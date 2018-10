IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs reagiert auf Social Listening Report von Forrester Wave

IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.



: Engagement Labs reagiert auf Social Listening Report von Forrester Wave

Neuer Social Listening Report von Forrester Wave erstellt Geschäftsszenario für TotalSocial von Engagement Labs

New Brunswick, New Jersey, Montreal (Quebec), 4. Oktober 2018. Engagement Labs Inc. (TSX-V: EL, OTCQB: ELBSF) veröffentlicht seine Antwort auf den Q3 2018 Global Social Listening Platforms Report von Forrester Wave (der Bericht), in dem der Zustand des sozialen Listening-Bereichs und von Listening-Plattformen in sozialen Medien bewertet werden. Der renommierte, alle zwei Jahre erscheinende Bericht identifizierte größere Defizite in der Branche, die laut einem Reporter dieser Branche mit der innovativen TotalSocial-Lösung von Engagement Labs behoben werden.

Reporter Barry Levine von MarTech Series fasst den Forrester Wave Report zusammen und bezeichnete das Angebot von Engagement Labs im Vergleich zu Listening-Plattformen von sozialen Medien als akkurateres großes Ganze.

Im Forrester Wave Report werden Listening-Plattformen von sozialen Medien dafür kritisiert, nicht das volle Potential von sozialer Intelligenz zu nutzen, dass Angebote einander zu ähnlich sind sowie für das Erfordernis, mit stärkeren Strategietools zu differenzieren. In unserer Bewertung des Forrester Wave Report 2016 haben wir festgestellt, dass die Technologie beträchtliches Potenzial aufweist, der Höhepunkt jedoch noch bevorsteht. Im Jahr 2018 warten wir noch immer darauf.

Im Rahmen des Report prüfte Forrester alle zehn führenden sozialen Listening-Plattformen und führte Interviews mit Unternehmen, wobei man zur Schlussfolgerung kam, dass die Branche soziale Daten nach wie vor in einem Speicher aufbewahrt und nutzt und nannte als nächstes Ziel die Differenzierung mit Strategie. Im Bericht wurde unter anderem empfohlen, dass die Plattformen soziale Online-Daten mit anderer Business Intelligence zusammenführen und Beratungs- sowie professionelle Dienstleistungen anbieten sollen.

Die TotalSocial-Plattform von Engagement Labs unterscheidet sich insofern von Listening-Plattformen, als sie Offline- und Online-Konversationen der Nutzer kombiniert, alle Konversationen mit Geschäftsergebnissen verknüpft und Diagnosen sowie ein Marketingmanuskript anbietet, die Marketingfachleuten eine stärkere Basis für die Strategieentwicklung ermöglichen.

Wir sind stolz darauf, dass die TotalSocial-Plattform die soziale Intelligenz auf eine vollkommen neue Ebene hebt, indem das gesamte soziale Ökosystem online wie offline abgedeckt wird und prädiktive Analysen verwendet werden, um Marketingfachleuten zu zeigen, wie sie eine soziale Strategie anwenden können, um die Geschäftsperformance zu verbessern, sagte Ed Keller, CEO von Engagement Labs. Unsere Plattform bietet genau das, woran es laut Forrester in der Listening-Branche mangelt - und aus diesem Grund registrieren sich führende Marketingfachleute in diesem Jahr bei uns.

Engagement Labs liefert bereits die Innovationen, die von den Analysten von Forrester gefordert werden. Unsere Plattform ist der Integrator von Online- und Offline-Konversationen von Kunden und trägt dazu bei, dass soziale Daten die Marketingstrategie im Namen unserer Kunden unterstützen, sagte Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs.

