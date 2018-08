IRW-News: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold kündigt Optionsvereinbarung für die Montalembert Goldliegenschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Enforcer Gold":

IRW-PRESS: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold kündigt Optionsvereinbarung für die Montalembert Goldliegenschaft

Enforcer Gold kündigt Optionsvereinbarung für die Montalembert Goldliegenschaft

Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp (Enforcer oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN; FWB: N071) teilt seine Entscheidung mit, seine Option, eine 100% -Beteiligung an der in Quebec-gelegenen Montalembert Liegenschaft zu erwerben, nicht weiter zu verfolgen.



Gemäß der Optionsvereinbarung vom 16. November 2016 hat Enforcer Globex Mining Enterprises Inc. ("Globex") (TSX: GMX) schriftlich mit einer Frist von neunzig (90) Tagen davon in Kenntnis gesetzt, dass die Option mit Effekt zum 15. November 2018 aufgekündigt wird.

Enforcers umfassendes 2017-18 Explorationsprogramm für Montalembert beinhaltete eine hochauflösende aeromagnetische VLF-EM-Erhebung mit 1.711 Linienkilometern, eine 45-kilometerlange Induzierte Polarisations-Untersuchung ("IP") über den historischen Adervorkommen, Stripping- und Channel Sampling entlang der Galena No.2-3 Adern gefolgt von 45 HQ Kernbohrungen von insgesamt 5.784 m. Des Weiteren führten Erkundungsschürfungen zur Entdeckung der OR79-Zone, die mit einer IP-Untersuchung und 18 NQ-Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.749 m weiter getestet wurde. Insgesamt waren die Untersuchungsergebnisse von Bohrproben entlang aller Aderstrukturen wesentlich niedriger als die Ergebnisse von Oberflächenproben, und ein sehr starker Nugget-Effekt im Hinblick auf die Goldverteilung ist wahrnehmbar. Nach einer gründlichen Überprüfung der Explorationsergebnisse für 2017-18 hat das Unternehmen beschlossen, dass Enforcer auf dem Montalembertgrundstück keine weitere Exploration rechtfertigen kann.

Enforcer bewahrt eine 100%-Beteiligung an seinem Waswanipi-Goldprojekt, ein 19.352 Hektar-großes (47.818 Morgen), im Jahr 2018 erworbenes Grundstück, das westlich und nordöstlich an die Montalembert Liegenschaft angrenzt. Das Land umfasst eine klassische Abitibi Greenstone Belt Sequenz von deformiertem, intermediärem bis mafischem Vulkangestein, felsischem bis mafischem Intrusivgestein und Feldspatporphyr. Basierend auf staatlichen Begutachtungsdateien wurden sehr begrenzte Gold-Explorationen auf dem Projektgebiet durchgeführt. Für dieses Landpaket bewahrt Globex eine NSR von 1,5% für alle Claims, die innerhalb von 3 km von der Außengrenze des Montalembertgrundstücks erworben wurden (siehe Pressemitteilung vom 1. Februar 2018 - https://static1.squarespace.com/static/58e6eae63a0411b77952090f/t/5a7313b7c8302573ec3b5392/1517491134230/Ger+-+Enforcer-Feb1.pdf).

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen und erwirbt eine 50%-ige Beteiligung an der fortgeschrittenen Roger Gold-Kupfer Porphyr Liegenschaft von SOQUEM. Roger beherbergt das Mop-II Gold-Kupfer Vorkommen, dass sich 5 km vom Bergbauzentrum Chibougamau, Quebec, im ergiebigem Abitibi Greenstone Belt befindet.

Enforcers VP Exploration, Antoine Fournier, PGeo, ist eine qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie auf enforcergold.com oder wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck, Präsident & CEO

Telefon: (647) 496-7984

Mobiltelefon: (905) 741-5458

Email: contact@enforcergold.com

TSX-V: VEIN | FWB: N071

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite enforcergold.com erhältlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44330

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44330&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2928071042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.