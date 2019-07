IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs sichert sich einen weiteren Vertrag zur Nutzung der Plattform TotalSocial® mit einer britischen Bank

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Engagement Labs sichert sich einen weiteren Vertrag zur Nutzung der Plattform TotalSocial® mit einer britischen Bank

Vertrag mit 16-monatiger Laufzeit im Wert von 272.000 CAD

Montreal, QC - 18. Juli 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen neuen Kunden im Vereinigten Königreich unter Vertrag nehmen konnte. Dieser Deal mit einer britischen Großbank, der die Wachstumsstrategie des Unternehmens neuerlich unter Beweis stellt, betrifft die Nutzung von TotalSocial® als Daten- und Analyseplattform für soziale Intelligenz. Der Vertrag mit einer Laufzeit von 16 Monaten hat einen Gesamtwert von 272.000 CAD (160.000 Pfund).

Der Neukunde hat sich für Engagement Labs TotalSocial-Plattform entschieden, um damit seine Maßnahmen zur Imagepflege zu optimieren, seinen Datenpool wettbewerbsfähiger zu gestalten und Verbesserungen in puncto Brand Health (Markengesundheit) zu erzielen. Mit diesem Neukunden kann Engagement Labs seine stetig wachsende Klientel im Finanzsektor der britischen und amerikanischen Märkte neuerlich erweitern. In der Finanzbranche wird das Augenmerk heute verstärkt auf Kundenzentrierung gelegt und die Kundenberatung wird zunehmend als wesentlicher Wachstumstreiber in diesem Zukunftsmarkt gesehen. TotalSocial unterstützt Finanzdienstleister dabei, in diesem Umfeld geeignete Strategien zu entwickeln und die Performance ihrer Unternehmen im Auge zu behalten.

Wir sind nicht nur zufrieden, sondern begeistert, diese renommierte Bank zu unserem Kundenstamm zählen zu dürfen, erklärt Ed Keller, CEO von Engagement Labs. Unser Kunde ist sich darüber im Klaren, dass Daten und Analysemethoden zum sozialen Einfluss eine höhere Rendite und Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen bewirken können. Er hat sich daher für TotalSocial entschieden, weil er über die Plattform wertvolle Einblicke in die Aktivitäten in sozialen Netzwerken und deren Auswirkungen auf das Image und die Performance seiner Marke gewinnt.

Unser Kunde hat erkannt, dass ihm die TotalSocial-Plattform beim Erreichen seiner Ziele hilft und unter anderem höhere Marketingrenditen sowie hohe Umsatzzuwächse beschert, fügt Steven Brown, President & Chief Revenue Officer von Engagement Labs hinzu. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Finanzsektor. Mich begeistert vor allem die Dynamik, die sich im Vereinigten Königreich derzeit abzeichnet und die als Vorbote eines anhaltenden Unternehmenswachstums gewertet werden kann.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

