IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond-Portfoliofirma Eat Just sichert sich 170 Millionen Dollar

: Eat Beyond-Portfoliofirma Eat Just sichert sich 170 Millionen Dollar

Vancouver, British Columbia - 1. Juni 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Eat Just Inc. (Eat Just) über eine Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 170 Millionen USD für ihre Tochtergesellschaft GOOD Meat aufbringen konnte. Eat Just ist mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet und konnte im März 2021 im Rahmen einer Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 200 Millionen US-Dollar aufbringen.

Dank der neuen Finanzspritze kann GOOD Meat seine Kapazitäten steigern und seine Arbeiten zur Erforschung und Entwicklung von hochwertigem echtem Fleisch ohne Schlachtung forcieren. Kulturfleisch wird direkt aus tierischen Zellen hergestellt und ist als sicheres Lebensmittel für den menschlichen Verzehr geeignet. Das Fleisch ist reich an Eiweiß und essentiellen Aminosäuren, wurde nicht mit gentechnisch veränderten Substanzen oder Antibiotika behandelt, und enthält kaum gesättigte Fettsäuren.

Das Interesse an bzw. das Wachstumspotenzial von Kulturfleisch, das auf internationaler Ebene noch von weiteren staatlichen Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, ist enorm, weiß Morris. GOOD Meat hat ein humanes, sicheres Produkt für die Ernährung der ganzen Welt entwickelt, das ohne die Fülle von negativen externen Effekten, wie sie bei der traditionellen Massentierhaltung gegeben sind, auskommt.

Das von GOOD Meat kultivierte Hühnerfleisch schrieb 2020 Geschichte, als es als erstes Kulturfleischprodukt in einem Restaurant in Singapur an Kunden verkauft wurde. Seither ist es in begrenztem Umfang auf der führenden asiatischen Lieferplattform für Lebens- und Nahrungsmittel, foodpanda, erhältlich.

GOOD Meat hat das Potenzial, die derzeit üblichen Prozesse von tierischem Eiweiß aufzubrechen. Das herkömmliche Modell hat einen enormen CO2-Fußabdruck und benötigt Unmengen von Wasser, Grundflächen und anderen Ressourcen. Gleichzeitig belastet es die Welt mit möglichen Zoonosen, also zwischen Mensch und Tier übertragbaren Infektionskrankheiten, fügt Morris hinzu. Wir sind nach wie vor stolz darauf, Teil der Firmengeschichte von Eat JUST und deren Einfluss auf unsere Lebensmittelsysteme zu sein.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

