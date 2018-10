IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert im 3. Quartal 2018 1.428.828 oz Ag und 12.968 oz Au (2,4 Mio. oz AgÄq)

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.



: Endeavour Silver produziert im 3. Quartal 2018 1.428.828 oz Ag und 12.968 oz Au (2,4 Mio. oz AgÄq)

Vancouver (Kanada), 11. Oktober 2018. Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298293) meldet die Produktionsergebnisse der drei Silber-Gold-Minen des Unternehmens in Mexiko - die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango sowie die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato - für das dritte Quartal 2018. Die Produktion belief sich im dritten Quartal 2018 auf 1.428.828 Unzen (oz) Silber sowie auf 12.968 Unzen Gold, was unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75:1 eine Produktion von 2,4 Millionen Unzen Silberäquivalent bedeutet.

Höhepunkte der Produktion im 3. Quartal 2018 (gegenüber dem 3. Quartal 2017)

- Ag-Produktion um 13 % auf 1.428.828 oz gestiegen

- Au-Produktion um 5 % auf 12.968 oz zurückgegangen

- AgÄq-Produktion von 2,4 Mio. oz (bei einem Ag-Au-Verhältnis von 75:1)

- Verkauftes Ag um 20 % auf 1.532.097 oz gestiegen

- Verkauftes Au um 5 % auf 13.025 oz zurückgegangen

- Barrenbestand von 58.855 oz Ag und 130 oz Au am Quartalsende

- Konzentratbestand von 43.920 oz Ag und 603 oz Au am Quartalsende

Die Silberäquivalentproduktion war im dritten Quartal 2018 höher als im dritten Quartal 2017 und im zweiten Quartal 2018, was auf die deutlich höheren Silber- und Goldgehalte bei El Cubo zurückzuführen ist, die in der Mitte des Erzkörpers Villalpando-Asunción abgebaut wurden. Die höhere Silber- und Goldproduktion bei El Cubo wurde durch die niedrigeren Silber- und Goldgehalte bei Guanaceví, die in der Nähe des unteren Bereichs der Erzkörper Porvenir Norte und Santa Cruz abgebaut wurden, sowie durch die niedrigeren Goldgehalte bei Bolañitos im oberen Bereich des Erzkörpers Plateros wettgemacht. Der Durchsatz und die Gehalte bei Guanaceví werden voraussichtlich weiter steigen, zumal der kürzlich erschlossene hochgradigere Erzkörper Milache in diesem Monat in Produktion gehen wird und die Goldgehalte bei Bolañitos im vierten Quartal 2018 voraussichtlich steigen werden.

Die Anlage bei El Compás soll in dieser Woche wieder ihren Betrieb aufnehmen, nachdem sie im August vorübergehend abgeschaltet wurde, um die Entwässerung und Erweiterung des Bergebereichs zu ermöglichen.

Es wurde ein zweiter Bereich für feine Berge ausgegraben, um die allgemeine Verarbeitung der feinen Berge zu verbessern und die Bildung eines festen Strandes aus dem Lagerbereich für grobkörnige Berge zu ermöglichen. Während der Abschaltung der Anlage war die Mine weiterhin in Betrieb und es wurden über 12.000 Tonnen Erz in der Nähe der Anlage aufgehaldet. Das Management geht nun davon aus, dass El Compás im vierten Quartal 2018 die kommerzielle Produktion erreichen wird.

Bradford Cooke, CEO und Director von Endeavour, sagte: Im dritten Quartal war die Produktion bei El Cubo ein weiteres Mal sehr stark, doch Guanaceví und Bolañitos blieben hinter dem Plan zurück, was zu einer gleichbleibenden Produktion in diesem Quartal führte. Für das vierte Quartal 2018 prognostiziert das Management aufgrund des höheren erwarteten Durchsatzes und der Gehalte bei Guanaceví sowie aufgrund der ersten Produktion bei El Compás eine höhere Silber- und Goldproduktion.

Produktionstabellen für das 3. Quartal 2018

ProduktioTonnen TonneGehalGehalGewinnungGewinnungSilberGold

n n t t srate srate

nach Mineproduzipro Ag Au Ag (%) Au (%) oz oz

ert Tag (g/t (g/t

) )

(1) (1)

Guanaceví81.268 883 218 0,48 91,0 % 88,8 % 518.311.114

8

Bolañitos109.7281.19384 1,67 79,7 % 82,0 % 236.194.832

7

El Cubo 126.8251.379188 2,00 88,0 % 86,1 % 674.317.022

3

Konsolidi317.8213.455160 1,50 87,5 % 84,8 % 1.428.12.96

ert 828 8

(1) g/t = Gramm pro Tonne

Produktionstabellen für die 9 Monate, die am 30. September 2018 zu Ende gegangen sind

ProduktioTonnen TonnenGehalGehalGewinnungGewinnungSilber Gold

n t t srate srate

nach Mineproduzipro Ag Au Ag (%) Au (%) oz oz

ert Tag (g/t (g/t

) )

(1) (1)

Guanaceví231.514848 222 0,59 89,5 % 90,7 % 1.479.53.984

76

Bolañitos333.2371.221 87 1,80 79,4 % 82,8 % 740.22915.96

1

El Cubo 393.0441.440 174 1,85 87,1 % 85,1 % 1.915.719.90

58 5

Konsolidi957.7953.508 155 1,53 86,5 % 84,7 % 4.135.539.85

ert 63 0

(1) g/t = Gramm pro Tonne

Konsolidierte Performance des 3. Quartals und des bisherigen Jahres 2018 im Vergleich zu früheren Zeiträumen

3 Monate, die am 30. 9 Monate, die am 30.

September zu Ende September zu Ende

gegangen gegangen

sind sind

2018 2017 Änderu2018 2017 Änderu

ng ng

(%) (%)

317.821322.784(2 %) Durchsatz (t) 957.795929.9493 %

1.428.81.262.013 % Produzierte Unzen 4.135.53.482.819 %

28 64 Silber 63 26

12.968 13.648 (5 %) Produzierte Unzen 39.850 38.430 4 %

Gold

1.404.61.231.914 % Produzierte 4.058.33.402.819 %

77 75 zahlbare Unzen 77 84

Silber

12.665 13.337 (5 %) Produzierte 39.005 37.552 4 %

zahlbare Unzen

Gold

2.401.42.285.65 % Produzierte Unzen 7.124.36.365.012 %

28 64 Silberäquivalent 13 76

(1)

1.532.01.275.920 % Verkaufte Unzen 4.196.83.500.320 %

97 22 Silber 57 37

13.025 13.759 (5 %) Verkaufte Unzen Gold39.499 37.343 6 %

(1) Silberäquivalentunzen werden unter Anwendung eines Verhältnisses von 75:1 berechnet. Die Silberäquivalente des Vorjahres wurden zu Vergleichszwecken unter Anwendung des Verhältnisses von 75:1 neu angegeben.

Performance im Vergleich zur Produktionsprognose für 2018

In den neun Monaten, die am 30. September 2018 zu Ende gegangen sind, belief sich die Silberproduktion auf 4.135.563 Unzen und die Goldproduktion auf 39.850 Unzen, was zu einer Silberäquivalentproduktion von 7,1 Millionen Unzen führte. Anhand der bisherigen Performance des Unternehmens schätzt das Management aufgrund der verzögerten Produktion bei El Compás, der geringeren Goldgehalte bei Bolañitos sowie aufgrund des geringeren Minenertrags bei Guanaceví einen Produktionsrückgang von fünf Prozent im Vergleich zur konsolidierten Produktionsprognose für 2018. Dieser erwartete Produktionsrückgang und die niedrigeren Goldpreise werden sich wahrscheinlich auch auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Kostenprognose für 2018 zu erreichen (siehe Pressemitteilung von Endeavour vom 25. Januar 2018).

Veröffentlichung der Finanzergebnisse und der Telefonkonferenz im 3. Quartal 2018

Die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2018 werden vor der Markteröffnung am Mittwoch, dem 31. Oktober 2018, veröffentlicht und eine Telefonkonferenz wird am selben Tag um 10 Uhr (PT) (13 Uhr ET) abgehalten werden.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten angegebenen Nummern. Es ist kein Passwort erforderlich.

Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610

Lokal aus Vancouver: 604-638-5340

Außerhalb von Kanada und den USA: +1 604-638-5340

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet. Sie können diese Aufzeichnung unter der Rufnummer 1-800-319-6413 (Kanada & USA, gebührenfrei) oder +1-604-638-9010 (außerhalb von Kanada & USA) abrufen. Der dafür erforderliche Zugangscode lautet 2625 gefolgt von der Rautetaste (#). Die Audio-Aufzeichnung und ein schriftliches Transkript werden ebenfalls auf der Website des Unternehmens (www.edrsilver.com) unter Investor Relations und dann Events verfügbar sein.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt. Endeavour nimmt derzeit seine vierte Mine bei El Compas in Betrieb, treibt die Erschließung einer möglichen fünften Mine beim Minenprojekt Terronera voran und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

Kontaktdaten

Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2018, einschließlich der Veränderungen bei den Abbau- und Betriebsaktivitäten sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken in Zusammenhang mit den Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44860

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44860&tr=1

