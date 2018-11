IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs bringt mit der Neuversion von TotalSocial® 3.2 ein neues effizientes Instrument für die prädiktive Analyse des Markenwerts auf den Markt, erweitert die Erfassung von Social-Media-Daten und verbessert seine

IRW-PRESS: Engagement Labs Inc.



: Engagement Labs bringt mit der Neuversion von TotalSocial® 3.2 ein neues effizientes Instrument für die prädiktive Analyse des Markenwerts auf den Markt, erweitert die Erfassung von Social-Media-Daten und verbessert seine Diagnose-Tools

Engagement Labs bringt mit der Neuversion von TotalSocial® 3.2 ein neues effizientes Instrument für die prädiktive Analyse des Markenwerts auf den Markt, erweitert die Erfassung von Social-Media-Daten und verbessert seine Diagnose-Tools

TotalSocial® beinhaltet nun auch brandneue, hochmoderne Analyseinstrumente für die Vorhersage der Entwicklung des Markenwertes sowie die Erfassung sämtlicher Inhalte der Reddit-Plattform und der auf YouTube geteilten Videos und erhöht gleichzeitig die Vielseitigkeit der diagnostischen Analyse zur gezielteren Steigerung der Marketingrenditen für Markenhersteller

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 6. November 2018 - Engagement Labs Inc. (TSX VENTURE: EL) (OTCQB: ELBSF) hat heute eine entscheidende Weiterentwicklung seiner Plattform TotalSocial® bekannt gegeben. Die neue Version 3.2 bietet Marketingunternehmen die Möglichkeit, Bewegungen bei den metrischen Daten zum Markenwert Monate im Voraus zu erkennen und so das prädiktive Potenzial von Gesprächen zwischen Kunden im Hinblick auf die langfristige Entwicklung des Markenwerts zu nutzen. Mit dieser brandneuen Funktion kann die Beziehung von Konversationen - sowohl offline als auch online - quantifiziert werden. Daraus ergeben sich langfristige Geschäftsergebnisse und strategische Richtwerte bzw. Vorgaben für die Leistungssteigerung.

Wir haben die einzigartige Fähigkeit unserer Datenplattform TotalSocial, Verkaufstrends bis zu acht Wochen im Voraus zu prognostizieren, bereits unter Beweis gestellt. Nun können wir einen Schritt weitergehen und den Marketingunternehmen ein Instrument an die Hand geben, das ihnen beim langfristigen Aufbau des Markenwertes über Leistungsdaten in den sozialen Medien hilft, erklärt Ed Keller, CEO von Engagement Labs. Offline-Konversationen und Konversationen in den sozialen Medien beeinflussen das Geschäft jeweils zur Hälfte. Diese Kombination, die nur Engagement Labs messen kann, ist das Kernstück unseres Alleinstellungsmerkmales.

Zusätzlich zur Vorhersage der Entwicklung des Markenwertes wurde die Erfassung von Mediendaten auf der TotalSocial-Plattform erweitert. Es werden nun auch sämtliche Markengespräche unter den Konsumenten, die auf der Plattform Reddit stattfinden, erfasst und die metrischen Daten zum Brand Sharing werden durch die auf YouTube geteilten Videos ergänzt. Reddit ist eine Plattform, die in der ersten Jahreshälfte 2018 rund 44 Millionen Erwähnungen führender US-Marken verzeichnen konnte, und damit ganz wesentlich zur Erfassung des Online-Konversationsvolumens in den Vereinigten Staaten beiträgt.

Das TotalSocial-Produkt umfasst vier Social-Media-Messgrößen im Online-Bereich und vier im Offline-Bereich. Dazu zählen auch das Brand Sharing online und offline in Verbindung mit der Häufigkeit, mit der die Marketinginhalte einer Marke im persönlichen Gespräch erwähnt oder online geteilt werden. Durch die Ergänzung um die auf YouTube geteilten Videos sind Markenhersteller in der Lage, ihre Leistung bei der Herstellung von Online-Videoinhalten, welche die Konsumenten miteinander teilen wollen, mit jener der Mitbewerber zu vergleichen. In der ersten Jahreshälfte 2018 wurden von den Konsumenten Videos führender US-Marken rund 15 Millionen mal geteilt.

Neben den Vereinigten Staaten überwacht Engagement Labs die Markenkonversationen seiner Kunden in 10 weiteren Ländern, in denen Datenmaterial zu Reddit und YouTube verfügbar ist.

Engagement Labs hat außerdem die Aussagekraft von Zeitreihenanalysen in seinem Diagnosemodul aufgewertet: Analysten sind nun in der Lage, die Ursachen für aktuelle Leistungsänderungen auf der TotalSocial-Plattform wesentlich rascher zu ermitteln. Wenn ein Markenhersteller im 2. Quartal 2018 eine deutliche Steigerung des Konversationsvolumens gegenüber dem Vorjahr bemerkt, dann ermitteln die Tools ganz genau, welche Bevölkerungsgruppen, welche Social-Media-Plattformen und welche herkömmlichen Medienkanäle für diese Steigerung verantwortlich sind.

Mit der neuen TotalSocial-Version werden wir unserem Versprechen gerecht, den Marketingunternehmen immer bessere Tools an die Hand zu geben, mit denen sie die Macht des sozialen Medieneinflusses nutzen und immer höhere Umsätze erzielen können. Keine andere Datenquelle bietet ein so umfassendes System, das sich das gesamte Umfeld der Social Media zunutze macht, meint Herr Keller.

Im Mai 2018, kündigte das Unternehmen neue Instrumente der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens an, mit denen die Kunden ihre Wachstumsstrategien auf Basis einzigartiger Social-Media-Daten und Analysen deutlich rascher und präziser planen können. Mit der Markteinführung der neuen Plattformversion werden diese Fähigkeiten noch einmal erweitert.

Die TotalSocial-Plattform kann sich dank der Ergänzung ihrer beeindruckenden Grundausstattung durch KI-Instrumente und maschinelle Lernmethoden auch weiterhin als Marktführer behaupten. Sie ist die erste und einzige Plattform, die Online- und Offline-Daten miteinander kombiniert und prädiktive Analysemethoden anbietet. Die TotalSocial-Plattform wurde von der Advertising Research Foundation mit dem Best Practitioner Paper 2017 ausgezeichnet und für ihren innovativen Ansatz in der Datenanalyse im Social-Media-Bereich gepriesen.

###

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) (OTCQB: ELBSF) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt. Die unternehmenseigene Plattform TotalSocial® ist auf das gesamte soziale Ökosystem gerichtet und kombiniert wertvolle Online-Daten (soziale Medien) und Offline-Daten (Mundpropaganda) mit prädiktiven Analysen. Engagement Labs verfügt über eine eigene Datenbank, in der über zehn Jahre gesammeltes einzigartiges Datenmaterial zu Marken und Branchen sowie Wettbewerbsanalysen enthalten sind. In Abstimmung mit hochmodernen prädiktiven Analysemethoden auf Basis maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz werden so soziale Messdaten generiert, mit deren Hilfe verschiedenen Kundengruppen zu höheren Marketingrenditen und Umsatzzahlen verholfen wird.

Erfahren Sie mehr unter www.engagementlabs.com / www.totalsocial.com.

Über TotalSocial®

TotalSocial® ist eine erstklassige Daten- und Analyseplattform, die den Markenunternehmen einen einzigartigen Wissensvorsprung, höhere Marketingrenditen und Strategien zur Umsatzsteigerung ermöglicht. Mit verwertbaren Online- und Offline-Daten ausgestattet, ist TotalSocial die einzige Plattform, die das gesamte soziale Ökosystem abdeckt und erfasst. TotalSocial liefert einzigartige, geschützte Daten zu Markenherstellern, ihren Branchen und ihren Mitbewerbern. Mit Hilfe modernster Diagnosetools, zum Patent angemeldeter prädiktiver Analysemethoden und maschineller Lernmethoden sondiert TotalSocial Geschäftschancen, gibt Empfehlungen und bietet einen Fahrplan zur Umsatzsteigerung und zum Erreichen von Geschäfts- und Marketingzielen.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Unternehmensführung zum aktuellen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, jedoch beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Engagement Labs hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um insbesondere neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Vanessa Lontoc, Marketing Director / Ed Keller, CEO

Engagement Labs

732-846-6800

vanessa.lontoc@engagementlabs.com / ed.keller@engagementlabs.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45095

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45095&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29282R1082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.