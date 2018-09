IRW-News: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold beschleunigt Erwerbsbeteiligung am Roger Gold-Kupfer Projekt

Weitere Suchergebnisse zu "Enforcer Gold":

IRW-PRESS: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold beschleunigt Erwerbsbeteiligung am Roger Gold-Kupfer Projekt

ENFORCER GOLD BESCHLEUNIGT ERWERBSBETEILIGUNG AM ROGER GOLD-KUPFER PROJEKT

4. September 2018, Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp ("Enforcer" oder das "Unternehmen") (TSX-V: VEIN) (FSE: N071) freut sich, seine Aktionäre davon in Kenntnis zu setzen, dass der Vorstand zugestimmt hat, seinen Zeitplan zur Erwerbsbeteiligung am Roger Gold-Kupfer Projekt, für das es kürzlich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung veröffentlicht hat, zu beschleunigen.



Das Projekt ist vorteilhaft nur 5 km nördlich von Chibougamau, Quebec, gelegen, hat ganzjährigen Straßenzugang und wird von einer Stromleitung durchquert, die die in der Vergangenheit produzierende Troilus Mine versorgte. Enforcer erwirbt vom Projektbetreiber SOQUEM eine 50%-ige Beteiligung am Roger-Projekt.

Präsident und CEO Steve Roebuck kommentiert:

Aufgrund der positiven Ergebnisse der aktualisierten Ressourcenschätzung hat Enforcer beschlossen, die Erwerbsbeteiligungsphase seiner Optionsvereinbarung durch die Finanzierung eines Phase-2-Diamantbohrprogramms zu beschleunigen, welches im September 2018 beginnen soll. Die Planung ist im Gange, und Details zum bevorstehenden Programm werden in Kürze veröffentlicht.

Die neue Ressourcenschätzung ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und das Ergebnis der Investition in ein Bohrprogramm von 3.068 m. Wir freuen uns sehr darüber, wie weit das Projekt in den acht Monaten seit dem Abschluss der Optionsvereinbarung vorangekommen ist. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um das Phase-2-Programm zu absolvieren, was wiederum bedeutet, dass es seine Ausgabenverpflichtung für das Jahr 2 in Höhe von 750.000 US-Dollar erreichen wird.

Ich möchte hinzufügen, dass unsere Zusammenarbeit mit SOQUEM hervorragend ist. Sie bringen eine Fülle von Wissen und Erfahrung mit und sind sehr effiziente Betreiber. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte in der Entwicklung von Roger.

Durch Grubenmodell beschränkte Mineralressourcenschätzung für das Gold-Kupfer-Vorkommen Mop-II - 4. Juli, 2018

KategorAuEq Tonnen AuEq EnthalteneAu Enthaltene

ie Cut-off (g/t) (g/t) s

(g/t) AuEq Au

(oz) (oz)

Angezei0,45 11,143,01,05 377,000 0,92 331,000

gt 00

Abgelei0,45 8,676,001,31 365,000 ,.07 298,000

tet 0

Anmerkung: Details der Mineralressourcenschätzung für 2018 sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. August 2018 enthalten. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

Am 11. Januar 2018 gab Enforcer bekannt, dass es eine Vereinbarung mit SOQUEM unterzeichnet hat, um eine 50%-ige Beteiligung am Roger-Projekt zu erwerben, indem $ 2 Millionen in Arbeitsprogramme investiert und 1 Million Aktien über einen Zeitraum von drei Jahren ausgegeben werden. Enforcer erreichte die finanziellen Verpflichtung von 500.000 US-Dollar für das erste Jahr, indem es das 3.068 m Phase 1 Diamantbohrprogramm finanzierte, welches den Zweck hatte, bestimmte historische Bohrungen zu validieren und feststellen sollte, ob sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt. Die Ergebnisse des Programms übertrafen die Erwartungen und durchschnitten sehr konsistente Mineralisierungen in allen Bohrlöchern und in den meisten Fällen mit Werten und Breiten, die die historischen Ergebnisse übertrafen (Pressemitteilung vom 20. Juni 2018).

Nach den jüngsten Gesprächen mit dem Projektbetreiber SOQUEM wurde beschlossen, den Beginn des Phase-2-Explorationsprogramms zu beschleunigen. und den Start für September 2018 anzusetzen. Das Unternehmen ist vollständig finanziert, um seine Verpflichtung für das Jahr 2 von 750.000 Dollar zu erfüllen.

Über SOQUEM

SOQUEM Inc., eine Tochtergesellschaft von Ressources Québec, ist ein führender Akteur in der Mineralexploration mit seiner Mission, Bergbauliegenschaften in Quebec zu erforschen, zu entdecken und zu entwickeln. SOQUEM hat an mehr als 350 Explorationsprojekten teilgenommen und zu bedeutenden Entdeckungen von Gold, Diamanten, Lithium und anderen Mineralien in Quebec beigetragen.

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen und erwirbt eine 50%-ige Beteiligung am lizenzfreien Roger Projekt von SOQUEM. Roger beheimatet das Mop-II Gold-Kupfer Vorkommen welches 5 km vom historischen Bergbauzentrum Chibougamau, Quebec, entfernt liegt. Bis heute wurden auf der Roger Liegenschaft 58.000 m Diamantbohrungen abgeschlossen, und die 1988 durchgeführte Untertageexploration umfasste 1.177 m Erschließung und über 1.000 m an Splitterproben. Enforcer hält zudem eine 100%-ige Beteiligung am Waswanipi Goldprojekt 125 km westlich von Chibougamau. Beide Liegenschaften befinden sich in Quebecs ergiebigem Abitibi Greenstone Belt, welcher seit den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts über 180 Millionen Unzen Gold und über 450 Millionen Tonnen Kupfer-Zink Erz hervorgebracht hat.

Enforcers VP Exploration, Antoine Fournier, PGeo, ist eine qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie auf enforcergold.com oder wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck, Präsident & CEO

Telefon: (647) 496-7984

Mobiltelefon: (905) 741-5458

Email: contact@enforcergold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen die auf Erwartungen, Schätzungen, Projektionen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Worte wie "planen", "erwarten", "hochrechnen", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "andeuten", "anzeigen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen auftreten "können" oder "werden" und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Pläne der Gesellschaft in Bezug auf die Erforschung des Roger-Projekts, das Explorationspotential und analog dazu das Vorkommenspotential des Roger-Projekts und auf den Zeitpunkt der Explorationsprogramme des Unternehmens. Solche vorausschauenden Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Risiken und andere Faktoren können die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten einschließen, sind aber nicht darauf beschränkt; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; die Fähigkeit der Gesellschaft, Transaktionen mit angekündigten Bedingungen abzuschließen; Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen und jene Risikofaktoren, die in der Management-Diskussion und -Analyse des Unternehmens, wie auf SEDAR verfügbar, beschrieben werden. Enforcer Gold verpflichtet sich nicht, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com , oder auf der Firmenwebsite enforcergold.com erhältlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44469

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44469&tr=1

