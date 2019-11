IRW-News: Engagement Labs Inc.: Engagement Labs Inc.: Führendes globales Getränkeunternehmen unterzeichnet nach erfolgreichem Erstauftrag einen Einjahresvertrag

Weitere Suchergebnisse zu "ENGAGEMENT LABS":

: Engagement Labs Inc.: Führendes globales Getränkeunternehmen unterzeichnet nach erfolgreichem Erstauftrag einen Einjahresvertrag

Das Auftragsvolumen des Kunden beläuft sich auf insgesamt 208.000 CAD

New Brunswick, NJ/Montreal, QC, 11. November 2019: Engagement Labs Inc. (TSXV: EL) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass mit einem führenden globalen Getränkekonzern ein Einjahresvertrag unterzeichnet werden konnte. Der zweite Vertrag ist eine Erweiterung des ursprünglichen Auftrags, wie zuvor bekanntgegeben wurde (https://www.engagementlabs.com/investor-relations/five-prestigious-brands-tap-engagement-labs-initial-engagements/), auf einen Gesamtwert von 208.000 CAD. Beide Parteien haben die gegenseitige Option, das Programm um jeweils 12 Monate zu verlängern.

Die anfängliche Zusammenarbeit mit diesem führenden Getränkeunternehmen belegte den einzigartigen Wert von TotalSocial und seine Auswirkungen auf wichtige Leistungskennzahlen. Wir freuen uns sehr, dass unser Kunde erkennt, dass die TotalSocial-Daten und -Erkenntnisse dazu beitragen können, im heutigen dynamischen Getränkemarkt neue Wege für ein effektiveres Engagement von Verbrauchern zu finden, sagte Ed Keller, CEO von Engagement Labs.

Dies ist unser vierter Kunde aus dem Getränkebereich in nur 18 Monaten, was den Wert unserer Lösungen und Erfahrungen in diesem Markt belegt, sagte Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs. Der Erstauftrag war eine Bestätigung des Werts und der Bedeutung unserer Daten für sein Geschäft.

