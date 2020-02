IRW-News: Emgold Mining Corporation: Emgold und Rio Tinto PLC (Kennecott Exploration) unterzeichnen eine Earn-in-Vereinbarung mit Option auf ein Joint Venture für das Konzessionsgebiet New York Canyon in Nevada

IRW-PRESS: Emgold Mining Corporation: Emgold und Rio Tinto PLC (Kennecott Exploration) unterzeichnen eine Earn-in-Vereinbarung mit Option auf ein Joint Venture für das Konzessionsgebiet New York Canyon in Nevada

11. Februar 2020 - Vancouver, British Columbia - Emgold Mining Corporation (TSXV:EMR, OTC:EGMCF, FRA:EMLM) (Emgold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Kennecott Exploration Company (Kennecott), einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto PLC (LSE: RIO:L, ASE: RIO.



AX, NYSE: RIO.N), eine Earn-in-Vereinbarung mit Option auf Gründung eines Joint Ventures für das Konzessionsgebiet New York Canyon in Nevada (das Konzessionsgebiet) unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet beherbergt in drei bekannten Zielgebieten - Longshot Ridge, Copper Queen und Champion - sowohl eine Kupfer-Oxid-Skarn- als auch eine Kupfer-Molybdän-Gold-Silber-Sulfid-Porphyr-Mineralisierung. Kennecott kann durch die Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet erwerben.

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung beinhalten:

- Kennecott hat eine Option (die erste Option), welcher zufolge Kennecott durch die Tätigung von Ausgaben in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar in einem Zeitraum von 5 Jahren eine ungeteilte Beteiligung von 55 % am Konzessionsgebiet erwerben kann; davon müssen 1,0 Millionen US-Dollar gemäß der Vereinbarung innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Vereinbarung investiert werden.

- Kennecott hat eine zweite Option (die zweite Option), welcher zufolge Kennecott durch die Tätigung von weiteren Ausgaben in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar in einem Zeitraum von 3 Jahren eine zusätzliche ungeteilte Beteiligung von 10 % am Konzessionsgebiet (Gesamtbeteiligung von 65 %) erwerben kann.

- Kennecott verfügt über eine dritte Option (die dritte Option), welcher zufolge Kennecott durch die Tätigung von weiteren Ausgaben in Höhe von 10 Millionen US-Dollar in einem Zeitraum von 3 Jahren eine zusätzliche ungeteilte Beteiligung von 10 % am Konzessionsgebiet (Gesamtbeteiligung von 75 %) erwerben kann.

- Etwaige Ausgaben, die über die verpflichtenden Optionsausgaben in den jeweiligen Zeiträumen hinausgehen, werden auf die folgenden verpflichtenden Optionsausgaben angerechnet. Kennecott kann die Erfüllung der ersten, zweiten oder dritten Option jederzeit oder mitunter vorziehen, indem es Barmittel an Emgold entrichtet, anstatt die Ausgaben zu tätigen.

- Während der Earn-in-Phase hat Kennecott das Recht, Explorations- und Erschließungsentscheidungen zu treffen.

- Kennecott ist zur Erhaltung des Konzessionsgebiets während der Optionszeiträume verpflichtet und muss unter anderem die Unterhaltungsgebühren an das Bureau of Land Management (BLM) und das County sowie die zugrunde liegenden Konzessionszahlungen an Searchlight Resource Corporation (TSXV: SCLT) (Searchlight) zahlen. Emgold verfügt derzeit über eine Vereinbarung zum Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet New York Canyon von Searchlight, die drei Zahlungen in Gesamthöhe von 300.000 kanadischen Dollar in einem Zeitraum von 18 Monaten vorsieht (siehe Pressemeldung von Emgold vom 16. Juli 2019).

- Kennecott hat das Recht, nach Abschluss der ersten, zweiten oder dritten Option ein Joint Venture (das Joint Venture) mit Emgold zu gründen. Nach Gründung eines Joint Ventures werden die beteiligten Parteien das Joint Venture entsprechend ihrer Beteiligungen finanzieren, wobei Kennecott als Manager des Joint Ventures fungiert. Sollte die Beteiligung einer Partei unter 10 % fallen, wird die Beteiligung dieser Partei in eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % umgewandelt, die auf 25 Millionen US-Dollar begrenzt ist.

Darüber hinaus hat Kennecott bei New York Canyon 265 nicht patentierte Mineralclaims mittels Absteckens erworben. Diese ergänzen die 152 nicht patentierten Bergbauclaims und 21 patentierten Bergbauclaims von Emgold. Die 417 nicht patentierten Claims und 21 patentierten Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 8.700 Acres sind im Rahmen der Vereinbarung zusammengefasst und bilden das Konzessionsgebiet.

David Watkinson, President und CEO von Emgold, meint: Die Vereinbarung mit Kennecott ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel für die Geschäftsstrategie von Emgold, die darin besteht, Projekte zu erwerben, deren Wert zu erhöhen und sie durch Verkauf, Optionen, Joint Ventures und andere Geschäftstransaktionen zu monetarisieren. In diesen Fall freuen wir uns, dass sich Kennecott zu einer Earn-in-Vereinbarung verpflichtet hat, bei Erfolg ein Partner in einem Joint Venture mit Emgold wird und die Weiterentwicklung von New York Canyon anführen wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Pease, C.P.G., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Emgold

Emgold ist ein junges Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Nevada (USA) und Quebec (Kanada) - die Nummer 1 und Nummer 4 der besten Rechtsgebiete für Bergbauinvestitionen laut dem Annual Survey of Mining Companies 2018 des Fraser Instituts - gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, nach qualitativ hochwertigen Akquisitionen zu suchen, diesen Assets durch Exploration einen Mehrwert zu verschaffen und sie durch Verkauf, Joint Ventures, Optionen, Lizenzgebühren und andere Transaktionen zu monetarisieren, um einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Zu den Konzessionsgebieten in Nevada, an denen das Unternehmen entweder das Eigentum oder eine Option hält, gehören Golden Arrow, New York Canyon, Mindora, Buckskin Rawhide East, Buckskin Rawhide West und Koegel Rawhide. Zu den Konzessionsgebieten in Quebec, an denen das Unternehmen entweder das Eigentum oder eine Option hält, gehören Casa South und eine Beteiligung von 50 % am Konzessionsgebiet East-West (mit Option auf Erhöhung des Anteilbesitzes auf 55 %).

Das Konzessionsgebiet Casa South grenzt an die von Hecla Mining Corporation (NYSE: HL) betriebene Mine Casa Berardi an. Das Konzessionsgebiet Buckskin Rawhide East befindet sich innerhalb des Geländes der von Rawhide Mining LLC betriebenen Mine Rawhide. East-West grenzt an den Kiena Complex (ehemals aktive Mine Kiena) von Wesdome Gold Mine Ltd. (TSX: WDO) und den Marban Block (ehemals aktive Minen Marban, Norlartic und Kierrans) von Osisko Mining Corporation (TSX: OSK) an und befindet sich in Streichrichtung dieser beiden Projekte. Bitte beachten Sie, dass der Standort der Konzessionsgebiete von Emgold neben aktiven oder ehemals aktiven Minen keinen Explorationserfolg in den Konzessionsgebieten von Emgold garantiert. Emgold verfügt auch über eine strategische Aktienbeteiligung an Troilus Gold Corporation (TSX: TLG), einem Unternehmen, das das Goldprojekt Troilus in Quebec ausbaut. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Anleger in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.emgold.com verfügbar sind.

Für das Board of Directors

David G. Watkinson, P.Eng.

President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David G. Watkinson, P.Eng.

Tel: 530-271-0679 DW 101

E-Mail: info@emgold.com

EMGOLD MINING CORPORATION

Suite 1015 - 789 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 1H2

www.emgold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen, und die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können über www.sedar.com abgerufen werden, und die Leser werden dringend gebeten, diese Materialien zu überprüfen, einschließlich aller technischen Berichte, die in Bezug auf die Mineralgrundstücke des Unternehmens eingereicht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

