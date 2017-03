IRW-News: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold veröffentlicht Probenergebnisse metallischer Siebung von hochgradigem Montalembert Gold Projekt

IRW-PRESS: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold veröffentlicht Probenergebnisse metallischer Siebung von hochgradigem Montalembert Gold Projekt

Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp.



(Enforcer Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN, FWB: N071) freut sich, Probenergebnisse einer metallischen Siebung bekanntzugeben, die auf dem Channel Sample Programm der Galena Ader und der Vein #2 vom Oktober 2016 basieren.

Der ursprünglich eingesetzte Untersuchungsprozess (erwähnt in der Pressemitteilung vom 20. Januar 2017) war die weit verbreitete Brandprobe mit atomarem Absorptionsverfahren (Industriestandard) angewendet an einer 30-Gramm-Probe. In der Regel, wenn Goldergebnisse größer sind als 1 gpt (Gramm pro Tonne), analysiert das Labor nochmals mit Hilfe der Brandprobe und gravimetrischer Messung. Sogar wenn diese Methode bis zu 1.000 g / t Gold gut ist, funktioniert sie nicht sehr gut bei hohem Nugget-Effekt, wie es bei Montalembert oft der Fall ist. Wenn sichtbares Gold auftritt oder wenn hochgradiges Gold vermutet wird, ist das metallische Siebverfahren eine bevorzugte Methode zur Probenuntersuchung.

Neun Proben wurden zur erneuten Analyse unter Verwendung von Metallsiebverfahren ausgewählt. Die Ergebnisse sind wie folgt:

Proben IntervOriginalprobe Neue Probe - MDiffere ID Probentyal - etallische nz p Siebung Gravimetrische (m) Messung Au (g/t) Au (g/t) % D110069Channel 1 438.225 510.79 16.56% D110059Channel 1 119.935 118.79 -0.95% D109952Channel 1 39.345 40.23 2.25% D109955Channel 1 8.88 11.13 25.34% D110103Channel 1 5.59 108.21 1835.78 %

D109580Channel 1 5.07 9.47 86.79% D109891Channel 1 4.56 4.28 -6.14% D110102Channel 1 3.84 6.6 71.88% D110122Channel 1 1.58 1.81 14.56%

Steve Roebuck, Enforcer Gold Corps CEO erklärt: Wir sind von den Ergebnissen der ausgewählten Proben für das Metallsiebverfahren sehr ermutigt. Sieben der neun Proben wiesen einen höheren Goldgehalt auf, während sich der Goldgehalt in 2 Proben verringerte. Die bemerkenswerteste Steigerung des Goldgehalts trat in Probe ID # D110103 auf und stieg von 5,59 gpt Gold auf 108,21 gpt Gold, oder 1835%. Es war sehr wichtig, dass wir diese Entdeckung jetzt vor dem Beginn des Bohrprogramms im Sommer gemacht haben, denn jetzt wissen wir, dass Untersuchungen rund um die hochgradige Galena Ader und Vein #2 Metallsiebverfahren beinhalten müssen. Es ist ein teurer Prozess, aber die qualitativ höherwertigen Ergebnisse sind ein deutlicher Beweis dafür, dass die Zusatzkosten gerechtfertigt sind.

Eine Beschreibung des typischen Verfahrens ist wie folgt: Metallisches Sieben ist in der Lage, den "Nugget-Effekt" von Gold zu überwinden, indem man die Teilprobengröße auf 1.000 g erhöht und das freie Gold im System unter Verwendung eines 100-Mesh-Siebes physikalisch sammelt. Die Teilprobe wird auf ~ 90% -100 Mesh pulverisiert und anschließend durch ein 100 Mesh (106) Sieb gesiebt. Der gesamte +100 metallische Teil wird zusammen mit zwei doppelten Teilproben des -100 Halbstoff-Teils untersucht. Die Ergebnisse werden als gewichteter Durchschnitt von Gold in der gesamten Probe berichtet. Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp erwirbt eine 100%-ige Beteiligung an seinem 7.300 Hektar-großen Montalembert Goldprojekt welches 120 km westlich von Chibougamau im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt im Zentrum von Quebec liegt.

Zwei aktuelle Channel Sample Proben von der Galena Ader, die 20 Meter voneinander entfernt entlang der Aderlänge entnommen wurden,ergaben 510.79 g/t Au auf 1 Meter und 118,79 g/t Au auf einem Meter. Enforcer Gold hat über $2,2 Millionen für sein Explorationsprogramm im Jahr 2017 zur Verfügung gestellt; unter anderem für: Datenerfassung, Geophysik am Boden und aus der Luft, Stripping von Überlagerungen, Kartierung, Grabungsarbeiten, Channel-Sampling und RC- und Diamantbohrungen.

Fachlich

Activation Laboratories Ltd. aus Ancaster, Ontario und Laboratoire Expert Inc. aus Rouyn-Noranda, Quebec waren die Labors, die die Metallsiebungen durchführten.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mr. Donald Théberge, P.Eng., M.B.A., die Qualifizierte Person (Qualified Person) des Unternehmens gemäß National Instrument 43-101 Standard, geprüft, bestätigt und genehmigt.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck P. Geo., CEO -------- Telefon: (647) 496-7983 Handy: (905) 741-5458 Email: contact@enforcergold.com

Im Namen des Board of Directors -------- Enforcer Gold Corp.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff als Regulation Services Provider in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die TSX Venture Exchange hat in keiner Weise den Werten der vorgeschlagenen Transaktionen zugestimmt und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

DIESE PRESSEMITTEILUNG, DIE NACH GELTENDEN KANADISCHEN RECHTSVORSCHRIFTEN ERFORDERLICH IST, IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EIN ANSUCHEN EINES ANGEBOTS ZUM VERKAUF ODER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF JEGLICHER HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIESE WERTPAPIERE WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933, WIE EINE ABGEÄNDERTE FASSUNG, ODER NACH JEDEM ANDEREN STAATLICHEN KAPITALMARKTRECHT REGISTRIERT, UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. STAATSBÜRGER ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, MIT AUSNAHME VON REGISTRIERTEN ODER VON HIER AUSGENOMMENEN.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39327 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39327&tr=1

