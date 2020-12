IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond tritt Plant Based Foods Association bei

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Eat Beyond tritt Plant Based Foods Association bei

Vancouver (British Columbia), 10. Dezember 2020. Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, OTCPK: EATBF, FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel gerichtet ist, gibt bekannt, dass es der Plant Based Foods Association (die PBFA) beigetreten ist.

Die PBFA ist ein Handelsverband mit Sitz in San Francisco, der über 170 führende Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis vertritt und sein Hauptaugenmerk darauf richtet, eine starke Grundlage für den Erfolg und das Wachstum der Branche von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis zu schaffen. Die im März 2016 ins Leben gerufene PBFA arbeitet an der Erweiterung der Marktmöglichkeiten für diesen schnell wachsenden Bereich der Lebensmittelindustrie.

Wir freuen uns, der Plant Based Foods Association beizutreten, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Der Verband fungiert als Katalysator für die Branche, indem er aktuelle Berichte und Daten bereitstellt und eng mit Investoren sowie Einzelhändlern zusammenarbeitet, um die Möglichkeiten von Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis zu erweitern.

Im Mai dieses Jahres veröffentlichte die PBFA einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass während der gesamten COVID-19-Pandemie der Einzelhandelsumsatz mit pflanzlichen Lebensmitteln in den USA stärker gestiegen ist als der Umsatz der gesamten Lebensmittelindustrie und dass die Umsätze von tierischen Fleischprodukten zurückgingen. In den 16 Wochen bis zum 19. April 2020 sind die Umsätze von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis gegenüber dem Vorjahr um 90 Prozent gestiegen. In den vier Wochen nach der Zeit der Panikkäufe ist der gesamte Umsatz von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis um 27 Prozent und somit um 35 Prozent schneller gewachsen als der gesamte Lebensmitteleinzelhandel.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

