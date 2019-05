IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet hochgradige Silber-Gold-Bohrabschnitte des Explorationsprogramms 2019 bei der Mine Bolañitos in Guanajuato (Mexiko)

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.



Endeavour Silver meldet hochgradige Silber-Gold-Bohrabschnitte des Explorationsprogramms 2019 bei der Mine Bolañitos in Guanajuato (Mexiko)

Endeavour Silver meldet hochgradige Silber-Gold-Bohrabschnitte des Explorationsprogramms 2019 bei der Mine Bolañitos in Guanajuato (Mexiko)

Vancouver (Kanada), 22. Mai 2019. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: DER - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298293) meldet im Rahmen des Bohrprogramms 2019 bei der Mine Bolañitos in Guanajuato (Mexiko) mehrere hochgradige Silber-Gold-Abschnitte bei den Erzgängen Plateros und San Miguel. Bis Mitte April wurden insgesamt 19 Bohrlöcher gebohrt, von denen zwölf hohe Gehalte auf abbaubaren Mächtigkeiten und weitere vier Bohrlöcher alte Grubenbaue durchschnitten haben (siehe Längsschnitte von Plateros und San Miguel hier: https://s22.q4cdn.com/579360173/files/doc_downloads/2019/05/Longitudinales-(Plateros-San-Miguel).pdf).

Zu den Höhepunkten der Bohrungen beim Erzgang San Miguel nördlich der Bolañitos-Anlage zählen 58 Gramm Silber und 22,1 Gramm Gold pro Tonne (1.827 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, berechnet mit einem Gold-Silber-Verhältnis von 80:1) auf einer wahren Mächtigkeit von 3,5 Metern (53,3 Unzen Silberäquivalent pro Tonne auf 11,5 Fuß) in Bohrloch MG-10. Eine neue hochgradige Erzgangmineralisierung wurde nun über eine Länge von 250 Metern und eine Tiefe von 130 Metern unterhalb und nordwestlich der alten San-Miguel-Grubenbaue beschrieben, die in Richtung Nordwesten weiterhin offen sind.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen beim Erzgang Plateros westlich der Bolañitos-Anlage zählen 108 Gramm Silber und 4,25 Gramm Gold pro Tonne (448 Gramm Silberäquivalent pro Tonne auf einer wahren Mächtigkeit von 2,3 Metern) (13,1 Unzen Silberäquivalent pro Tonne auf 7,5 Fuß) in Bohrloch PLU-20. Eine neue hochgradige Erzgangmineralisierung wurde nun über eine Länge von 250 Metern und eine Tiefe von 120 Metern unterhalb der Plateros-Grubenbaue beschrieben, die Endeavour zurzeit abbaut und die in der Tiefe sowie in Richtung Südwesten weiterhin offen sind.

Bradford Cooke, Director und CEO von Endeavour, sagte: Wir sind angesichts unserer positiven Explorationsergebnisse bei Bolañitos weiterhin äußerst zuversichtlich. Kürzlich durchgeführte Bohrungen haben die hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung sowohl bei den Plateros- als auch bei den San-Miguel-Erzgängen erweitert, was dazu beitragen sollte, Reserven hochzustufen, Ressourcen zu steigern und die Lebensdauer der Mine Bolañitos zu verlängern.

Unsere Betriebsgruppe steht kurz vor Lösungen hinsichtlich des hohen Arsengehalts in bestimmten Erzen und der eingeschränkten Verfügbarkeit von Equipment, wodurch sowohl die Minenerschließung als auch die Produktion im ersten Quartal 2019 hinter dem Zeitplan zurückblieben. Wir planen, den Aktionären Ende dieses Monats einen vollständigen Betriebsbericht bereitzustellen.

Die Höhepunkte der Bohrungen sind in der nachfolgenden Tabelle der Bohrergebnisse zusammengefasst.

BohrlochStruktur Von Wahre Au Ag AgÄq

Mächtig

keit

(m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

PLU-15 Plateros 114,501,5 3,25 31 291

PL3

Einschließ115,5 0,5 4,68 65 439

lich

PLU-17 Plateros 99,50 1,5 2,14 283 454

PL1

Einschließ99,50 0,2 7,60 1295 1.903

lich

PLU-18 Plateros 128,003,1 2,76 5 226

PL2

Einschließ128,000,2 6,13 8 499

lich

PLU-20 Plateros 145,152,3 4,25 108 448

PL1

Einschließ146,300,3 18,30 348 1.812

lich

Plateros 155,852,1 3,23 95 353

PL2

Einschließ160,500,1 9,18 153 887

lich

Plateros 168,603,0 4,42 48 402

PL3

Einschließ170,100,4 14,25 219 1.359

lich

PLU-21 Plateros 168,951,7 3,33 8 275

PL3

Einschließ168,950,3 6,64 14 545

lich

PLU-22 Plateros 137,053,3 3,45 6 282

PL2

Einschließ137,400,4 4,82 11 397

lich

PLU-23 Plateros 163,552,2 4,26 15 355

PL1

Einschließ164,000,4 4,19 31 366

lich

PLU-24 Plateros 131,700,9 3,19 2 257

PL1

Einschließ132,750,4 6,43 3 517

lich

MG-10 San 167,503,5 22,12 58 1.827

Miguel

Einschließ168,100,3 78,80 193 6.497

lich

MG-11 HW San 74,05 1,3 2,88 212 443

Miguel

Einschließ75,40 0,3 8,57 718 1.404

lich

MG-12 San Miguel80,10 0,9 4,63 34 404

Einschließ81,25 0,4 6,61 39 567

lich

MG-13 San Miguel145,053,0 3,35 11 278

Einschließ145,450,4 9,54 21 784

lich

Silberäquivalentwerte werden unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Die gesamte Pressemitteilung in englischer Sprache können Sie über diesen Link aufrufen:

https://s22.q4cdn.com/579360173/files/doc_news/2019/05/news.19-11.bolndrires-final.pdf

Über Endeavour - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen welches vier hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit die Erschließung des Minenprojekts Terronera voran, um zu einer Erschließungsentscheidung zu gelangen, und führt Explorationen in seinem Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile durch, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

