden Telekommunikationskonzern unterzeichnet hat. Das umfassende Leistungsangebot zur Messung von Marketingkennzahlen richtet sich an den Geschäftszweig Haushalte des Kunden und beinhaltet Kabelfernsehen, Internet, Telefon und WLAN-Dienste.

TotalSocial® führt eine Messung der Kundenkonversationen über Marken sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich durch. Der Neukunde hat die Absicht, die Plattform für die Messung der Gesamteffektivität seiner Marketingmaßnahmen und zur Ermittlung der Einflussfaktoren auf Markenwert und Kundenakquise zu verwenden. Der Telekommunikationsriese wird die über die TotalSocial-Plattform gewonnenen Daten in seine Marketingmix-Modelle einfließen lassen, die eine Schätzung ermöglichen sollen, inwieweit die Marketingaktivitäten zum Markenerfolg beitragen.

Die Kunden erkennen immer mehr, dass Social Engagement ein wichtiger Indikator für die Effektivität von Marketingmaßnahmen ist und auch einen Multiplikator hinsichtlich der Wirkungssteigerung von Marketingstrategien darstellt, so CEO Ed Keller. Unser neuer Kunde schätzt den ganzheitlichen Ansatz von TotalSocial, der Offline- und Social-Media-Konversationen über den Kunden und seine wichtigsten Mitbewerber zusammenführt. Der SVP of Brand hat uns mitgeteilt, dass seine Firma die TotalSocial-Plattform besonders deshalb schätzt, weil darin alle sozialen und medienbezogenen Aktivitäten gebündelt werden und deren Einfluss auf die Marke als Ganzes sowie auf die jeweiligen Geschäftsergebnisse erkennbar wird.

Wir freuen uns, dass wir mit dem Neuzugang dieses Kunden nun insgesamt drei der größten Telekommunikationskonzerne Amerikas für unsere TotalSocial-Plattform gewinnen konnten, meint President und Chief Revenue Officer Steven Brown.

Das renommierte Magazin MIT Sloan Management Review veröffentlichte im Januar die Analysen von Engagement Labs, die zeigten, dass die auf der TotalSocial-Plattform erfassten Kennzahlen 19 % der Verbraucherkäufe vorhersagten. Damit werden den Kunden die Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie zur Verbesserung des Umsatzwachstums benötigen. Die Umsatzauswirkungen gehen zu mehr als 50 % auf Offline-Gespräche über die Marken zurück, eine Kennzahl, die kein anderes Messsystem konsistent erfasst.

