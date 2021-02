IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond-Portfoliofirma Nabati krönt gemeinsam mit Beyond Meat® den Belag der neuen Pizza von COBS Bread mit ihren Mozzarella Style Cheeze Shreds

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Eat Beyond-Portfoliofirma Nabati krönt gemeinsam mit Beyond Meat® den Belag der neuen Pizza von COBS Bread mit ihren Mozzarella Style Cheeze Shreds

Vancouver, British Columbia - 9. Februar 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Nabati Foods Inc. (Nabati) mit ihren Nabati Mozzarella Style Cheeze Shreds nun auch den Belag der neuen veganen Beyond Sausage® Arrabbiata Mini Pizza der Backwarenkette COBS verfeinert.

Die vegane Mini-Pizza, die ab sofort in allen 130 COBS-Filialen in Kanada erhältlich ist, überzeugt mit einem Belag aus Beyond Meat® Beyond Sausage® Italian Sausage Crumbles (Fleischersatz) und Nabati Mozzarella Style Cheeze Shreds (Käseersatz) sowie gerösteten roten Paprika und Chiliflocken und wird auf türkischem Sauerteig serviert.

Wir haben lange gesucht, um einen hochwertigen pflanzlichen Käse zu finden, den unsere Kunden lieben werden. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Partner Nabati unser vegetarisches Produktangebot nun erweitern können. Mit Nabatis pflanzlichem Käse als Belag wird es uns gelingen, unser Produkt als köstliche vegane Pizza zu positionieren, die an Geschmack keine Wünsche offen lässt. Wir rechnen damit, dass sich dieses Produkt sehr rasch zum Lieblingsgericht all jener entwickeln wird, die entweder auf der Suche nach einer veganen Pizza mit tollem Geschmack sind, ihren Fleisch- und Milchkonsum reduzieren möchten oder einfach nur eine leckere Pizza genießen wollen, weiß Brad Bissonnette, seines Zeichens VP Marketing & Franchise Recruitment.

Die in Edmonton ansässige Firma Nabati ist ein rasch wachsendes Lebensmitteltechnologieunternehmen, das seine gesundheitsbewussten Kunden mit vollwertigen, natürlichen und pflanzlichen Nahrungsprodukten verwöhnt. Die Nabati Cheeze Mozzarella Style Shreds sind eine milchfreie, laktosefreie, kaseinfreie, sojafreie, glutenfreie und koschere Alternative zu herkömmlichem Mozzarellakäse.

Die Produkte von Nabati werden in allen Vertriebsschienen sehr stark nachgefragt - im Gemischtwarenhandel, bei den Lebensmittellieferanten und auch in der Industrie, weiß Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich innovative und gesunde Nahrungsmittel auf einzigartige Weise einen Platz im Lebensmittelmarkt erobern. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend hin zu gesunden, nachhaltigen und pflanzlichen Lebensmitteln im Zuge der steigenden Nachfrage seitens der Konsumenten fortsetzen und weiter an Dynamik gewinnen wird.

Eat Beyond sieht es als seine Aufgabe, mit den besten Lebensmitteltechnologieunternehmen der Welt zu kooperieren und diesen nicht nur durch Bereitstellung von Kapital, sondern auch durch tatkräftige Unterstützung, Beratung, Branchenkontakte und Know-how rascher zum Erfolg zu verhelfen.

Die Lebensmitteldienstleister sind begeistert von den Nabati Cheeze Shreds und von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser proprietären Produktlinie. Wir blicken mit großer Erwartung auf unsere neue Partnerschaft mit COBS Bread und auf die weiteren Entwicklungen, die sich in den kommenden Monaten und Jahren in Nordamerika und Europa abzeichnen werden, erklärt Ahmad Yehya, CEO von Nabati.

Finden Sie Ihre COBS-Filiale auf https://www.cobsbread.com/local-bakery/ und probieren Sie die neue vegane Mini-Pizza!

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Patrick Morris unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56611

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56611&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.