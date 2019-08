IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs beauftragt Investmentbank aus New York mit der Prüfung der strategischen Alternativen des Unternehmens

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Engagement Labs beauftragt Investmentbank aus New York mit der Prüfung der strategischen Alternativen des Unternehmens

New Brunswick, NJ/Montreal, QC - 2. August 2019 - Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen unaufgeforderte Interessensbekundungen für eine mögliche strategische Investition in das Unternehmen oder eine Übernahme des Unternehmens erhalten und in Anbetracht dessen eine Investmentbank aus New York beauftragt hat, in Zusammenarbeit mit dem Board of Directors die strategischen Alternativen des Unternehmens zu prüfen. Diese können strategische Investitionen sowie den Verkauf des Unternehmens und/oder eines Teils seiner Vermögenswerte beinhalten. Es besteht keine Gewissheit, dass dieser Prozess zu wesentlichen Entscheidungen führen wird.

Über Engagement Labs

Engagement Labs (TSXV: EL) ist ein branchenführendes Daten- und Analyseunternehmen, das Fortune 500-Marken und -Unternehmen mit Social Intelligence-Lösungen unterstützt.

Mehr unter: www.engagementlabs.com

Die TSX Venture Exchange und IIROC übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Anfragen richten Sie bitte an:

Ed Keller, CEO

Engagement Labs

ed.keller@engagementlabs.com

