IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver wird am 2. März 2017 sein Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen

: Endeavour Silver wird am 2. März 2017 sein Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen

Vancouver, Kanada - 23. Februar 2017 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK-http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297273) wird am Donnerstag, den 2. März 2016 vor Handelsbeginn seinen Konzernabschluss für das 4. Quartal 2016 und das Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Um 10 Uhr PST/13 Uhr EST folgt eine Telefonkonferenz. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die nachfolgenden Rufnummern. Es ist kein Zugangscode erforderlich.

Kanada & USA (gebührenfrei): 1-800-319-4610 Vancouver (Ortstarif): 604-638-5340 Außerhalb von Kanada & USA: 1-604-638-5340

Die Telekonferenz wird aufgezeichnet. Sie können diese Aufzeichnung unter der Rufnummer 1-800-319-6413 (Kanada & USA, gebührenfrei) oder 1- 604-638-9010 (außerhalb von Kanada & USA) abrufen. Der dafür erforderliche Zugangscode lautet 1086#. Die Audio-Aufzeichnung und ein schriftliches Transkript sind ebenfalls auf der Website des Unternehmens (www.edrsilver.com) verfügbar.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn 2004 konnte Endeavour seinen Bergbaubetrieb organisch erweitern und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silber bzw. Silberäquivalent. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung, der Aufbau und der Betrieb von hochwertigen Silberminen auf nachhaltige Weise, um so eine Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Die Aktien von Endeavour Silver werden an der TSX (EDR) und an der NYSE (EXK) gehandelt.

Kontaktdaten - Weitere Informationen erhalten Sie über: Meghan Brown, Director Investor Relations Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775 Tel: (604) 640-4804 Fax: (604) 685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com

Für Europa: Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

