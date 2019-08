IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs kündigt eine spezielle Investorentelefonkonferenz für Dienstag, den 13. August an.

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 9. August 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es beabsichtigt, am Dienstag, den 13. August um 16.00 Uhr ET (22:00 MEZ) eine spezielle Investorentelefonkonferenz durchzuführen. Details zur Telefonkonferenz finden Sie unten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Aktionäre über Neuigkeiten zu informieren, nachdem es mehrere Anfragen von Aktionären und potenziellen Aktionären über aktuelle neue Pressemitteilungen zu Vertragsabschlüssen erhalten hat, einschließlich der Ankündigung, dass eine Investmentbank beauftragt wird, strategische Alternativen zu prüfen.

Datum: 13. August 2019

Zeit: 16.00 Uhr ET (22:00 MEZ)

Teilnehmer:-

Gebührenfreie Einwahlnummer (Kanada/US): 1-866-323-9095

Lokale Einwahlnummer: 416-849-3996

Internationale Einwahlnummern: Klicken Sie hier für eine Liste der internationalen Einwahlnummern.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2689843/International%20Dial%20in%20Phone%20Numbers%20(4310323).pdf

Teilnehmer-Passcode:-478389#

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

