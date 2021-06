IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyonds Portfoliounternehmen Nabati Foods sponsert von NFL-Spieler geleitetes Jugend-Football-Camp

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Eat Beyonds Portfoliounternehmen Nabati Foods sponsert von NFL-Spieler geleitetes Jugend-Football-Camp

Vancouver, B.C. (Kanada) - 24. Juni 2021 Eat Beyond Global Holdings Inc.(CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder Unternehmen), ein Investment-Emittent, der sich auf den globalen Sektor pflanzlicher und alternativer Lebensmittel konzentriert, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Nabati Foods Global Inc. (CSE: MEAL Reserved) (Nabati Foods) als Hauptsponsor von Mario Addisons Jugend-Football-Camp fungiert. Addison ist Verteidigungsspieler des NFL-Teams Buffalo Bills.

Addison veranstaltet sein 7. jährliches Football-Camp am 26. Juni in seiner Heimatstadt Birmingham, Alabama. Nabati wird die 650 Kinder und Jugendlichen im Alter von 8-18 Jahren zum Mittagessen mit nahrhaften und leckeren Nabati-Burgern auf Pflanzenbasis versorgen.

Nabati Foods beweist nicht nur mit seinen Lebensmittelprodukten in den Bereichen Lebensmittel, Foodservice und Industrie, sondern auch mit dieser Art von Partnerschaften eine enorme Innovationskraft, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Immer mehr Sportler entscheiden sich dafür, sich komplett pflanzlich zu ernähren oder zumindest mehr pflanzliche Lebensmittel in ihre Ernährung zu integrieren. Die nächste Generation über gesunde und vielfältige Ernährungsoptionen aufzuklären und gleichzeitig die Jugend im Mannschaftssport zu unterstützen ist eine fantastische Sache.

Nabati Foods hat vor kurzem seine pflanzlichen Alternativprodukte für Fleisch und Käse in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht, kurz nachdem das Unternehmen die Fertigstellung seiner neuen Produktionsanlage bekannt gegeben hatte, mit der es seine Produktionskapazität verfünffachen konnte.

Eat Beyond und seine Portfoliounternehmen sind bereit, aus neu zu schaffenden Möglichkeiten der Verbraucheransprache jenseits des konventionellen Marketings Kapital zu schlagen, so Morris. Es ist ermutigend zu sehen, dass Nabati der Hauptsponsor eines wichtigen Community-Events ist, an dem auch große Marken wie Gatorade und FritoLay beteiligt sind.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, das es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

