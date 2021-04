IRW-News: Else Nutrition Holdings Inc.: Else gibt ein Unternehmens-Update über das hohe Wachstumspotential mit Online- und Einzelhandelsverkäufen in den USA

IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.



: Else gibt ein Unternehmens-Update über das hohe Wachstumspotential mit Online- und Einzelhandelsverkäufen in den USA

- Die pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder von Else ist jetzt bei Sprouts Farmers Market, Big-Y und online bei iHerb, Thrive Market, amazon.com und elsenutrition.com erhältlich und wird bald in vielen weiteren Einzelhandelsgeschäften in den USA und auf anderen beliebten Online-Shopping-Plattformen angeboten.

VANCOUVER, BC , 27. April 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder die Gesellschaft) , ein Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von pflanzlichen Nahrungsmitteln für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, freut sich eine hohe Marktakzeptanz und positive Kundenrezensionen der ersten Verkäufe nach der kürzlich erfolgten Einführung der Komplettnahrung für Kleinkinder über Online- und Einzelhandelskanäle bekanntzugeben:

Markteinführung in den USA:

Die pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder wird jetzt (seit Mitte Februar 2021) in Sprouts Farmers Market und (seit April 2021) in Big-Y verkauft und wird bald auch auf den Regalen von Raleys und Natural Grocers (Vitamin Cottage), insgesamt 750 Geschäfte, zu finden sein. Die ersten Verkaufszahlen von Sprouts sind sehr vielversprechend. Diese extrem schnelle Marktdurchdringung im Einzelhandel beginnt gerade erst Umsätze zu generieren, ein Strom, der wachsen wird, wenn das Produkt in mehr Ladenregale kommt und die Verbraucher auf die Marke aufmerksam werden.

Else hat im August 2020 mit dem Online-Verkauf auf seiner Website www.elsenutrition.com und im späten September 2020 auf amazon.com angefangen. Die anfänglichen Online-Verkäufe auf diesen beiden Kanälen zeigen einen guten Wachstumspfad und werden sich voraussichtlich alle 3-4 Monate verdoppeln. Der durchschnittliche monatliche Umsatz auf amazon.com wächst von Monat zu Monat um mehr als 20% und hat sich seit Dezember 2020 mehr als verdoppelt.

Das Produkt wird jetzt auch auf iHerb und Thrive Market angeboten, zwei der führenden Online-Plattformen für Naturkostprodukte.

Else und seine Einzelhandelsagenten sind in Gesprächen mit Dutzenden weiterer großer, kleiner und unabhängiger Naturkost-, Lebensmittel- und Drogeriemarktketten, die zusammen mehr als 5.000 Geschäfte repräsentieren.

Else ist bei den zwei größten Naturkosthändlern in Nordamerika - UNFI und KeHE Distributors, die zusammen fast den gesamten Einzelhandelsmarkt in den USA abdecken, eingeführt und beliefert sie mit Produkten. Weiterhin ist Else auch bei Imperial, einem lokalen Distributor im Nordosten, der Big-Y und viele weitere Einzelhändler in der Region beliefert, eingeführt und liefert Produkte an.

Im Mai 2021 wird Else eine neue Produktlinie einführen - pflanzliche Komplettnahrung für Kinder ab drei Jahren. Das Produkt wird zunächst in 16 oz. (ca. 454 g) Pulverdosen in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade angeboten.

Diese neue Produktlinie wird eine ausgezeichnete pflanzliche, zuckerarme und köstliche Alternative zu den Milch- und Soja-Produkten die gegenwärtig auf dem Markt sind bieten.

In der zweiten Jahreshälfte plant Else die Einführung einer Reihe von pflanzlichen ergänzenden Ernährungsprodukten für Babys ab 6 Monaten in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Diese neuen SKUs (Artikelnummern) werden das Produktsortiment von Else erweitern und sollen den Umsatz in allen Kanälen beschleunigen.

Anfang nächsten Jahres plant Else die Einführung von flüssigen RTD-Versionen (Ready-to-Drink) seiner Complete Nutrition for Kids-Produkte in den USA und in Europa.

Pläne zur internationalen Produkteinführung

Nach der Entwicklung einer Reihe von Produkten, die der europäischen Richtlinie entsprechen, ist Else auf dem Weg zu einer Vertriebsvereinbarung mit der H&H Group in Frankreich. Darüber hinaus befindet sich Elsa in Gesprächen mit der H&H Group für den Vertrieb seiner Produktlinie über die grenzüberschreitende China-Plattform von H&H.

Marketing:

Das Unternehmen steigerte marktgerecht weiterhin die Bekanntheit, die Konvertierung und den Umsatz durch:

- Nutzung wichtiger und gezielter Influencer-Partnerschaften, einschließlich integrierter Programme mit Alicia Silverstone (vegane Mutter und Schauspielerin), Hilaria Baldwin (vegane Mutter und prominente Influencerin) sowie Jade Roper Tolbert und Ali Fedotowsky, beide bekannt aus der ABC-Hitsendung The Bachelor.

- Steigerung der Instagram-Follower-Präsenz des Unternehmens auf 12.000 engagierte Marken-Follower.

- Umfangreiche bezahlte Werbung auf bezahlten sozialen Kanälen sowie ein Jungfern-Flug einer Streaming/Connected-TV-Kampagne (über 5.000.000 Aufrufe).

- Einführung einer eigenen Else-Ladenfront auf Amazon.com.

- Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem: eine spezielle Instagram-Live-Serie mit Gesprächen zwischen Prominenten und Ernährungsexperten über pflanzenbasierte Elternschaft, die zu über 560.000 Aufrufen führte; Markenpartnerschaft mit ECOS (umweltfreundliche Reinigungsprodukte).

- Gezielte bezahlte Online-Kampagnen zur Unterstützung der Einführung von Else Nutrition bei Sprouts Farmers Markets und Big Y.

Herstellung:

Seit Juli 2020 hat das Unternehmen sechs kommerzielle Produktionsläufe abgeschlossen und baut weiterhin Bestände auf, um die Online- und Einzelhandelsexpansion auf dem US-Markt zu bedienen.

Wir haben unsere Lieferkette und unsere Fertigungsprozesse gestrafft und stabilisiert, um durchgängig ein hochwertiges, leicht lösliches und schmackhaftes Produkt zu produzieren, meinte Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. Unsere Produkte für Kinder lösen sich leicht auf, wenn man das Pulver mit kaltem Wasser anrührt, etwas, von dem wir sicher sind, dass sowohl Kinder als auch Eltern es lieben werden.

Sie fügte hinzu: Seit der Einführung des Produkts in unserem E-Store und anderen Online-Plattformen hat das Unternehmen einen wachsenden Zustrom positiver Empfehlungen von Eltern und Gesundheitsexperten erhalten.

Heilkunde:

Das Unternehmen ist dabei eine heilkundliche Marketingstrategie für Fachleute im Gesundheitswesen zu entwickeln, zusammen mit einer neuen Website, die auf die medizinische Fachwelt ausgerichtet ist.

Das Unternehmen führt mehrere klinische Studien durch, um wissenschaftlich nachzuweisen, dass seine Produktlinie das Wachstum unterstützt und dass die Produkte von Kleinkindern, sowie in der Pädiatrie von den Kindern, die unter gesundheitlichen Problemen leiden, gut vertragen werden. Das Unternehmen arbeitet derzeit die Protokolle für eine Wachstumsstudie gesunder Kleinkinder sowie für eine Hypo-Allergenitätsstudie für Kleinkinder mit Kuhmilchallergie aus.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

