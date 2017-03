IRW-News: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold beginnt sehr hochauflösende aeromagnetische Untersuchung des Montalembert Goldprojekts

IRW-PRESS: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold beginnt sehr hochauflösende aeromagnetische Untersuchung des Montalembert Goldprojekts

ENFORCER GOLD BEGINNT SEHR HOCHAUFLÖSENDE AEROMAGNETISCHE UNTERSUCHUNG DES MONTALEMBERT GOLDPROJEKTS

TORONTO, ONTARIO - Enforcer Gold Corporation (Enforcer oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN | FWB: N071) 28. März 2017, freut sich bekanntzugeben, dass es mit seiner sehr hochauflösenden aeromagnetischen Untersuchung des gesamten hochgradigen Montalembert Goldprojekts begonnen hat.



Die Untersuchung wird mit Hilfe eines Heligrad-VLF EM Triaxial Gradiometersystems der Firma Geotech durchgeführt.

Steve Roebuck, Enforcer Gold Corps CEO, erläutert: Das Programm mit Hilfe des Hubschraubers hat gerade begonnen, und wenn es das Wetter erlaubt, sollte es innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Die detaillierten Informationen werden für unser Team ein Hauptwerkzeug sein, um genaue Faltungen, Scherungen und Brüche in diesem strukturell-kontrollierten hochgradigen Goldprojekt zu definieren.

Vorangegangene geophysische Untersuchungen, die auf dem Montalembert Goldprojekt durchgeführt wurden, bilden ein Stückwerk verschiedener Techniken die über die Jahre von vielen verschiedenen Betreibern in variierenden Linienabständen und nur in ausgewählten Gebieten angewendet wurden. Mit der Wahl von Geotechs HeliGrad-System wird das Unternehmen einen großen, zuverlässigen Datensatz erhalten, der es ihm erlaubt, die geologische Geschichte im Gesamtzusammenhang zu sehen und die wichtigen Strukturen und ausgewählte Kernziele für die Exploration zu verfolgen. Dies gibt zudem auch die Zuversicht, dass die Geophysik von Anfang an richtig gemacht wurde.

Hören Sie sich das Radiointerview von Ellis Martin mit Steve Roebuck an. Bitte klicken Sie den folgenden link: https://www.youtube.com/watch?v=U-yHr3EcuZs&t=91s

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp erwirbt eine 100%-ige Beteiligung an seinem 7.300 Quadrathektar-großen Montalembert Goldprojekt welches 120 km westlich von Chibougamau im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt im Zentrum von Quebec liegt. Aktuelle Channel Sample Proben (siehe Pressemeldung vom 20. Januar 2017) von der Galena Ader beinhalteten 438,23 g/t Au auf 1 Meter und 119,94 g/t Au auf einem Meter. Ein sehr gut finanziertes Explorationsprogramm hat begonnen und beinhaltet: Datenerfassung, Geophysik am Boden und aus der Luft, Stripping von Überlagerungen, Kartierung, Grabungsarbeiten, Channel-Sampling und RC- und Diamantbohrungen.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck, CEO -------- Tel: (647) 496-7983 Mobiltelefon: (905) 741-5458 Email: steve@enforcergold.com Webseite: www.enforcergold.com Im Namen des Board of Directors von Enforcer Gold Corp.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff als Regulation Services Provider in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat in keiner Weise den Werten der vorgeschlagenen Transaktionen zugestimmt und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

DIESE PRESSEMITTEILUNG, DIE NACH GELTENDEN KANADISCHEN RECHTSVORSCHRIFTEN ERFORDERLICH IST, IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN U.S. NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF ODER EIN ANSUCHEN EINES ANGEBOTS ZUM VERKAUF ODER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF JEGLICHER HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIESE WERTPAPIERE WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933, WIE EINE ABGEÄNDERTE FASSUNG, ODER NACH JEDEM ANDEREN STAATLICHEN KAPITALMARKTRECHT REGISTRIERT, UND DÜRFEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. STAATSBÜRGER ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, MIT AUSNAHME VON REGISTRIERTEN ODER VON HIER AUSGENOMMENEN.

