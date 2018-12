IRW-News: EnWave Corporation: EnWave gibt das vierte Quartal und den konsolidierten Jahresabschluss 2018 bekannt

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave gibt das vierte Quartal und den konsolidierten Jahresabschluss 2018 bekannt

EnWave gibt das vierte Quartal und den konsolidierten Jahresabschluss 2018 bekannt

Vancouver, B.



C., 17. Dezember 2018

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297852) hat heute die konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und den 30. September 2018 veröffentlicht.

Konsolidierte Finanzergebnisse:

($ 000s) Drei Monate Geschäftsja

bis zum hr

Ende endend

30.

30. September,

September,

2018 2017 Änder 2018 2017 Ändern

n %

%

Umsatzerlöse 7,3553,630103% 22,8215,9543%

5 4

Direkte Kosten 4,0972,76448% 13,9111,6519%

5 4

-Bruttomarge 3,258866 276% 8,9104,300107%

Betriebliche

Aufwendungen

Allgemeines und 730 466 57% 2,4392,07218%

Verwaltung

Vertrieb und 1,353754 79% 3,7312,16073%

Marketing

Forschung und 313 199 57% 1,2131,1387%

Entwicklung

2,3961,41969% 7,3835,37037%

Jahresüberschuss 75 (1,06107% (945)(2,9868%

(-fehlbetrag) 0) 6)

nach

Steuern

Bereinigtes EBITDA1,300(278) 2,9326

(*)

Gewinn (Verlust) p0.00 (0.01 (0.0 (0.0

ro Aktie - ) 1 4)

)

unverwässert und

verwässert

Der Jahres- und Zwischenabschluss sowie die MD&As von EnWave sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.enwave.net. verfügbar.

Wichtige Finanzkennzahlen für 2018 und Q4 (ausgedrückt in Tausend $):

- Anhaltendes Umsatzwachstum mit einem Umsatz von 7.355 US-Dollar im vierten Quartal 2018 gegenüber 3.630 US-Dollar im vierten Quartal 2017, was einer Steigerung von 103% entspricht. Der Jahresumsatz von 22.825 $ für 2018 war höher als im Vorjahr von 15.954 $, was einem Anstieg von 43% gegenüber 6.871 $ entspricht. Der Umsatz von NutraDried stieg 2018 um 252% auf 16.503 US-Dollar gegenüber 6.556 US-Dollar im Jahr 2017, was auf den gestiegenen Umsatz und Vertrieb des Produkts Moon Cheese® zurückzuführen ist.

- Erzielung eines Bruttogewinns von 8.910 $ für 2018 gegenüber 4.300 $ für 2017, ein Anstieg von 4.610 $ oder 107%. Die Bruttomarge in Prozent des Umsatzes betrug 39% für 2018 gegenüber 27% für 2017.

- Ausgewiesener positiver Jahresüberschuss für Q4 2018 von 75 US-Dollar gegenüber einem Jahresfehlbetrag von 1.060 US-Dollar für Q4 2017, eine Verbesserung um 1.135 US-Dollar. Verringerte den jährlichen konsolidierten Nettoverlust auf 945 US-Dollar für 2018, verglichen mit 2.986 US-Dollar für 2017, eine Verbesserung um 2.041 US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.

- Stärkung des Cashflow-Profils durch die Meldung des bereinigten EBITDA(*) für 2018 von 2.932 US-Dollar gegenüber 6 US-Dollar für 2017, was einem Anstieg von 2.926 US-Dollar entspricht. Das bereinigte EBITDA(*) für Q4 2018 betrug 1.300 US-Dollar, verglichen mit negativen 278 US-Dollar für Q4 2017, was einem Anstieg von 1.578 US-Dollar entspricht. Der Anstieg des bereinigten EBITDA(*) im gesamten Geschäftsjahr 2018 stellt die wachsende Fähigkeit des Unternehmens dar, liquide Mittel aus seiner Geschäftstätigkeit zu generieren.

- Weitere Investitionen in Verkaufsaktivitäten mit SM-Kosten von 3.731 US-Dollar für 2018 gegenüber 2.160 US-Dollar für 2017, ein Anstieg von 1.571 US-Dollar. Die SM-Aufwendungen stiegen im Rahmen der Strategie, in Marketing-, Verkaufs- und Werbeaktivitäten von Moon Cheese® zu investieren. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in seine Geschäftsentwicklungsstrategie, um seine proprietäre REVTM-Technologie zu kommerzialisieren.

- Kontrolliertes Wachstum der G&A- und F&E-Kosten bei gleichzeitiger Beibehaltung angemessener Ausgaben zur Skalierung und Unterstützung des Wachstums sowie zur Erhaltung des geistigen Eigentums des Unternehmens. Die allgemeinen Verwaltungskosten und die F&E-Kosten sanken 2018 auf 11% bzw. 5% des Umsatzes, verglichen mit 13% bzw. 7% im Jahr 2017.

- Stärkung der Bilanz durch den Abschluss eines Prospektangebots und die gleichzeitige Privatplatzierung von 9.530.000 Einheiten des Unternehmens zu je 1,05 US-Dollar für einen kombinierten Bruttoerlös von 10 Millionen US-Dollar am 15. November 2017. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts (jeder ganze Stammaktien-Kaufrechtsschein, ein "Warrant"). Die Warrants wurden von der TSX Venture Exchange zur Notierung angenommen und begannen am 22. November 2017 unter dem Symbol ENW.WT zu handeln.

Bedeutende Erfolge im Jahr 2018:

- Abschluss der Übernahme der 49%igen Minderheitsbeteiligung an NutraDried, wodurch der Anteil des Unternehmens auf 100% der Kapitalanteile an NutraDried Food Company, LLC, steigt. NutraDried ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Moon Cheese®. Dieser Kauf wurde mit Bewertungsmultiplikatoren von 1,3 mal 2018 Jahresüberschuss und 0,3 mal 2018 Umsatz abgeschlossen. NutraDried finanzielle Erträge haben sich seit dem Kauf drastisch verbessert.

- Ausbau des Vertriebs von Moon Cheese® mit zusätzlichen Produktrotationen in einer Reihe von Costco-Divisionen; Q4 2018 war der bisher höchste Quartalsumsatz von Moon Cheese® mit 6.532 US-Dollar.

- Einführung der REVTM-Technologie in der schnell wachsenden Cannabisindustrie und Unterzeichnung eines lizenzpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrags ("CLA") mit Tilray®, der die Rechte zur Nutzung der REVTM-Technologie für die Verarbeitung von Cannabis in Kanada und Portugal beinhaltet. Gesicherte Kaufverträge mit Tilray® für eine 10kW REVTM-Maschine und zwei 60kW REVTM-Maschinen. Die erste 60kW-Verarbeitungslinie soll Anfang 2019 installiert werden.

- Unterzeichnung eines GAV mit Arla Foods ("Arla"), dem weltweit größten Hersteller von biologischen Milchprodukten und Innovationsführer. Der GAV gewährt Arla das ausschließliche Recht, die REV Technologie zur Verarbeitung von Milchprodukten in Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen zu nutzen. Arla kaufte eine 10kW-Kleinanlage, um die kommerzielle Produktion aufzunehmen.

- Erhaltene Bestellungen von Bare Foods Co. ("Bare Foods"), ein führendes US-amerikanisches Snack-Unternehmen, das kürzlich von PepsiCo übernommen wurde, und installierte drei kleine kommerzielle 10kW REVTM-Maschinen, um die kommerzielle Produktion von gesunden Fruchtsnackprodukten einzuleiten und auszubauen.

- Unterzeichnung einer Lizenz mit AvoLov, LLC ("AvoLov"), einem US-amerikanischen Snackunternehmen, zur Herstellung eines neuen und innovativen Avocado-Snackprodukts. AvoLov kaufte eine 10kW REVTM-Maschine, um die kommerzielle Produktion aufzunehmen.

- Unterzeichnung einer Lizenz mit Howe Foods, dem zweitgrößten Bananenproduzenten in Australien. Howe Foods kaufte eine kleine 10kW REVTM-Maschine, um die kommerzielle Produktion aufzunehmen.

- Unterzeichnung einer Lizenz mit Lizenzgebühren bei Nomad Nutrition, einem kanadischen Unternehmen, das sich auf den Vertrieb hochwertiger, lagerstabiler und nährstoffreicher Gourmetprodukte aus lokalem Bioanbau konzentriert. Nomad Nutrition kaufte eine kleine 10kW REVTM-Maschine, um die kommerzielle Produktion aufzunehmen.

- Vorantreiben eines Forschungsprojektes mit der U.S. Army zur Entwicklung innovativer Feldrationen für Soldaten und Verkauf einer 10 kW REVTM-Maschine an die U.S. Army, um einen beschleunigten Weg zu einem verbesserten Einsatz der Close Combat Assault Ration zu ermöglichen. Die Strategie von EnWave ist es, eng mit der U.S. Army und ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um gemeinsam nährstoffreiche Feldrationen für eine mögliche Verteilung an die U.S. Army zu entwickeln.

- Verdoppelung der Produktionskapazität von Moon Cheese® durch die Installation einer zweiten 100kW nutraREV®-Maschine und einer 10kW REVTM-Maschine. Die Expansion ermöglichte ein weiteres Umsatzwachstum von Moon Cheese® und die Positionierung für die zukünftige prognostizierte Nachfrage auf dem Verbrauchermarkt.

- Lieferung der ersten skalierten Good Manufacturing Practices ("cGMP") freezeREV® Maschine an Merck nach bestandener Werksabnahmeprüfung. Die Maschine wird derzeit bei Merck getestet, bevor Merck die geplanten zukünftigen Entwicklungsarbeiten durchführt, um die FreezeREV®-Technologie als kontinuierliche Dehydrierungsalternative zur Lyophilisierung einzusetzen.

- Unterzeichnung eines Kooperations- und Lizenzoptionsvertrags mit der GEA Lyophil GmbH, ("GEA"), einer Flüssigdosisorganisation der Business Application Pharma der GEA Group. EnWave und GEA werden gemeinsam eine mögliche Partnerschaft evaluieren, um die Herstellung und den Einsatz von kontinuierlichen cGMP REV Lyophilisierungsanlagen im globalen Pharmasektor zu erleichtern.

- Gemeinsam wurde die Kooperationsvereinbarung mit der Sutro Biopharma Inc. beendet. ("Sutro") zur Lieferung einer handelsüblichen powderREV®-Anlage. Während der Werksabnahme konnten EnWave und Sutro bestimmte quantitative Bioaktivitätsmessungen für die exzipientfreie, trockenzellfreie Extraktformulierung nicht erfüllen.

- Mike Pytlinski wurde als neuer CEO von NutraDried eingestellt. Herr Pytlinski bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Strategie bei Unternehmen der Konsumgüterindustrie mit.

Vertriebspipeline:

Derzeit verfügt das Unternehmen über 11 potenzielle Lizenzpartner, die aktiv an Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsvereinbarungen ("TELOA") beteiligt sind, und die U.S. Army in einem fortgeschrittenen Stadium der Technologiebewertung. Ziel des Unternehmens ist es, diese TELOA-Projekte in lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzverträge umzuwandeln und Abnahmeverpflichtungen für REVTM-Maschinenkapazitäten zu sichern. Das Unternehmen hat auch mehrere bestehende Lizenzpartner, die den Markt mit kleinen REVTM-Maschinen getestet haben und den Business Case für ein Scale-up auf große REVTM-Verarbeitungslinien evaluieren. Das Unternehmen erwartet mehrere langfristige Projekte in der Pipeline zur Umstellung auf CLAs sowie zusätzliche REVTM-Maschinenkapazitäten, die 2019 von bestehenden Partnern bestellt werden sollen.

Die Strategie von EnWave ist es auch, den expandierenden Sektor der Verarbeitung von medizinischem und Freizeit-Cannabis in legalisierten Ländern anzugehen. Das Unternehmen hat das Geschäftsmodell für die Lizenzierung seiner patentierten REVTM-Dehydrierungstechnologie zur schnellen Dehydrierung und Dekontamination von Cannabis mit Tilray® validiert, und das Geschäft ist solide. Die Strategie besteht darin, kurzfristig zusätzliche lizenzpflichtige Lizenzen für die Verarbeitung von Cannabis sowie zusätzliche Gerätebestellungen für REVTM-Maschinenkapazitäten in Kanada und anderen legalisierten Märkten zu erhalten.

EnWave hat seine potenzielle Lizenznehmer-Pipeline erweitert, indem es REVTM im Lebensmittel-, legalisierten Cannabis- und Pharmasektor vermarktet, als Teil seiner Strategie zum Aufbau eines großen, diversifizierten lizenzpflichtigen Portfolios.

(*) Nicht-IFRS-Finanzielle Kennzahlen:

Das bereinigte EBITDA ist nach IFRS kein Maß für die finanzielle Performance. Wir definieren das bereinigte EBITDA als Gewinn vor Abzug von Abschreibungen, aktienbasierter Vergütung, Wechselkursgewinnen oder -verlusten, Finanzaufwendungen oder -erträgen, Ertragsteueraufwendungen und einmaligen Wertminderungsaufwendungen. Diese Kennzahl ist nicht notwendigerweise mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht als Alternative zum nach IFRS ermittelten Jahresüberschuss oder Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit angesehen werden. Wir verweisen auf die Ausführungen im Rahmen der jährlichen MD&A des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, patentierte Methode zur präzisen Entwässerung organischer Materialien. EnWave hat zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontamination von Cannabis unter Verwendung der REV-Technologie weiterentwickelt, um die Zeit von der Ernte bis zu marktfähigen Cannabisprodukten zu verkürzen.

Die kommerzielle Tragfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in mehreren Marktsegmenten in den Bereichen Lebensmittel und Pharmazie, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave ist es, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit Branchenführern in mehreren Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über zwanzig lizenzpflichtige Lizenzen unterzeichnet und damit neun verschiedene Marktsegmente für die Vermarktung neuer und innovativer Produkte erschlossen. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um in den Vereinigten Staaten unter der Marke Moon Cheese® natürliche Käse-Snackprodukte zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.

EnWave hat REV als neuen Dehydrierungsstandard in den Bereichen Lebensmittel und biologische Materialien eingeführt: schneller und kostengünstiger als die Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als die Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave verfügt derzeit über drei kommerzielle REV Plattformen:

1.-nutraREV®, das in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, um Lebensmittel schnell und kostengünstig zu trocknen und gleichzeitig ein hohes Maß an Ernährung, Geschmack, Textur und Farbe zu erhalten;

2.-powderREV®, das zur Dehydrierung von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzymen unterhalb des Gefrierpunktes eingesetzt wird, und

3.-quantaREV®, für die kontinuierliche, volumenstarke Niedertemperaturtrocknung

Eine weitere Plattform, freezeREV®, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Entwässerung von Biopharmazeutika wie Impfstoffen und Antikörpern entwickelt. Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

John P.A. Budreski, Executive Chairman unter +1 (416) 930-0914

E-Mail: jbudreski@enwave.net

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Deborah Honig, Unternehmensentwicklung bei + 1 (647) 203-8793

E-Mail: dhonig@enwave.net

Suite 425 - 744 West Hastings St., Vancouver, B.C., CANADA V6C 1A5

Tel. (604) 806-6110

TSX Venture Exchange Handelssymbol: ENW

www.enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour Erklärung für zukunftsweisende Informationserklärungen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ansprüche Dritter sind nicht garantiert korrekt. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind nicht garantiert korrekt, da das Unternehmen nicht die ursprüngliche Primärrecherche durchgeführt hat. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl die Gesellschaft versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

