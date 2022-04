IRW-News: Edison Lithium Corp.: Edison Lithium entwickelt optimalen Explorationsplan für Lithium in Argentinien weiter

IRW-PRESS: Edison Lithium Corp.: Edison Lithium entwickelt optimalen Explorationsplan für Lithium in Argentinien weiter

Vancouver, British Columbia, 5. April 2022 - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) (Edison oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinen Lithiumkonzessionen in Argentinien bereitzustellen. Die höffigen Lithiumsole-Claims des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in den beiden geologischen Becken, die als Salar Antofalla und Salar Pipanaco in der Provinz Catamarca im Norden von Argentinien bekannt sind.

Im November 2021 wurde den Bergbaubehörden in Catamarca, Argentinien, ein Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Prospektionsphase der Exploration vorgelegt. Der UVP-Bericht, der der Provinzregierung von Catamarca (Secretaría de Estado de Minería) vorgelegt wurde, umfasst insgesamt 24 Claims mit einer Fläche von etwa 100.000 Hektar im Salar Antofalla. Der Arbeitsplan umfasst Topografie, Kartierung, geophysikalische Untersuchungen mittels TEM-Methode (transientes elektromagnetisches Verfahren) und Probenahmen.

Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen für die Claims #29 und #30 deuten auf das Vorhandensein einer potenziellen Solezone mit einer Mächtigkeit von mindestens 300 Metern hin, die zur Bestätigung der Qualität und der Gehalte erbohrt werden muss. Das Unternehmen erwartet, dass die geophysikalischen Vermessungsergebnisse auf ausgewählten Claims wahrscheinlich zur Identifizierung weiterer Bohrziele führen werden.

Argentinien liegt zusammen mit Bolivien und Chile im sogenannten Lithiumdreieck, wo mehr als 70 % der weltweiten Lithiumreserven unter den Salztonebenen liegen. In den nordargentinischen Provinzen Salta, Catamarca und Jujuy konzentrieren sich die Lithiumaktivitäten der etablierten und neuen Erschließungsunternehmen. Quelle: Fastmarkets

Bergbauministerin Maria Fernanda Avila erklärte gegenüber Fastmarkets in London (3. März 2022): Präsident Alberto Fernández und die Provinzregierungen sind sich über ihr Engagement im Klaren, die Entwicklung der Lithiumressourcen des Landes zu beschleunigen. Argentiniens Zielsetzung ist, ein Bergbauland zu werden.

Nathan Rotstein, CEO, kommentierte: Nach dem langen Zeitraum der Formalisierung von Edisons Erwerb der argentinischen Claims im Salar Antofalla kommen wir mit der sorgfältigen Ausarbeitung eines optimalen Explorationsplans für unsere umfangreichen Claims voran. Argentinien steht derzeit im Rampenlicht, was die Entdeckung von Lithium betrifft, und wir arbeiten rasch und effektiv an einer Identifizierung potenzieller Lithiumressourcen, um von der wachsenden Nachfrage nach Lithiumchemie im Zusammenhang mit dem dynamischen EV-Sektor profitieren zu können."

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt, Lithium und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens basiert auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterie-Industrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

