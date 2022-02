IRW-News: EnWave Corporation: EnWave meldet konsolidierte Zwischenergebnisse für das erste Quartal 2022, einschließlich Rekord-Lizenzeinnahmen von Dritten und Reingewinn des Geschäftssegments REV-Technologie

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave meldet konsolidierte Zwischenergebnisse für das erste Quartal 2022, einschließlich Rekord-Lizenzeinnahmen von Dritten und Reingewinn des Geschäftssegments REV-Technologie

Vancouver, B.C., 25. Februar, 2022

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute die konsolidierten Zwischenergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal zum 31. Dezember 2021 bekannt.

- Das Segment der Vakuum-Mikrowellen-Maschinen und -Lizenzgebühren von EnWave verzeichnete das vierte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum bei Maschinenverkäufen und Lizenzeinnahmen.

- Die vierteljährlichen Lizenzeinnahmen, ohne den Lizenzbeitrag von NutraDried in Höhe von 137.000 US-Dollar, waren mit 505.000 US-Dollar so hoch wie nie zuvor für das Unternehmen und spiegeln die kontinuierlichen kommerziellen Fortschritte bei der Einführung und Nutzung von REV-Maschinen in einem wachsenden globalen Lizenzpartnerportfolio wider.

- Berichtet über ein positives konsolidiertes bereinigtes EBITDA(1) in Q1 2022 und macht Fortschritte in Richtung des Ziels eines beständigen profitablen Wachstums. Die kommerzielle Dynamik auf dem US-Cannabismarkt nimmt zu; EnWaves in Illinois ansässiger Cannabis-Lizenzpartner kaufte eine zweite 120 kW REV-Maschine, um die Kapazität zu verdoppeln; die Pipeline potenzieller neuer Lizenznehmer und wiederholter Großaufträge wächst.

- Die Umsätze von NutraDried wurden im Quartal durch eine geringere Verkaufsaktivität bei den beiden Hauptvertriebshändlern und witterungsbedingte Verzögerungen bei großen Costco-Bestellungen, die für Dezember geplant waren und sich in den Januar verschoben, beeinträchtigt.

- NutraDried bestätigte neue Vertriebswege für Moon Cheese® mit Kroger, Whole Foods Market und Target, die voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres in Betrieb genommen werden.

Konsolidierte finanzielle Leistung:

($ '000s) Drei Monate 31. Dezember,

2021 2020 Änderu

ng

%

Umsatzerlöse 6,297 7,533 (16%)

Direkte Kosten 3,581 5,835 (39%)

-Bruttomarge 2,716 1,698 60%

Betriebliche Aufwendung

en

Allgemeines und Verwalt1,118 1,126 (1%)

ung

Vertrieb und Marketing 1,132 1,521 (26%)

Forschung und Entwicklu577 569 1%

ng

2,827 3,216 (12%)

Nettoverlust nach Steue(253) (1,37182%

rn )

Bereinigtes EBITDA(1) 301 (911) 133%

Verlust je Aktie - (0.00) (0.01)

unverwässert und

verwässert

(1) Das bereinigte EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Eine Überleitung zum nächstgelegenen IFRS-Äquivalent finden Sie in der nachstehenden Offenlegung der Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

Die konsolidierten Jahresabschlüsse und die MD&A von EnWave sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens www.enwave.net verfügbar.

Wichtigste finanzielle Höhepunkte für Q1 (in Tausend $):

- Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2022 einen konsolidierten Umsatz von 6.297 US-Dollar, verglichen mit 6,906 $ im vierten Quartal 2021 und 7.533 $ im ersten Quartal 2021.

o Der Umsatz des Geschäftsbereichs von EnWave im ersten Quartal 2022 betrug $4.067 im Vergleich zu $2.676 im ersten Quartal 2021, was einem Anstieg von entspricht $1.391. Die Lizenzeinnahmen von EnWave beliefen sich im ersten Quartal 2022 auf 505$ gegenüber 320$ im ersten Quartal 2021, was einer Steigerung von 58 % entspricht.

o Der Umsatz von NutraDried im ersten Quartal 2022 betrug $2.230 im Vergleich zu $4.857 im ersten Quartal 2021, ein Rückgang von $2.627, der hauptsächlich auf den Wegfall einer großen nationalen "Buy-One, Get-One"-Aktion von Costco im ersten Quartal 2021 zurückzuführen ist. NutraDried bestätigte den neuen Vertrieb von Mooncheese® an Costco Canada, der im ersten Quartal 2022 ausgeliefert werden sollte, aber aufgrund der Wetterbedingungen Ende Dezember in das zweite Quartal 2022 verschoben wurde.

- Die Bruttomarge für Q1 2022 betrug 43% im Vergleich zu 23% für Q1 2021, eine deutliche Verbesserung. Die Bruttomarge in Q1 2022 stieg aufgrund einer Änderung des Umsatzmixes mit höheren Umsätzen aus dem EnWave-Segment sowie dem Wachstum der margenstarken Lizenzeinnahmen. Im ersten Quartal 2022 veräußerte EnWave eine große REV-Maschine, die von einem kanadischen Cannabis-Partner nicht genutzt wurde, an einen US-amerikanischen Cannabis-Lizenzpartner zu einer höheren als der üblichen Marge.

- Das bereinigte EBITDA (siehe Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" weiter unten) für das erste Quartal 2022 war ein Gewinn von 301 US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 911 US-Dollar für das erste Quartal 2021, eine Verbesserung um 610 US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Erreichen seines Ziels, in naher Zukunft eine beständige, wachsende Rentabilität zu erreichen, wozu auch gehört, dass NutraDried ein positives bereinigtes EBITDA erzielt.

- Senkung der SG&A (einschließlich F&E) sowohl bei EnWave als auch bei NutraDried, mit einer Senkung der Betriebskosten um 12 % oder 381 $ im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Die Betriebskosten von NutraDried wurden angemessen gesenkt, und beide Geschäftseinheiten verfügen über die richtige Infrastruktur, um eine skalierbare Rentabilität zu erzielen.

- Genehmigung der TSX Venture Exchange für ein normales Emittentenangebot, das am 29. Oktober 2021 beginnt und am 28. Oktober 2022 endet, wodurch EnWave berechtigt ist, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.204.101 Aktien zu kaufen, bis zu einem Maximum von 10.778.194 Aktien während des Jahres.

Bedeutende unternehmerische Leistungen im Q1 2022 und danach:

- Inbetriebnahme einer 120 kW REV-Maschine für EnWaves Cannabis-Partner in Illinois zur schnellen Verarbeitung von hochwertigem rauchbarem Cannabis. Der in Illinois ansässige Cannabis-Partner hat eine zweite Bestellung für ein weiteres 120-kW-REV-System zur Verdoppelung seiner Verarbeitungskapazität erhalten.

- Inbetriebnahme einer 100kW REV-Maschine für Patatas Fritas Torres ("Torres") in Spanien, um die kommerzielle Einführung von naturbelassenen Käsesnacks für den europäischen Markt zu beschleunigen. Torres hat seine Käsesnack-Marke "Just This" mit der EnWave-Technologie eingeführt (justthis-snacks.com/de/).

- Verkauf einer zweiten 10-kW-REV-Maschine an Dairy Concepts IRL in Irland, um die Produktion von Cheese O's lagerstabilen Käsesnacks (cheeseos.ie) zu steigern.

- Unterzeichnung einer Technologiebewertungsvereinbarung mit Protein Isolate Plant International Inc. ("PIP International"), um die potenzielle kommerzielle Nutzung der REV-Technologie in der Großanlage von PIP International für die Nassfraktionierung von gelben Erbsen zu bewerten.

- Erhalt eines Auftrags von Consulting Fresh Business (d.b.a. "NEOREV") für eine 10kW REV-Maschine, die in Spanien für intensive Forschung und Entwicklung neuer Produkte unter Verwendung der EnWave-Technologie installiert werden soll, um weitere kommerzielle Anwendungen in Europa zu entwickeln.

- Ausbau der globalen strategischen Partnerschaft mit Dole Worldwide Food & Beverage Group ("Dole"), wobei Dole eine zweite 10kW REV-Maschine erwirbt.

- Bestätigung des kommerziellen Ausbaus von EnWaves italienischem Lizenzpartner Orto Al Sole mit dem Kauf einer 120 kW REV-Maschine für die großtechnische Trocknung von hochwertigem Obst und Gemüse in Italien. Orto Al Sole hatte zuvor ein 10-kW-System erworben und hat aufgrund des jüngsten kommerziellen Erfolgs seine REV-Verarbeitungskapazität erweitert, um die Nachfrage zu befriedigen.

- Einführung einer aufregenden Reihe von Moon Cheese® Sticks, einem rein natürlichen Käsestangen-Snack, der in fünf Geschmacksrichtungen erhältlich ist: Kick It Up A Nacho, Yum Inferno, Cheesy Does It, Rowdy Ranch und Wild White Chedda'. Bislang hat NutraDried bereits den nationalen Vertrieb für drei Geschmacksrichtungen der Moon Cheese® Sticks mit Whole Foods Market in den USA bestätigt.

- Sicherung eines wesentlichen neuen Vertriebs für Moon Cheese® mit großen US-Einzelhändlern, darunter bis zu 2.200 Kroger-Filialen, 1.300 neue Target-Standorte und andere. Der von NutraDried bestätigte neue Vertrieb wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 mit der Auslieferung beginnen.

Telefonkonferenz:

Die Geschäftsleitung von EnWave wird eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2022 und die Lage des Unternehmens zu besprechen. Im Anschluss an die vorbereiteten Ausführungen wird es eine Frage-und-Antwort-Runde für die Aktionäre geben.

Datum: 25. Februar 2022

Zeit: 7:00 Uhr PST / 10:00 Uhr EST

Zugang Teilne1-877-407-2988 (gebührenfreie Nummer)

hmer

:

Webcast: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast

.html?webcastid=UItWY7Ag

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen:

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf das bereinigte EBITDA, das eine Nicht-IFRS-Kennzahl ist. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Gewinn vor Abzug von Abschreibungen, aktienbasierten Vergütungen, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Einkommenssteueraufwendungen oder -erstattungen, einmaligen Wertminderungen, Restrukturierungs- und/oder Abfindungskosten und staatlichen Beihilfen. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn oder Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß IFRS verstanden werden. Bitte beachten Sie die Überleitung zwischen dem bereinigten EBITDA und der vergleichbarsten IFRS-Kennzahl, die im Konzernabschluss des Unternehmens ausgewiesen ist.

Drei Monate zum 31. Deze

mber

,

($ '000s) 2021 2020

Netto(verlust)ergebnis (253) (1,371

nach )

Steuern

-Amortisation und Absc 447 670

hreibung

-Aktienbasierte Vergüt 234 254

ung

-Fremdwährungsverlust 19 227

(-

gewinn)

-Finanz(ertrag)aufwand 1 4

,

netto

-Ertragsteueraufwand ( - (370)

-

erstattung)

Staatliche Unterstützu (147) (325)

ng

Bereinigtes EBITDA 301 (911)

Non-IFRS-Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen nach IFRS erstellten Daten betrachtet werden, um Investoren in die Lage zu versetzen, die Betriebsergebnisse, die zugrunde liegende Leistung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise wie das Management von EnWave zu bewerten. Dementsprechend sind diese Non-IFRS-Finanzkennzahlen dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der MD&A des Unternehmens, die auf www.sedar.com verfügbar ist.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein fortschrittliches Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung von Lebensmitteln und Cannabisanwendungen. Das Unternehmen hat patentierte Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV-Technologie entwickelt, wodurch die Zeit von der Ernte bis zum marktfähigen Cannabisprodukt verkürzt wird. EnWave verfügt außerdem über ein solides Portfolio an geistigem Eigentum, das mehrere einzigartige Verfahren für spezifische Lebensmittelanwendungen schützt, die mit der Vakuum-Mikrowellen-Technologie hergestellt werden.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in verschiedenen vertikalen Märkten im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV-Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über fünfundvierzig Lizenzen in zwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um REV-getrocknete Snackprodukte in Nordamerika zu produzieren, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®, sowie als Co-Produzent für Dritte.

EnWave hat REV als bahnbrechende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV-Plattformen an:

1.-nutraREV® ist ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

2. -quantaREV® ist ein System auf Tray-Basis, das für die kontinuierliche Trocknung großer Mengen bei niedrigen Temperaturen eingesetzt wird.

EnWave ist auch in der pharmazeutischen Industrie durch eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit GEA Lyophil, einem führenden Hersteller von GMP-Trocknungsmaschinen, aktiv.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corp.

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss der Transaktion, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64388

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64388&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29410K1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.