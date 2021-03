IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat-Beyond-Portfoliogesellschaft Nabati Foods engagiert starkes Führungsteam

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Eat-Beyond-Portfoliogesellschaft Nabati Foods engagiert starkes Führungsteam

Vancouver (British Columbia) und Edmonton (Alberta), 4. März 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, OTCPK: EATBF, FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Ausgeber, der sein Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor für pflanzliche und alternative Lebensmittel richtet, gibt bekannt, dass die Portfoliogesellschaft Nabati Foods Inc. (Nabati) in dieser Woche eine beeindruckende Liste von Beratern und Directors vorgelegt hat, einschließlich des Chairman of the Board von Eat Beyond und des ehemaligen CEO von Mars Canada, Don Robinson.

Wir sind sehr zufrieden mit der Dynamik, die Nabati auf dem Markt gewinnt, und setzen nun auf strategische Weise wichtige Mitglieder unseres Investitionsausschusses ein, um Nabati bei der Umsetzung dieser nächsten Phase des raschen Wachstums zu unterstützen, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Die nächsten Monate werden für Nabati aus finanzieller, betrieblicher, Marketing- und Produktperspektive entscheidend sein.

Nabati Foods ist ein Food-Tech-Unternehmen, das 2014 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta als Familienbetrieb gegründet wurde.

Was auf Bauernmärkten begann, wächst nun zu einem Betrieb mit einem Wert von mehreren Millionen Dollar heran, der mehrere Produktlinien umfasst und Kunden auf dem ganzen Kontinent in den Bereichen Lebensmittel, Lebensmitteldienstleistungen und Industriekanäle bedient, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. Uns ist bewusst, dass wir, um unsere globalen Ziele und Ambitionen zu erreichen, das beste Team benötigen, das uns auf die nächste Ebene bringt. Dies bedeutet, Top-Talente für unser Team zu gewinnen. Wir sind überaus dankbar, dass wir diese versierten Branchenprofis für uns gewinnen konnten, um uns durch diese explosive Wachstumsphase zu führen.

Don Robinson von Eat Beyond wird zum Executive Chairman befördert und von den Mitgliedern des Investitionsausschuss von Eat Beyond, Michael Owen (Business Development Officer), Diane Jang (Advisor) und Robert Kang (Director), unterstützt werden. Zusammen werden diese Führungskräfte deutlich mehr als 100 Jahre an strategischer Geschäftserfahrung einbringen, um Nabati in die Zukunft zu führen.

Nabati wird auch folgende Persönlichkeiten an Bord nehmen:

- Karl Wirtz (Manufacturing Director): Wirtz kann eine Erfahrung von über 33 Jahren als Unternehmer und Geschäftseigentümer vorweisen. Er entwickelte und leitet ein weltweit anerkanntes Co-Packing-Unternehmen mit erstklassigen Zertifizierungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit und betreut zurzeit zahlreiche Verbrauchsgüterunternehmen in allen Teilen der Welt, die ein AA-Rating der Global Food Safety Initiative aufweisen.

- Ian Gilmour (Process Director): Gilmour kann eine Erfahrung von über 35 Jahren in der Branche der Verarbeitung flüssiger Lebensmittel vorweisen. Bei großen Investitionsprojekten verfügt er über besonderes Know-how. Er fungiert als President von Simmtech Process Engineering Ltd., einem Unternehmen, das Dienstleistungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Biotech- und Pharmaindustrie anbietet.

- Joe Santos (VP Sales): Santos hatte zuvor Führungspositionen bei großen Verbrauchsgutunternehmen in Kanada inne, wie etwa Kraft, Ralston Purina, Nabisco oder Parmalat, und kann eine Erfahrung von über 20 Jahren als Unternehmer vorweisen. Zuletzt fungierte er als President von Saralex Group Inc. Er hat Erfahrung mit dem Aufbau von Marken in Kanada und den USA sowie mit der Förderung des Geschäftswachstums durch die strategische Einführung von Marketing-, Vertriebs-, Logistik- und Finanzbetrieben.

Diese ausgewogene Liste an talentierten Beratern und Führungskräften ist ein weiteres solides Beispiel für die Managementphilosophie von Eat Beyond und den praxisorientierten Ansatz innerhalb der wachsenden Branche der alternativen Lebensmittel, sagte Morris. Geld ist nur ein Teil der Gleichung, doch Unterstützung und Mentorschaft sind das, was wirklich dazu beitragen kann, Werte in Unternehmen wie Nabati zu erschließen. Wir glauben daran, eine engagierte Partnerschaft zu pflegen, um all unseren Portfoliogesellschaften dabei zu helfen, sich auf intelligente und nachhaltige Weise weiterzuentwickeln, zu expandieren und zu wachsen.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

About Nabati foods Inc.

Nabati Foods Inc. (Nabati) is a family-owned food tech company offering whole, natural, plant-based, gluten and soy-free foods for health-conscious consumers. The company was founded in 2014 and has four signature product lines including dairy-free cheesecakes, cheese alternatives, and plant-based meats. Nabati products are distributed in Canada and the U.S. through grocery, foodservice, and industrial channels.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

