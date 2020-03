IRW-News: EnWave Corporation: EnWave erweitert starkes Portfolio an geistigem Eigentum

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave erweitert starkes Portfolio an geistigem Eigentum

commodity-tv.com/play/enwave-targeting-profitability-in-2020-signed-joint-development-deal-with-gea-lyophil/ ), ein weltweit führender Anbieter von Vakuum-Mikrowellen-Dehydratisierungstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neun neue Patentzulassungen von einer Reihe wichtiger internationaler Patentämter erhalten hat. Derzeit verfügt das Unternehmen über fünfzehn Patentfamilien, die sich auf seine Strahlungsenergie-Vakuumtechnologie ("REV") beziehen und die in mehreren internationalen Gerichtsbarkeiten genehmigt wurden. Darüber hinaus hat EnWave sechs Patentanmeldungen, die abgeschlossen und dem internationalen Prüfer für den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ("PCT") zur Prüfung und möglichen Genehmigung für die nationale Phase vorgelegt wurden.

Innerhalb der letzten drei Monate hat EnWave die Genehmigungen der chilenischen, indonesischen und mexikanischen Patentämter für das modulare nutraREV®-Patent, die Genehmigung des brasilianischen Patentamtes für das Patent zur Impfstoffverarbeitung sowie die Genehmigungen der australischen und kanadischen Patentämter für das Frozen-In-Verfahren erhalten, die Genehmigung des US-Patentamtes für das Patent des qutaREV®-Gerätes, die Genehmigung des australischen Patentamtes für das Vakuum-Mikrowellen-Puffersnack-Patent und vor allem die Patentgenehmigung des kanadischen Patentamtes für die Dehydrierung und Dekontaminierung von Cannabis unter Verwendung der REV Technologie. Das Unternehmen verfügt über eine große Anzahl zusätzlicher anhängiger nationaler Phasenanträge, die in den kommenden Monaten genehmigt werden sollten.

EnWave zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen die skalierbarste und zuverlässigste proprietäre Vakuum-Mikrowellentechnologie mit dem umfassendsten Satz an Innovationen und Lösungen anbietet, was die Produkt- und Prozessentwicklung beschleunigt und den Wert für unsere globalen Partner freisetzt.

Über EnWave

Die EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat das Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Lebensfähigkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich des legalen Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren vertikalen Märkten für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bis heute über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um rein natürliche Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit einer besseren Qualität des Endprodukts als Lufttrocknung oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1.-nutraREV®, ein System auf Fassbasis, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,

2. -quantaREV®, ein auf Schalen basierendes System, das für die kontinuierliche, großvolumige Trocknung bei niedriger Temperatur verwendet wird.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

