IRW-News: EnWave Corporation: EnWave Corporation: Moon Cheese® Knusprige Käsesticks feiern Premiere auf der Natural Products Expo West 2022

Weitere Suchergebnisse zu "EnWave":

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave Corporation: Moon Cheese® Knusprige Käsesticks feiern Premiere auf der Natural Products Expo West 2022

Vancouver, B.C., 8. März 2022, EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute bekannt, dass Moon Cheese®, die Marke, die für 100 % echte Käsesnacks bekannt ist, ihre neueste Innovation, Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks, auf der diesjährigen Natural Products Expo West vorstellt, die diese Woche in Anaheim, CA, stattfindet. Die Marke lädt die Besucher ein, an ihrem Stand Nr. 5576 vorbeizuschauen, um ihre legendäre Produktlinie und die neuen Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks zu probieren, die reich an Proteinen sind und einen unvergleichlichen Geschmack haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64599/08032022_DE_ENW_Enwave.001.jpeg

Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks sind das erste lagerfähige Käsesnackprodukt im Stangen- oder Puffed-Format, das zu 100 % aus echtem Käse besteht. Die neue Produktlinie hat mit 14-15 Gramm Eiweiß viermal mehr Protein als führende Marken, nur 3 Gramm Kohlenhydrate und 1 Gramm oder weniger Zucker pro Portion. Die Moon Cheese® Crunchy Cheese Sticks sind mit fünf kräftigen Geschmacksrichtungen gewürzt und zertifiziert glutenfrei, rBST-frei, ketofreundlich, enthalten keine künstlichen Aromen und sind 100 % lecker. Diese köstlichen Snacks gibt es in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen wie Cheesy Does It, Wild White Chedda', Kick It Up a Nacho, Rowdy Ranch und Yum Inferno. Die Produktlinie wird ab Mai 2022 in den Regalen ausgewählter Whole Foods Market-Filialen zu finden sein und soll im Laufe des Jahres in weiteren Einzelhandelsgeschäften vertrieben werden.

Die Natural Products Expo West findet vom 8. bis 12. März im Anaheim Convention Center in Anaheim, CA, statt. Moon Cheese lädt die Besucher ein, am Stand Nr. 5576 vorbeizuschauen, um die gesamte Produktlinie einschließlich der neuen Moon Cheese Sticks zu probieren. Für weitere Informationen über Moon Cheese besuchen Sie bitte: www.mooncheese.com

Über Moon Cheese®

Moon Cheese® ist der Hersteller von 100 % echten Käsesnacks, die mit erstaunlichem Geschmack und einem köstlichen Knuspergefühl aufwarten. Die köstlich nahrhaften Produkte enthalten viel Eiweiß, sind glutenfrei, enthalten wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker und viel Kalzium. Weitere Informationen über Moon Cheese finden Sie unter mooncheese.com oder folgen Sie ihnen auf Instagram @mooncheesesnacks.

Über EnWave

EnWave ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Anwendung der Vakuum-Mikrowellentrocknung. Von seinem Hauptsitz in Vancouver, BC, aus hat EnWave ein solides Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt, seine Radiant Energy Vacuum (REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee in eine bewährte, konsistente und skalierbare Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisindustrie umgewandelt, die herkömmliche Trocknungsmethoden in Bezug auf Effizienz, Kapazität, Produktqualität und Kosten deutlich übertrifft.

Mit mehr als fünfundvierzig lizenzierten Partnern in zwanzig Ländern und fünf Kontinenten kreieren EnWave's lizenzierte Partner profitable, noch nie dagewesene Snacks und Zutaten, verbessern die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote, arbeiten schlanker und kommen mit der patentierten Technologie des Unternehmens, den lizenzierten Maschinen und der fachkundigen Anleitung schneller auf den Markt.

Darüber hinaus gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, um REV-getrocknete Snackprodukte in Nordamerika herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, einschließlich der beliebten Marke Moon Cheese®, und um als Co-Hersteller für Dritte zu fungieren.

Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit Lebensmittel- und Cannabisproduzenten zu unterzeichnen, die besser, schneller und wirtschaftlicher als Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung trocknen und von den folgenden Vorteilen profitieren wollen:

- Lebensmittel- und Zutatenhersteller können aufregende neue Produkte herstellen, den optimalen Feuchtigkeitsgehalt bis zu sieben Mal schneller erreichen und den Geschmack, die Textur, die Farbe und den Nährwert ihrer Produkte verbessern.

- Cannabisproduzenten können vier- bis sechsmal schneller trocknen, 20 % mehr Terpene und 25 % mehr Cannabinoide zurückbehalten und eine Reduzierung der pflanzenschädigenden Mikroben um mindestens 3 Logs erreichen.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

Präsident und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dan Henriques, CPA, CA, CFO unter +1 (604) 835-5212

E-Mail: dhenriques@enwave.net

Für Medienanfragen:

E-Mail: media@enwave.net

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe Harbour Miiteilung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Garantie übernommen. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprünglichen Primärrecherchen nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64599

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64599&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29410K1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.