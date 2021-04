IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver schließt Verkauf der Mine El Cubo an VanGold Mining ab

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.



: Endeavour Silver schließt Verkauf der Mine El Cubo an VanGold Mining ab

VANCOUVER, British Columbia, 12. April 2021 -- Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) (Endeavour) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ gibt bekannt, dass das Unternehmen den Verkauf der Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato an die Firma VanGold Mining Corp. (VanGold) nunmehr abgeschlossen hat. Die Kaufsumme beträgt 15 Millionen Dollar in Form von Barmittel und Aktienanteilen sowie bis zu 3 Millionen Dollar an bedingten Zahlungen (wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Dollarbeträge in US-Dollar angeführt) (die Transaktion).

VanGold bezahlte Endeavour 15.000.000 Dollar in folgenden Teilbeträgen:

- 7,5 Mio. $ in bar bei Abschluss.

- 5,0 Millionen $ (6.399.317,40 C$) in VanGold-Stammaktien ("VanGold-Aktien") bei Abschluss, zu einem Preis von 0,2344 $ (0,30 C$) pro VanGold-Aktie entsprechend einer Gesamtzahl von 21.331.058 VanGold-Aktien ("Gegenwertaktien"), was ungefähr 10,9 % der ausgegebenen und ausstehenden VanGold-Aktien entspricht.

- Schuldverschreibung in Höhe von 2,5 Millionen $, fällig 12 Monate nach dem Abschluss.

VanGold verpflichtet sich außerdem gegenüber Endeavour zu bedingten Zahlungen von zusätzlich bis zu 3.000.000 Dollar, wenn folgende Ereignisse eintreten:

- 1,0 Million Dollar, sobald VanGold im Verarbeitungsbetrieb El Cubo eine Produktionsmenge von 3.000.000 Unzen Silberäquivalent erreicht, deren Roherz aus den Projekten El Cubo oder El Pinguico stammt. 500.000 Dollar davon können nach Ermessen von VanGold auch in Form von VanGold-Aktien entrichtet werden.

- - 1,0 Mio. $, wenn der Goldpreis innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Transaktion an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 2.000 $ pro Unze notiert.

- Weitere $1,0 Millionen, wenn der Goldpreis innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über $2.200 pro Unze notiert.

Bradford Cooke, seines Zeichens CEO und ein Director von Endeavour, erklärt: Wir freuen uns, diese Transaktion zum Abschluss zu bringen, und ich gratuliere VanGold zu seinem erfolgreichen Beitrag zu diesem Win-Win-Deal für beide Unternehmen. VanGold ist mit seinem vielversprechendes Projekt El Pinguico in unmittelbarer Nachbarschaft zu El Cubo bestens gerüstet, um einen noch größeren Mehrwert aus El Cubo herauszuholen. Gleichzeitig werden wir zum größten Aktionär von VanGold. Ich freue mich schon darauf, VanGold dabei zu unterstützen, sich als nächster Junior-Produzent im Silber- und Goldsektor in Mexiko zu etablieren!

Bei Abschluss der Transaktion erwirbt Endeavour 21.331.058 VanGold-Aktien. Nachdem zum Abschlussdatum der Transaktion 194.931.838 VanGold-Aktien in Umlauf waren, machen die Gegenwertaktien 10,9 % der in Umlauf befindlichen VanGold-Aktien aus. Vor dem Abschluss der Transaktion besaß Endeavour keinerlei Aktien oder andere Wertpapiere von VanGold. Endeavour hat - sofern die Unternehmensführung von VanGold keine anderweitigen Empfehlungen abgibt - zugestimmt, sich für einen Zeitraum von 2 Jahren der Stimmabgabe im Hinblick auf seine VanGold-Aktien zu enthalten und ein 12-monatiges Veräußerungsverbot im Hinblick auf die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen VanGold-Aktien einzuhalten.

Endeavour hat seine Beteiligung an den Gegenwertaktien zu langfristigen Investitionszwecken erworben und wird das Geschäft, die Aussichten, die finanzielle Lage und den potenziellen Kapitalbedarf von VanGold auch weiterhin genau beobachten. Endeavour hat in Abhängigkeit von der Marktlage, der Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren in der Zukunft die Möglichkeit, weitere Wertpapiere von VanGold entweder am freien Markt oder durch private Übernahmen zu erwerben bzw. Wertpapiere von VanGold entweder am freien Markt oder durch private Veräußerungen zu verkaufen.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei untertägige Produktionsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt und betreibt. . Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Endeavour will file an early warning report in connection with the Transaction on SEDAR at www.sedar.com. A copy of the report may be obtained by contacting Galina Meleger at:

Kontaktdaten:

Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel: (877) 685-9775 (gebührenfrei)

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in diesem Dokument beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der zukünftigen Aussichten der Projekte El Cubo und El Pinguico sowie zukünftiger Akquisitionen oder Veräußerungen von VanGold-Aktien.. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, das Produktionsniveau, sowie die Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und das Ergebnis, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung und die Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem die Fortsetzung der Exploration und Betriebstätigkeit, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57802

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57802&tr=1

