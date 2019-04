IRW-News: EnWave Corporation: Aurora Cannabis und EnWave Corporation vereinbaren globale Lizenzvereinbarungen

IRW-PRESS: EnWave Corporation: Aurora Cannabis und EnWave Corporation vereinbaren globale Lizenzvereinbarungen

Aurora Cannabis und EnWave Corporation vereinbaren globale Lizenzvereinbarungen

Aufbau einer Partnerschaft für geistiges Eigentum und einer strategischen Kapitalbeteiligung von 10 Millionen US-Dollar.





Edmonton, AB und Vancouver, BC- 26. April 2019 - Aurora Cannabis Inc. ("Aurora" oder das "Unternehmen") (TSX: ACB) (NYSE: ACB) (Frankfurt: 21P; WKN: A1C4WM - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298652) und EnWave Corporation (TSX-V:ENW) (FSE:E4U) (" EnWave" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298830) gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung (die "Lizenz") abgeschlossen haben, die Aurora die Exklusivrechte an EnWaves patentierter Strahlungsenergie-Vakuum (REVTM)-Trocknungstechnologie für die Herstellung von Cannabismaterial in der Europäischen Union, mit Ausnahme von Portugal, gewährt. Aurora hat sich auch exklusive Lizenzoptionen für Australien und Südamerika, mit Ausnahme von Peru, gesichert, die gemäß den Mindestanforderungen der Maschinenbestellung REV ausgeübt werden können. Darüber hinaus hat Aurora eine nicht-exklusive Unterlizenz (die "Unterlizenz") zur Nutzung der REV Technologie in Kanada unterzeichnet.

Die Unternehmen geben ferner bekannt, dass Aurora eine Bestellung für zwei der 120 kW REVTM-Dehydrierungssysteme von EnWave für seine Anlagen Aurora Sky und Aurora Sun in Kanada getätigt hat, sowie die Absicht, innerhalb von sechzig Tagen ein drittes 120 kW REVTM-Dehydrierungssystem für seinen Standort Aurora Nordic in Dänemark zu kaufen. Die REVTM-Dehydrierungssysteme werden eingesetzt, um den Durchsatz von Material für die Extraktion und Verwendung in derivativen Cannabisprodukten zu erhöhen. Aurora hat auch eine 10kW Pilotanlage REV für die Produktentwicklung, Protokollentwicklung und Forschung und Entwicklung erworben.

Strategische Partnerschaft

Die patentierte REV-Technologie von EnWave ist eine schnelle, temperaturarme, kontinuierliche Trocknungsmethode, die das optimale Terpenprofil, den Geschmack und andere Produkteigenschaften während des Trocknungsprozesses beibehält. Die Vakuum-Mikrowellen-Technologie des Unternehmens ermöglicht eine gleichmäßige Trocknung mit flexiblem Feuchtigkeitsgehalt, die bei der Gefriertrocknung oder Lufttrocknung nicht möglich ist. Aurora und EnWave haben sich auf den Abschluss eines Abkommens über geistiges Eigentum (das "IPA") geeinigt, mit dem Ziel, gemeinsam neue Innovationen im Zusammenhang mit der Technologie REV zu entwickeln, die für die Cannabisindustrie gelten. Alle im Rahmen des IPA entwickelten geistigen Eigentumsrechte sind Eigentum von EnWave, aber jeder realisierbare kommerzielle Wert wird auf einer nicht veröffentlichten Basis mit Aurora geteilt. Alle anderen Bestimmungen des IPA sind vertraulich.

Gemäß der Lizenz wird Aurora einen nicht offenbarten Prozentsatz der Lizenzgebühren, die durch die Unterlizenzierung des EnWave-Patentportfolios an Unterlizenznehmer in den Ländern, in denen das Unternehmen die Exklusivrechte an der REV-Technologie hält, teilen. EnWave und Aurora werden gemeinsam durch die wirtschaftliche Anpassung profitieren, indem sie zusammenarbeiten, um die globale Cannabisindustrie mit REV Maschinen zu propagieren.

Strategische Kapitalbeteiligung

Um die wirtschaftliche Ausrichtung der Unternehmen weiter zu festigen, hat Aurora eine strategische Beteiligung von 10 Millionen US-Dollar an EnWave getätigt. Gemäß den Bedingungen eines Aktienkaufvertrags zwischen den Parteien vom 25. April 2019 hat Aurora 5.302.227 Stammaktien am Kapital der EnWave (die "EnWave-Aktien") zu einem angenommenen Preis von 1,886 US-Dollar pro Aktie erworben, basierend auf dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis ("VWAP") für EnWave-Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") für die fünf (5) aufeinander folgenden Handelstage bis einschließlich 22. April 2019. Als Gegenleistung für die EnWave-Aktien emittierte Aurora an EnWave 840.576 Stammaktien am Kapital von Aurora (die "Aurora-Aktien") zu einem angenommenen Preis von 11,8966 USD pro Aktie, basierend auf dem VWAP für Aurora-Aktien an der Toronto Stock Exchange (der "TSX") für die fünf (5) aufeinander folgenden Handelstage bis einschließlich 22. April 2019. Die EnWave-Aktien entsprechen ca. 4,91% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von EnWave auf unverwässerter Basis.

EnWave erhielt am 12. April 2019 von der TSXV eine bedingte Genehmigung für die Transaktion. Die TSX und die NYSE haben die Notierung der Aurora-Aktien an solchen Börsen mit Auflagen genehmigt. Jede der EnWave-Aktien und der Aurora-Aktien unterliegt einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Management-Kommentar

"Die Technologie von EnWave bietet sehr bedeutende Vorteile, die die wirtschaftlichen Erträge unserer Sky Class-Anlagen weiter verbessern", sagte Terry Booth, CEO von Aurora. "Die Technologie ermöglicht uns den Flow-Through im industriellen Maßstab, reduziert den Bedarf an Betriebskapital, verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung von der Ernte und erhöht unsere Fähigkeit, Cannabis im Großhandel für die Gewinnung und Verwendung in derivativen Produkten herzustellen. Unsere Beteiligung an EnWave und die exklusive Lizenzvereinbarung in vielen unserer aktuellen und Zielmärkte schafft das Potenzial, zusätzliche finanzielle Synergien zu generieren."

Brent Charleton, CEO von EnWave, erklärte: "Das Wachstum von EnWave beschleunigt sich weiter, und wir freuen uns, dass Aurora als Investor, Industriepartner und Technologiekooperationspartner die Weiterentwicklung und Verbreitung der EnWave REV Trocknungstechnologie vorantreibt. Diese Partnerschaft bringt zwei Innovationsführer in der Cannabisindustrie zusammen, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team in Aurora, um unseren Interessengruppen einen weiteren Mehrwert zu bieten".

CapEx und Working Capital Einsparungen

Die Einbeziehung der REV-Technologie von EnWave in das Design der Anlagen von Aurora Sun und Aurora Nordic wird zu erheblichen CapEx-Einsparungen bei Trockenraum (geringerer Platzbedarf) und damit verbundenen Investitionen in die Klimatisierung führen. Die Einbeziehung der Technologie in die bestehende Anlage von Aurora Sky wird auch Raum freisetzen, der zur Steigerung der Wirtschaftsleistung der Anlage wiederverwendet werden kann.

Die REV-Technologie von EnWave reduziert zudem die Trocknungszeit von 5-7 Tagen auf weniger als eine Stunde, was zu erheblichen Einsparungen beim Betriebskapital und einer schnellen Markteinführung des Produkts führt. Die Technologie hat einige zusätzliche Vorteile, einschließlich der Unterstützung des großtechnischen Durchflusses, der jedoch die Fähigkeit zur großtechnischen Verarbeitung von Cannabis und CBD-reicher Biomasse zu Zwischen- oder Endprodukten beschleunigt.

Details zur Lizenzvereinbarung

Aurora erhält eine exklusive Lizenz mit Unterlizenzrechten an der REV-Technologie von EnWave in der Europäischen Union (außer Portugal) und exklusiven Optionen zur Sicherung der gleichen Rechte in Südamerika (außer Peru) und Australien. Aurora zahlt EnWave eine Lizenzgebühr auf alle Cannabisprodukte, die mit den Maschinen von REV verarbeitet werden. Aurora erhält einen nicht offengelegten Anteil an Lizenzgebühren, die sich aus jedem Cannabisprodukt ergeben, das mit der REV-Technologie getrocknet wurde, von Unterlizenznehmern in Ländern, in denen sie die ausschließliche Lizenz besitzt. Aurora wird eine nicht-exklusive Unterlizenz für die EnWave-Technologie in Kanada erhalten und EnWave eine Lizenzgebühr für Cannabisprodukte zahlen, die in Kanada unter Verwendung von REV Maschinen verarbeitet werden.

Über Aurora

Mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta, Kanada, und einer Kapazität von über 625.000 kg pro Jahr sowie Verkauf und Betrieb in 24 Ländern auf fünf Kontinenten ist Aurora eines der weltweit größten und führenden Cannabisunternehmen. Aurora ist vertikal integriert und horizontal über alle wichtigen Segmente der Wertschöpfungskette hinweg diversifiziert, von der Anlagentechnik und dem Design über die Cannabiszüchtung und Genetikforschung, die Cannabis- und Hanfproduktion, Derivate, die Entwicklung hochwertiger Produkte, den Hausanbau, den Groß- und Einzelhandel.

Aurora hat eine einzigartig fortschrittliche, konsistente und effiziente Produktionsstrategie etabliert, die auf speziell errichteten Anlagen basiert, die Spitzentechnologien über alle Prozesse hinweg integrieren, definiert durch weitgehende Automatisierung und Anpassung, was zu einer massiven Produktion von hochwertigen Produkten zu niedrigen Kosten führt. Unsere Produktionsanlagen sind so konzipiert, dass sie weltweit replizierbar und skalierbar sind und Cannabis in erheblichem Umfang produzieren, mit hoher Qualität, branchenführenden Erträgen und niedrigen Produktionskosten pro Gramm. Jede der Anlagen von Aurora ist nach den EU-GMP-Standards gebaut. Die erste Produktionsstätte von Aurora in Mountain View County, die MedReleaf Markham-Anlage und der hundertprozentige europäische medizinische Cannabisdistributor Aurora Deutschland sind nach EU-GMP zertifiziert.

Neben dem schnellen organischen Wachstum des Unternehmens und der starken Umsetzung von strategischem M&&A, zu der bisher 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften gehören - MedReleaf, CanvasRX, Peloton Pharmaceutical, Aurora Deutschland, H2 Biopharma, Urban Cultivator, BC Northern Lights, Larssen Greenhouses, CanniMed Therapeutics, Anandia, HotHouse Consulting, MED Colombia, Agropro, Borela, ICC Labs und Chemi Pharmaceutical - Aurora zeichnet sich durch seinen Ruf als Partner und bevorzugter Arbeitgeber im globalen Cannabis-Sektor aus, der in eine Reihe von führenden Innovatoren investiert und strategische Partnerschaften mit ihnen aufgebaut hat: Radient Technologies Inc. (TSXV: RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV: HEMP), Cann Group Ltd. (ASX: CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Capcium Inc. (privat), Evio Beauty Group (privat), Wagner Dimas (privat), CTT Pharmaceuticals (OTCC: CTTH), Alcanna Inc. (TSX: CLIQ) und High Tide Inc. (CSE: HITI).

Die Stammaktien von Aurora werden an der TSX und NYSE unter dem Symbol "ACB" gehandelt und sind Bestandteil des S&P/TSX Composite Index.

Für weitere Informationen über Aurora besuchen Sie bitte unsere Investoren-Website: https://investor.auroramj.com/

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat Radiant Energy Vacuum ("REV") entwickelt - eine innovative, patentierte Methode zur präzisen Entwässerung organischer Materialien. EnWave hat zum Patent angemeldete Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontamination von Cannabis unter Verwendung der REV-Technologie weiterentwickelt, um die Zeit von der Ernte bis zu marktfähigen Cannabisprodukten zu verkürzen.

Die kommerzielle Tragfähigkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst schnell in mehreren Marktsegmenten in den Bereichen Lebensmittel und Pharmazie, einschließlich legalem Cannabis. Die Strategie von EnWave ist es, lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzen mit Branchenführern in mehreren Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über zwanzig lizenzpflichtige Lizenzen unterzeichnet und damit neun verschiedene Marktsegmente für die Vermarktung neuer und innovativer Produkte erschlossen. Zusätzlich zu diesen Lizenzen hat EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NutraDried Food Company, LLC, gegründet, um in den Vereinigten Staaten unter der Marke Moon Cheese® natürliche Käse-Snackprodukte zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.

EnWave hat REV als neuen Dehydrierungsstandard in den Bereichen Lebensmittel und biologische Materialien eingeführt: schneller und kostengünstiger als die Gefriertrocknung, mit besserer Endproduktqualität als die Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave verfügt derzeit über drei kommerzielle REV Plattformen:

1. nutraREV®, das in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, um Lebensmittel schnell und kostengünstig zu trocknen und gleichzeitig ein hohes Maß an Ernährung, Geschmack, Textur und Farbe zu erhalten;

2. powderREV®, das zur Dehydrierung von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzymen unterhalb des Gefrierpunktes eingesetzt wird, und

3. quantaREV®, das für die kontinuierliche, volumenstarke Niedertemperaturtrocknung eingesetzt wird.

Eine weitere Plattform, freezeREV®, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Entwässerung von Biopharmazeutika wie Impfstoffen und Antikörpern entwickelt. Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

Weder die TSX, TSX Venture, NYSE noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX, TSX Venture und NYSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Terry Booth, CEOBrent Charleton

Aurora Cannabis ,

Inc. CEO

EnWave Corporat

ion

Weiterführende Informationen

Für Aurora: Für Medien: Für Investoren:

Heather MacGregor Marc Lakmaaker Rob Kelly

+1.416.509.5416 +1.647.269.5523 +1.647.331.7228

heather.macgregor@auromarc.lakmaaker@auroramjrob.kelly@aurora

ramj.com .com mj.com

US-Investoren:

Phil Carlson / Elizabeth Barker

KCSA Strategische Kommunikation

Telefon: +1(212) 896-1233 / (212) 896-1203

E-Mail: pcarlson@kcsa.com / ebarker@kcsa.com

Für EnWave:

Brent Charleton, CFA- John P.A. Budreski- Deborah Honig--

+1. 778.378.9616- +1.416.930.0914- +1.647.203-.8793

bcharleton@enwave.net-jbudreski@enwave.net - -

dhonig@enwave.ne

t

EnWave in Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen" und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet, oder durch Aussagen, die bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "können" oder "werden" eintreten und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der Enwave-Technologie auf die wirtschaftlichen Erträge von Aurora, den Bedarf an Betriebskapital, die Beschleunigung der Zeit bis zur Markteinführung ab der Ernte, die Fähigkeit, Bulk-Cannabis für die Extraktion herzustellen, und die erheblichen CapEx-Einsparungen sowie die potenzielle Entwicklung neuen geistigen Eigentums. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. In dieser Pressemitteilung wurden verschiedene Annahmen verwendet, um die Schlussfolgerungen zu ziehen oder die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

