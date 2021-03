IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond berichtet über den jüngsten Erfolg seiner Portfoliofirma good natured®

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



Vancouver, British Columbia - 9. März 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, hat bekannt gegeben, dass sich seine Erstbeteiligung an der Firma good natured® Products Inc. (GDNP.V) (good natured®) in den letzten Monaten extrem stark entwickelt hat.

Eat Beyond erwarb im November 2020 Anteile an der Firma good natured® auf einem Kursniveau von 0,14 Dollar pro Aktie, wobei jede Aktie mit einem halben Warrant zum Preis von je 0,21 Dollar gekoppelt war.

Am 4. März 2021 erzielte good natured® im Rahmen einer Stammaktienemission mittels Kurzprospekt mit einem Ausgabepreis von 1,20 Dollar pro Stammaktie einen Bruttoerlös in Höhe von 23.115.000 Dollar. Damit steigt der Wert der von Eat Beyond gehaltenen Anteile an good natured® um über 800 %.

Eat Beyond ist laufend damit beschäftigt, innovative Firmen im Sektor für pflanzliche Lebensmittel und im Food-Tech-Sektor zu bewerten und entsprechende Geschäftschancen zu sondieren, erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Für uns als erstes börsennotiertes Unternehmen in Kanada, das sich ausschließlich auf Beteiligungen an Lebensmittelfirmen mit revolutionären Ideen konzentriert, sind Erfolgsgeschichten wie jene von good natured® unglaublich motivierend. Eat Beyond ist es ein Anliegen, Kleinanlegern die Möglichkeit geben, sich am Wachstum einer Vielzahl von unterschiedlichen Firmen im boomenden Sektor für alternative Lebensmittel zu beteiligen.

good natured® hat sich mit seinem Angebot von annähernd 400 pflanzlichen Öko-Produkten, die frei von bedenklichen Chemikalien sind, auf dem Markt etabliert. Das pflanzliche Angebot vereinfacht den Wechsel zu einem nachhaltigen Lebensstil für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen, die mit dem Kauf von erschwinglichen, umweltbewussten Produkten und Verpackungen Abfälle vermeiden können.

good natured® hat vor kurzem für das Jahr 2020 erste überzeugende Geschäftszahlen präsentiert und prognostiziert einen Umsatzanstieg um annähernd 70 Prozent auf deutlich über 16 Millionen Dollar.

Eat Beyond hofft im kommenden Geschäftsjahr auf weitere positive Umsatzberichte von good natured® und all seinen Portfoliofirmen, meint Morris. Die rasch wachsende Nachfrage der Konsumenten nach alternativen Lebensmitteln zeigt, dass die Verbraucher mit ihrer Geldbörse und ihren Werten abstimmen. Das spiegelt sich auch in dieser positiven Finanzmeldung von good natured® wider.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Über good natured Products Inc.

good natured® verfolgt mit großer Leidenschaft sein Ziel, zu Nordamerikas führendem Unternehmen für Öko-Produkte zu werden, indem es ein möglichst breites Sortiment an nachhaltigen, pflanzlichen Alternativen anbietet, die eben aus Pflanzen und nicht aus Erdöl hergestellt werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Umstieg auf bessere Alltagsprodukte (better everyday products®) aus erneuerbaren Materialien und ohne bedenkliche Chemikalien für Geschäftsinhaber und Verbraucher gleichermaßen einfach und erschwinglich zu gestalten.

Als Teil des Marktes für nachhaltige Konsumgüter kann good natured® mit über 385 Produkten und Dienstleistungen aufwarten, die über den Groß- und Einzelhandel, unter anderem unseren eigenen Internet-Shop, angeboten werden. Von pflanzlichen Produkten für den Haushalt über kompostierbare Lebensmittelbehälter bis hin zu Industriegütern aus Biokunststoff und medizinische Verpackungen - wir wollen ein großartiges Kundenerlebnis bieten, um noch mehr Menschen den Zugang zu noch mehr pflanzlichen Produkten zu ermöglichen und so einen sinnvollen ökologischen und sozialen Beitrag zu leisten.

