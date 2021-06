IRW-News: Element Nutritional Sciences Inc.: Element erhält Bestellungen von Sams Club

IRW-PRESS: Element Nutritional Sciences Inc.



: Element erhält Bestellungen von Sams Club

- Sams Club erweitert Online-Vertriebskanäle von Element in den USA

BURLINGTON, ONTARIO, 15. Juni 2021 - Element Nutritional Sciences Inc. (CSE:ELMT) (das Unternehmen oder Element) freut sich bekannt zu geben, dass bei dem Unternehmen die ersten Bestellungen für Rejuvenate, sein trinkfertiges Proteingetränk auf Pflanzenbasis, von der e-Commerce Plattform von Sams Club erhalten hat.

Sams Club ist ein von Walmart Inc. betriebener Abholgroßmarkt, in dem nur Mitglieder sowohl an Einzelhandelsstandorten als auch über die Online-Plattform einkaufen können. Im Geschäftsjahr 2021 meldete Sams Club einen Umsatz von USD63,9 Mrd. In seiner ersten Werbekampagne in Zusammenarbeit mit Sams Club erwartet das Unternehmen, rund 4,4 Millionen Zugriffe zu erreichen, darunter auch Seitenzugriffe von Sams Club-Mitgliedern.

Die Rejuvenate-Produkte können derzeit online über amazon.com, amazon.ca, rejuvenatemuscle.com und rejuvenatemuscle.ca erworben werden. Am 7. Juni 2021 gab das Unternehmen zudem seine erste Bestellung von iHerb, einer internationalen E-Commerce-Plattform, bekannt. Rejuvenate-Produkte werden voraussichtlich im Juli 2021 online bei iHerb und Sams Club erhältlich sein.

Wir machen hervorragende Fortschritte bei der Sicherung neuer Vertriebspartner, weil Rejuvenate das Potenzial besitzt, das Leben von Millionen von Menschen positiv zu beeinflussen. Unsere Produkte sind aufgrund der klinischen und von Experten begutachteten (Peer-Review) Daten, die ihre Wirksamkeit und die große Marktchance zur Verbesserung der Muskelgesundheit unterstützen, einzigartig. Wir freuen uns sehr, dass wir Partner wie Sams Club haben, die unsere Mission teilen, und wir glauben, dass dies die ersten Schritte sind, um unseren langfristigen Wert unter Beweis zu stellen, sagte Stuart Lowther, Chief Executive Officer.

Über Element

Element ist ein innovatives und forschungsorientiertes kanadisches Nutrazeutika-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Produkte für den globalen Markt für Verbrauchsgüter spezialisiert hat und ein Portfolio speziell für Männer und Frauen ab 50 Jahre entwickelt hat. Das Leitprodukt von Element, Rejuvenate, ist eine proprietäre Formulierung, von der klinisch erwiesen ist, dass sie bei der Wiederherstellung, Verjüngung und dem Wiederaufbau der natürlichen Muskelmasse, die durch Alterung bzw. Erkrankung verloren gegangen ist, hilft. Element vertreibt auch JAKTRX, eine Elite-Marke von Leistungsergänzungsmitteln. Element wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Ontario.

Mehr erfahren über Element können Sie unter elmtinc.com.

Nähere Informationen über Rejuvenate können Sie unter www.rejuvenatemuscle.com finden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die erwartete Anzahl von Zugriffen im Zuge der ersten Marketingkampagne mit Sams Club und die Verfügbarkeit der Produkte des Unternehmens über iHerb und Sams Club im Juli 2021.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf begründeten Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, als diese Aussagen gemacht wurden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Erwartungen hinsichtlich der Größe des US-amerikanischen und kanadischen Gesundheits-, Nutrazeutika- und Wellness-Marktes und der sich ändernden Verbrauchergewohnheiten; die Rentabilität der Produkte des Unternehmens; die Verfügbarkeit von Vertriebskanälen für die Produktangebote des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen; Expansionspläne; die erfolgreiche Entwicklung der vom Unternehmen geplanten Produkte; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Verkauf der Produkte des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Kanada einschränken oder zurückrufen können; die Beziehungen zu Kunden und Vertriebspartnern; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; und die Unfähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Stuart Lowther

Chairman, CEO und President

ir@elementnutrition.com

416-467-5229

Marc Charbin

Investor Relations

ir@elementnutrition.com

416-467-5229

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58976

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58976&tr=1

