IRW-News: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition leitet erste Phase seiner umfassenden Marketingkampagne zur Markteinführung seiner neuen Babynahrung ein

IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition leitet erste Phase seiner umfassenden Marketingkampagne zur Markteinführung seiner neuen Babynahrung ein

VANCOUVER, British Columbia, 27. August 2020 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX-V: BABY) (OTCQB: BABYF) (FWB: 0YL) (Else oder das Unternehmen), ein Entwickler von pflanzlichen Alternativen zu Babynahrung auf Milchbasis, freut sich, die Einleitung der ersten Phase seiner Marketingkampagne zur Markteinführung seiner pflanzlichen Vollnahrung für Babys in Nordamerika bekannt zu geben.





Else kooperiert (über die Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook und diverse Blogs) mit knapp 50 einflussreichen Influencern, die in den sozialen Medien zusammen mehr als 3,5 Millionen Follower bzw. Fans hinter sich scharen. Die Influencer wurden für ihr enthusiastisches Following in den einzelnen Communitys (Mütter-/Elterngruppen, vegane Ernährung, gesunde Ernährung und Babynahrung) sozusagen handverlesen. Die Influencer treten mit ihrem Publikum in Kontakt und posten während der Gesamtdauer der Influencer-Kampagne Videos mit Markenpartner-Inhalten sowie Fotos von ihren Kindern zusammen mit Else-Babynahrung. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor kurzem Frau Hilaria Baldwin (@hilariabladwin) als Partnerin unter Vertrag genommen; sie wird sechs Monate lang in hochkarätigen Medien mit entsprechenden Markeninhalten in Erscheinung treten.

Zudem konnte Else zwei bedeutende Online-Communitys als Partner gewinnen, die den Bekanntheitsgrad der neuen pflanzlichen Babyvollnahrung steigern und dafür werben, dass mehr Produktproben zum Testen bestellt werden. Das Unternehmen konnte auch mindbodygreen (MBG), die führende Gesundheits- und Wellness-Community in den USA mit mehr als 27 Millionen Anhängern, als Partner ins Boot holen. Else wird den ganzen Monat September lang als Markenpartner in bezahlten Podcast-Spots und auch auf der Webseite und im Newsletter von MBG präsentiert. Außerdem hat Else Nutrition gemeinsam mit dem Mütternetzwerk Moms Meet eine Initiative gestartet, um Proben seines Babynahrungsprodukts an über 6.000 Mütter in den wichtigsten Metropolen der USA zu verteilen.

Zusätzlich zu seinen Initiativen mit Influencern und Online-Communitys hat Else die Ärztin Dr. Jennifer Trachtenberg M.D. unter Vertrag genommen. Die bei ihren Patienten auch als Dr. Jen bekannte, zertifizierte Kinderärztin (Board Certification) ist eine in den gesamten USA anerkannte Spezialistin, Autorin und Mutter von drei Kindern. Sie hält eine außerordentliche/klinische Professur am Institut für Kinderheilkunde der lcahn School of Medicine at Mount Sinai und wird von Dr. Mehmet Oz ehrenvoll als Dr. Mom betitelt. Dr. Trachtenberg wird für Else Markenpartner-Inhalte erstellen, die auf digitalen Plattformen verbreitet werden, und fachliche Beratungen im Konsumentenmarketing und medizinischen Marketing anbieten. Sie verfasst regelmäßig Beiträge zur Kindesentwicklung und zu Ernährungsthemen, die im Parents Magazine, der New York Times und auf Today.com veröffentlicht werden.

Ich freue mich sehr, Else Nutrition als Partner unterstützen zu können. Das Produkt markiert einen revolutionären Wandel in der Ernährung von Babys. Als 'milchfreie' Alternative zur Babynahrung auf Milchbasis ist es eine smarte und gesunde Wahl, die noch dazu fantastisch schmeckt! Mütter, Väter, Kinderärzte, Ernährungsberater - sie alle müssen erfahren, dass es nun eine neue Ernährungslösung für das Wachstum und die Entwicklung unserer Kinder gibt, ist Dr. Trachtenberg überzeugt.

Die pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder & Babys (ab 12 Monaten) ist ab sofort über den Else-Online-Shop auf elsenutrition.com erhältlich und kann schon bald auch über Amazon.com bezogen werden. Die Konsumenten können zwischen Dosen zu je 624 g oder 4-er Packungen wählen.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

