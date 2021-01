IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Das Portfoliounternehmen von Eat Beyond, TurtleTree Labs in Singapur, bringt TurtleTree Scientific an den Start

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Das Portfoliounternehmen von Eat Beyond, TurtleTree Labs in Singapur, bringt TurtleTree Scientific an den Start

Vancouver, B.C. - 11. Januar 2020 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Emittent von Investments mit Fokus auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass TurtleTree Labs, sein Portfoliounternehmen, TurtleTree Scientific an den Start gebracht hat.

TurtleTree Labs ist weltweit führend im Bereich zellbasierter Milch und gestaltet auf der Basis seines eigentumsrechtlich geschützten zellbasierten technologischen Verfahrens zur nachhaltigen Produktion von Milch und Milchbestandteilen die Zukunft von Milchprodukten und Säuglingsnahrung neu.

TurtleTree Scientific konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Herstellern von zellbasierten Fleischprodukten zur Produktion von Wachstumsfaktoren in Lebensmittelqualität; damit soll das Fundament geschaffen werden, das der Sektor künstlich kultivierter Lebensmittel benötigt, um sich weiterzuentwickeln. Die gleichen Faktoren, wie etwa EGF, FGF und TGF-B, die für zellbasierte Milch eingesetzt werden, können auch für zellbasiertes Fleisch zum Einsatz kommen.

Wir haben diese Notwendigkeit schon vor einiger Zeit erkannt; unsere Wissenschaftler arbeiten bereits an der Entwicklung von Versionen dieser Wachstumsfaktoren in Lebensmittelqualität mit höherer Leistungsfähigkeit, höherer Reinheit und niedrigeren Kosten. Unsere ganze bisherige harte Arbeit gipfelt in dem stolzen Start von TurtleTree Scientific, sagte Fengru Lin, der CEO von TurtleTree Labs.

Zellkulturmedien und Wachstumsfaktoren sind aufgrund der hohen Kosten für das Produkt nach wie vor eine der größten Hürden für die Produzenten von künstlich kultivierten Lebensmitteln. Nach Aussage des Good Food Institute (GFI) tragen Zellkulturmedien und Wachstumsfaktoren bei der Produktion von zellbasierten Lebensmitteln rund 55-95 % zu den Grenzkosten bei. Mit der vor kurzem erfolgten ersten kommerziellen Zulassung von zellbasiertem Fleisch durch die Lebensmittelbehörde von Singapur sind die Aussichten, dass die zelluläre Landwirtschaft Teil der Lebensmittelkette wird, besser denn je. Dies stellt eine enorme Chance dar, um Zellkulturmedien und Wachstumsfaktoren für die zelluläre Landwirtschaft neu zu definieren.

Der Wettlauf um kosteneffizientes Wachstum im Bereich der zellulären Landwirtschaft hat begonnen, und wir sind davon überzeugt, dass TurtleTree durch diese jüngste Entwicklung gut aufgestellt ist, um eine echte Führungsrolle zu übernehmen, erklärte Patrick Morris, der CEO von Eat Beyond. Wir sind ausgesprochen erfreut über den Start von TurtleTree Scientific und sind überzeugt, dass dieses Team über das Potenzial verfügt, diese aufstrebende Branche anzuführen. Singapur ist das führende Zentrum für diese Technologie und eine hochgradig strategische Region für Eat Beyond. Es ist das erste Land, das den Verkauf von künstlich kultivierten Fleischprodukten zugelassen hat.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

