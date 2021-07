IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Nabati Foods, ein Portfolio-Unternehmen von Eat Beyond, patentiert neues Flüssigei-Produkt auf pflanzlicher Basis

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Nabati Foods, ein Portfolio-Unternehmen von Eat Beyond, patentiert neues Flüssigei-Produkt auf pflanzlicher Basis

Vancouver, B.C. - 28. Juli 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein auf den globalen pflanzlichen und alternativen Lebensmittelsektor fokussiertes Investmentunternehmen, gibt bekannt , dass sein Portfoliounternehmen Nabati Foods Global Inc. (Nabati Foods) sein neues, rein pflanzliches Flüssigeiprodukt Nabati Plant Eggz in Kanada, den USA und Australien patentiert hat und dabei ist, in Europa und China die Einreichung zu vorzunehmen.

Die gesunde, Flüssigei-Alternative besteht aus Lupinen- und Erbsenprotein, um die Konsistenz und Textur herkömmlicher Hühnereier zu imitieren. Nabati Plant Eggz ist als einfaches Ersatzprodukt für Eier in traditionellen Gerichten wie Omelettes und Rühreiern gedacht.

Jede Portion Nabati Plant Eggz enthält nur 90 Kalorien, kein Cholesterin, sechs Gramm Eiweiß und zwei Gramm Ballaststoffe. Sie sind auch reich an Vitamin A, Vitamin E, Riboflavin, Niacin, Vitamin B12 und Pantothensäure. Nabati Plant Eggz sind außerdem soja- und glutenfrei.

Wir freuen uns sehr, dass wir die Entwicklung dieser Branche miterleben dürfen, während Nabati Foods sich darauf vorbereitet, dieses neue Produkt auf den Markt zu bringen. Nabati Foods ist das erste kanadische Unternehmen, das ein pflanzliches Flüssigei-Produkt entwickelt hat, was das Engagement des Unternehmens für Innovationen demonstriert, sagte Michael Aucoin, CEO von Eat Beyond. Diese Art von Innovation hat das Potenzial, sowohl auf die Gesundheit des Planeten als auch auf die Gesundheit der Menschen, die ihm bewohnen, tiefgreifende positive Auswirkungen zu haben.

Eine im Poultry Science Journal veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2014 kam zu dem Schluss, dass die konventionelle Produktion von Hühnereiern geschätzte 2,2 kg CO2-Emissionen pro Dutzend Eier verursacht.

Landwirtschaft und Viehzucht haben einen enormen Anteil an der Treibhausgas-Verschmutzung, fügte Aucoin hinzu. Wir freuen uns, dass unser Portfoliounternehmen Nabati Foods die Welt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft lenkt - ohne dass wir auf viele Lebensmittel, die wir gern konsumieren, verzichten müssen.

Nabati Eggz wird voraussichtlich bald für Privatkunden verfügbar sein.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

