IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs ist bei Meinungsbildnern und als Innovation im Bereich Social Data und Analyse nach wie vor führend

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 30. September 2019 - Seit Engagement Labs (TSXV: EL) seine TotalSocial®-Plattform im Jahr 2016 auf den Markt brachte, ist sie mit ihrer einzigartigen Datenerfassung und Methodik nach wie vor DIE führende Innovation im Bereich Social Data und Analyse. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass TotalSocial in diesem Jahr von Firmen und Autoren bzw. in Büchern und akademischen Publikationen über 1.500 mal genannt wurde. Dazu zählt unter anderem auch ein umfassender Beitrag im MIT Sloan Management Review. Diese Nennungen und die Klientel der Fortune-500-Kunden sind ein weiterer Beweis dafür, dass die TotalSocial-Plattform sowohl von Marktteilnehmern als auch von Branchenexperten sehr geschätzt wird.

Laut Google Scholar zählen zu den am häufigsten zitierten Büchern und Beiträgen auf Basis der Daten und Expertise von Engagement Labs folgende Publikationen:

- The Influentials: One American in Ten Tells the Other 10 How to Vote, What to Eat, and Where to Buy, Simon and Schuster, 611 Nennungen.

- Unleashing the Power of Word of Mouth: Creating Brand Advocacy to Drive Growth, Journal of Advertising Research, 390 Nennungen.

- Word-of-Mouth Advocacy: A New Key to Advertising Effectiveness, Journal of Advertising Research, 123 Nennungen.

- The Face-to-Face Book: Why Real Relationships Rule in a Digital Marketplace von Ed Keller und Brad Fay, Simon and Schuster, 77 Nennungen.

Publikationen, in denen die Expertise bzw. die Datenerfassung des Unternehmens erwähnt werden, sind: NY Times, Wall Street Journal, Journal of Consumer Marketing, Marketing Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, the Journal of Interactive Advertising und Journal of Product & Brand Management. Das Unternehmen und die Datenerfassung und Analyse von TotalSocial werden auch häufig von Branchenexperten zitiert, unter anderem in Hillary Clintons Bestseller What Happened.

Wir sind stolz, dass sich TotalSocial zur gefragtesten Informationsquelle von Meinungsbildnern entwickelt hat, die sich dafür interessieren, wie es im Verbrauchermarkt zur Beeinflussung über soziale Medien kommt, erklärt CEO Ed Keller. Wir haben unsere Daten und unser Know-how der Wissenschaft sowie Personen des öffentlichen Lebens zugänglich gemacht.

