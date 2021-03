IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver kündigt Nachfolgepläne für Board und Management an

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.



: Endeavour Silver kündigt Nachfolgepläne für Board und Management an

VANCOUVER, British Columbia, 30. März 2021 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) (Endeavour - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt seine bevorstehenden Nachfolgepläne für das Board und die Unternehmensführung bekannt.

Im Vorfeld der Neuwahl bzw. Wiederwahl der aktuellen Direktoren, die im Rundschreiben der Unternehmensführung für die am 12. Mai 2021 stattfindende Jahreshauptversammlung (AGM) der Aktionäre vorgeschlagen wurde, plant Geoff Handley, Vorsitzender von Endeavour, seinen Vorsitz im Board of Directors zurückzulegen, wird aber weiterhin als Direktor tätig sein. Rex McLennan wird zum entsprechenden Zeitpunkt zum Lead Independent Director bestellt.

Bradford Cooke, seines Zeichens Chief Executive Officer und ein Direktor, wurde vom Board die Rolle des Executive Chair von Endeavour angetragen. Er plant unmittelbar nach der AGM seinen Rücktritt als CEO. Chief Financial Officer Dan Dickson wurde für die Position des CEO von Endeavour nominiert und Vice President Controller Christine West für den Posten des CFO von Endeavour.

Bradford Cooke meint dazu: Ich bin sehr zufrieden, dass wir diesen nahtlosen Übergang bei den Mitgliedern in Board und Unternehmensführung ohne Bestellung firmenexterner Personen bewerkstelligen können. Dies spricht für die Verwaltungstiefe unseres Führungsteams und für die Qualifikationen und das Engagement, mit dem sie unser Unternehmen bereichern. Ich freue mich schon darauf, Dan und Christine in ihrer neuen Funktion zu unterstützen. Wir schätzen die Vertrauensbekundung unseres Board of Directors wirklich sehr.

Ich habe die Absicht, ein aktiver Teil von Endeavour zu bleiben und mein Wissen und meine Kontakte in der Bergbauindustrie einzubringen, um ein noch größeres und besseres Unternehmen aufzubauen. Nachdem sich Endeavour aber bereits auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet, die in diesem Jahr mit der Errichtung des Projekts Terronera beginnt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Staffelstab an unsere aufstrebenden Sterne im Führungsfirmament weiterzureichen.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich den erwarteten Leistungen von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und in der Produktion, der Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie die Auswirkungen von COVID-19. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Tätigkeitsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und das Ergebnis, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

