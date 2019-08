IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs meldet anhaltendes Umsatzwachstum für TotalSocial im 2. Quartal 2019

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

Engagement Labs meldet anhaltendes Umsatzwachstum für TotalSocial im 2. Quartal 2019

- 17 % Umsatzwachstum für TotalSocial im Jahresvergleich

- EBITDA gegenüber dem 2. Quartal 2018 um 53 % verbessert

- Bereinigtes EBITDA (nicht GAAP-konform) gegenüber dem 2. Quartal 2018 um 50 % verbessert

MONTREAL, Quebec, 22. August 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) veröffentlichte die Ergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2019 endete. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht sind auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar.

Wichtigste Finanzergebnisse des zweiten Quartals

- Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im 2. Quartal 2019 961.435 $, wovon 927.671 $ auf TotalSocial® entfielen; dies entspricht einem Umsatzwachstum von 17 % bei TotalSocial gegenüber dem 2. Quartal 2018 (791.274 $).

- Die Betriebskosten gingen im 2. Quartal 2019 auf 1.274.931 $ zurück, was einem Rückgang von 20 % oder 325.775 $ gegenüber 1.600.706 $ im 2. Quartal 2018 entspricht.

- Die Bruttomarge stieg von 39 % im 2. Quartal 2018 auf 48 % im 2. Quartal 2019.

- Der Nettoverlust vor Ertragsteuern ging im 2. Quartal 2019 auf 784.522 $ zurück, was einem Rückgang von 46 % oder 659.300 $ gegenüber 1.443.822 $ im 2. Quartal 2018 entspricht.

- Der EBITDA-Verlust von 463.162 $ im 2. Quartal 2019 stellt eine Verbesserung von 514.982 $ gegenüber 978.144 $ im 2. Quartal 2018 dar.

- Der bereinigte EBITDA-Verlust (nicht GAAP-konforme Kennzahl) von 412.425 $ im 2. Quartal stellt eine Verbesserung von 407.461 $ gegenüber 819.886 $ im 2. Quartal 2018 dar.

- Das Basis- und unverwässerte Ergebnis pro Aktie betrug im 2. Quartal 2019 -0,01 $ gegenüber -0,02 $ im 2. Quartal 2018.

- Das Unternehmen hatte zum 30. Juni 2019 einen Barbestand von 2.085.264 $ verglichen mit 906.455 $ zum 31. Dezember 2018.

TotalSocial gewinnt 2019 mit 30 Kundenaufträgen in 12 Branchen weiter an Dynamik. Wir haben kürzlich unsere ersten Kunden, beides führende Akteure, in zwei neuen Sektoren bekannt gegeben: Freizeitreisen und Videospiele. Diese Breite ist attraktiv, da sie zeigt, dass TotalSocial nicht nur eine Plattform für eine Handvoll von Marken in einer begrenzten Anzahl von Branchen ist, sondern über einen großen Zielmarkt verfügt, sagte CEO Ed Keller. Darüber hinaus sind wir dank unserer Kostensparmaßnahmen auf Kurs zum Breakeven bei unserem Cashflow. Und das wird uns zu einem noch stärkeren Unternehmen machen.

Das Unternehmen beauftragt Computershare im Rahmen eines Verwaltungsabkommens für aktienbasierte Wertpapiere

Das Unternehmen hat Computershare Trust Company of Canada (Computershare) damit beauftragt, als Verwaltungsstelle für ein Abkommen zur Verwaltung von aktienbasierten Wertpapieren (der Plan) für den Verkauf von Aktien des Unternehmens zu agieren, die seinen verschiedenen Aktienvergütungsvereinbarungen zugrunde liegen, um Kapitalertragsteuern im Auftrag der Begünstigten des Plans zu zahlen. Computershare wird ein separates Depot in seinem Namen einrichten und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Verkäufe über den eigenen Aktienmakler tätigen. Im Einklang mit den Vorschriften der Börse bestätigt das Unternehmen, dass im Weiteren zur Ausgabe von 6.000.000 Stammaktien an Board-Mitglieder für frühere Tätigkeiten, die auf der Aktionärsversammlung am 22. Mai 2019 von den Aktionären bewilligt wurde, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX eine endgültige Anzahl von insgesamt 4.294.447 Stammaktien ausgegeben werden, einschließlich der Stammaktien, die im Rahmen des Plans an Computershare begeben werden.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen hierin stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Management zu diesem Zeitpunkt zwar für angemessen hält, die aber naturgemäß bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Ungewissheiten unterliegen. Die Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt und verpflichtet sich Engagement Labs nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

