IRW-News: Edison Battery Metals Corp.: Edison Battery Metals gibt Namensänderung zu Edison Lithium Corp. bekannt

Vancouver, British Columbia, 22. November 2021 - Edison Battery Metals (TSXV: EDDY, OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) (Edison oder das Unternehmen) freut sich, die Änderung seines Namens von Edison Battery Metals Corp. in Edison Lithium Corp. bekanntzugeben, um seinen Fokus auf den Lithiummarkt besser zu verdeutlichen.

Die TSX Venture Exchange (die TSXV) genehmigte und bestätigte, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem Stichtag 25. November 2021 (der Stichtag) unter dem neuen Namen Edison Lithium Corp. gehandelt werden. Edisons Handelssymbol EDDY an der TSXV wird unverändert beibehalten werden. Zum Stichtag wird die neue CUSIP-Nummer der Stammaktien des Unternehmens 28103Q109 lauten, und die neue ISIN wird CA28103Q1090 sein.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird keine Konsolidierung des Aktienkapitals des Unternehmens stattfinden. Daher müssen Aktionäre ihre bestehenden Aktienzertifikate nicht in neue Zertifikate mit dem neuen Unternehmensnamen umtauschen. Die Namensänderung wirkt sich weder auf die Aktienstruktur des Unternehmens noch auf die Rechte der Aktionäre des Unternehmens aus, und bestehende Aktionäre müssen keinerlei Maßnahmen ergreifen.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) und der Satzung des Unternehmens wurde die Namensänderung durch Beschluss des Board of Directors des Unternehmens genehmigt.

Über Edison Battery Metals Corp.

Edison Battery Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt, Lithium und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens basiert auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterie-Industrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

Nathan Rotstein

Chief Executive Officer, Director

