IRW-News: Else Nutrition Holdings Inc.: Else bereitet die Einführung einer breiten Palette von Ernährungsprodukten in Kanada vor, um der hohen Marktnachfrage gerecht zu werden

IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.



: Else bereitet die Einführung einer breiten Palette von Ernährungsprodukten in Kanada vor, um der hohen Marktnachfrage gerecht zu werden

Palette an pflanzlichen Nahrungsmitteln wird Produkte für Babys, Kleinkinder und Kinder umfassen und im ersten Quartal 2022 online sowie in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften eingeführt

VANCOUVER, BC, 27. September 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder Unternehmen), ein Anbieter von pflanzlicher Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, gibt bekannt, dass es eine breite Palette an Produkten entwickelt hat, die kanadischen Anforderungen entsprechen und im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen sollen. Die Produktpalette wird Getreideprodukte für Babys ab 6 Monaten, Kleinkindnahrung sowie eine Reihe von Komplettnahrungsprodukten für Kinder umfassen. Diese Angebote, die kanadische Anforderungen erfüllen, sollen über den E-Store von Else sowie über andere kanadische Online-Händler und Ladengeschäfte angeboten werden.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Wir reagieren damit auf die enorme Nachfrage der Kanadier nach Else-Produkten, seit wir diese auf den Markt gebracht haben. In Kanada verzeichnen wir auf der Online-Plattform iHerb ein schnelles zweistelliges monatliches Wachstum, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. Ein eigenes Produktsortiment für Kanada, das unsere Komplettlösungen auf der Basis von Vollwertkost für Millionen interessierte Familien in Kanada leichter zugänglich macht, wird uns in diesem äußerst zukunftsträchtigen Markt den Weg für weiteres Wachstum öffnen, fügte sie hinzu.

Das Unternehmen hat seine Verkaufszahlen für Elses pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder, die für Kanadier derzeit über iHerb erhältlich ist, auf dieser Plattform im Sommer mehr als verdoppelt. Der kanadische Markt für Babynahrung verzeichnet ein starkes Wachstum und erreichte im Jahr 2020 fast 700 Millionen CAD.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Elses pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder wurde auf Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung kürzlich zum Topseller Nr. 1 erklärt Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Childrens Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Childrens Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Medienkontakt:

Erin Jundef

Brilliant PR

Erinj@brilliantprm.com

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Direktor

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E-Mail: hamutaly@elsenutrition.com

Tel.: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, leitender Direktor von Else Nutrition

E-Mail: sokhiep@elsenutrition.com

Tel.: 604-603-7787

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es aufgrund von COVID 19 zu keinen Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass der Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvertrag mit dem Unternehmen nicht aufgelöst wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61664

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61664&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2902571041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.