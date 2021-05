IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Bohrungen von Endeavour Silver durchschneiden hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung bei Mine Bolañitos in Durango, Mexiko

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.



: Bohrungen von Endeavour Silver durchschneiden hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung bei Mine Bolañitos in Durango, Mexiko

Vancouver (British Columbia), Globe Newswire, 20. Mai 2021. Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) hat bei seinem Explorationsbohrprogramm 2021 zur Erweiterung der Erzkörper Melladito und Belén Mine bei der Mine Bolañitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung durchschnitten. Das Unternehmen produziert zurzeit von vier Erzkörpern bei Bolañitos: Plateros, Lucero, San Miguel und Melladito. Die Explorationsbohrungen bei den Erzgängen Melladito und Belén sind im Gange (siehe Längsschnitte hier).

Die Höhepunkte der jüngsten Bohrergebnisse beinhalten:

- 8,09 g/t Au und 1.044 g/t Ag (1.611 g/t AgÄq bei einem Ag-Au-Verhältnis von 70:1) auf einer wahren Mächtigkeit von 1,0 m (47,0 oz/t AgÄq auf 3,3 ft), einschließlich 14,2 g/t Au und 1.974 g/t Ag (2.966 g/t AgÄq auf 0,26 m (86,5 oz/t AgÄq auf 1,0 ft) in Bohrloch BN-64 beim Erzgang Melladito HW

- 4,43 g/t Au und 148 g/t Ag (458 g/t AgÄq auf einer wahren Mächtigkeit von 2,34 m (13,4 oz/t AgÄq auf 7,7 ft), einschließlich 13,22 g/t Au und 129 g/t Ag (1.054 g/t AgÄq auf 0,19 m (30,7 oz/t AgÄq auf 0,7 ft) in Bohrloch BL1.5S-4 beim Erzgang Belén HW

Vice President of Exploration Luis Castro sagte: Wir verzeichnen weiterhin starke Bohrergebnisse, während wir uns von den aktuellen Rändern der Erzkörper Melladito und Belén entfernen und eine Reihe weiterer Ziele entlang der Erzgänge Melladito und Belén bebohren.

Bohrergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

BohrloStruktur von Wahre Au Ag AgEq

ch Mächti

gkeit

(m) (m) (gpt) (gpt) (gpt)

BN-62 Hw Melladito 52,65 1,25 2,27 354 513

einschließlich 54,00 0,23 10,28 1.928 2.648

Melladito 58,65 5,09 1,98 177 315

einschließlich 61,35 0,33 5,86 539 949

BN-64 Hw Melladito 41,95 0,97 8,09 1.044 1.611

einschließlich 41,95 0,26 14,18 1.974 2.966

Hw Melladito 45,00 0,87 2,33 115 279

einschließlich 45,00 0,28 1,97 146 284

Old Working (Me48,05 2,60 Old Working

lladito

)

BN-65 Hw Melladito 74,85 1,03 2,64 15 200

einschließlich 76,45 0,43 5,41 14 393

Melladito 82,70 2,52 4,06 88 372

einschließlich 84,75 0,42 5,27 105 474

Old Working (Me87,20 2,10 Old Working

lladito

)

BN-66 Melladito 74,50 1,00 2,16 53 204

einschließlich 74,50 0,50 2,31 84 246

BN-67 Bolanitos 84,10 1,00 5,56 30 419

einschließlich 85,10 0,17 32,95 164 2,471

BN-68 Old Working (Me53,05 1,00 Old Working

lladito

)

Muck (Melladito54,30 4,11 2,74 176 368

)

einschließlich 56,80 1,20 6,34 199 643

BN-71 Hw Melladito 76,60 1,10 0,15 192 202

einschließlich 77,60 0,20 0,24 633 650

San Ignacio 141,552,46 1,36 405 500

einschließlich 142,001,02 1,43 630 730

BL0.5-Hw Belen 179,700,92 1,30 130 221

1

einschließlich 180,000,18 1,83 371 499

BL0.5-Hw Belen 217,101,09 5,40 25 403

2

einschließlich 217,100,23 25,55 111 1.900

BL1.5SHw Belen 156,152,34 4,43 148 458

-4

einschließlich 158,600,19 13,22 129 1.054

BL2.5SHw Belen 139,550,92 6,11 206 634

-1

einschließlich 140,100,39 8,44 218 809

BL2.5SHw Belen 104,753,65 2,91 129 332

-3

einschließlich 105,350,46 7,51 327 852

- Silberäquivalente werden in einem Verhältnis von 70:1 Silber: Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte tatsächliche Mächtigkeiten.

- Die Bohrungen BN-63, BN-69, BN-70, BL1.5S-5 und BL2.5S-2 lieferten keine signifikanten Ergebnisse

Qualifizierte Person und QA/ QC - Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour Silver, ist die sachkundige Person, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat. Zur Überwachung der Integrität aller Untersuchungsergebnisse wird ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leer- und Doppelproben verwendet. Alle Proben werden in der örtlichen Außenstelle geteilt und an SGS Labs verschickt, wo sie getrocknet, zerkleinert, geteilt und 250 Gramm Zellstoffproben für die Analyse vorbereitet werden. Gold wird durch eine Brandprobe mit einem Atomabsorptionsabschluss (AAS) und Silber durch Königswasseraufschluss mit ICP-Abschluss, Überschreitungen der Grenzwerte durch Brandprobe und gravimetrischen Abschluss bestimmt.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die Zukunftsaussichten der Minen und Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder der Erfolg wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: die Fortsetzung der Explorations- und Bergbauarbeiten, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Managements fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie solche anderen Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.

Quelle: Endeavour Silver Corporation

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

