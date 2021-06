IRW-News: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond-Portfolio-Unternehmen Plant Power wirbt $ 7,5 Millionen ein

IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.



: Eat Beyond-Portfolio-Unternehmen Plant Power wirbt $ 7,5 Millionen ein

Plant-Power ist ein führendes Schnell-Restaurant, das als vegane, gesunde Alternative zu traditionellen Fast-Food-Restaurants anerkannt ist

Vancouver, B.C. - 17. Juni 2021 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investmentunternehmen, das sich auf den globalen Sektor für pflanzliche und alternative Lebensmittel konzentriert, gab bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen, die Plant Power Restaurant Group, die Muttergesellschaft von Plant Power Fast Food (Plant Power), kürzlich eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von USD 7,5 Millionen abgeschlossen hat. Plant Power, mit Sitz in Kalifornien, ist eine Quick-Service Restaurant (QSR)-Marke, die ein umfassendes, gesundes, pflanzliches Menü anbietet deren Mahlzeiten in biologisch abbaubaren Verpackungen serviert werden.

Dies soll die größte Finanzierungsrunde sein, die jemals für ein pflanzliches Fast-Food-Franchiseunternehmen durchgeführt wurde. Das neue Kapital wird es Plant Power ermöglichen, sieben weitere vegane Restaurants in den USA zu eröffnen, darunter Standorte in Hollywood und Las Vegas.

Plant Power ist die erste QSR-Marke, die Eat Beyond in sein Portfolio aufgenommen hat, und wir sind begeistert von deren Anpassungsfähigkeit und ihrem Wachstumskurs in der nordamerikanischen Fast-Food-Branche, meinte Patrick Morris, der CEO von Eat Beyond. Die Fähigkeit, konventionelles Fast Food neu zu interpretieren und das komplette Standardangebot an Burgern, Shakes, Pommes und Sandwiches unter Verwendung veganer Zutaten zu schaffen, macht Plant Power zu einem einzigartigen Innovator im QSR-Bereich.

Plant Power verfügt über acht bestehende Standorte und das Nettoumsatzwachstum überschritt im Jahr 2020 die 50%-Marke. Der QSR-Marktsektor soll laut researchandmarkets.com jährlich um 4,6 % CAGR wachsen und sich bis 2027 einem Wert von USD 1 Billion ($ 931 Mrd.) nähern.

Das starke Fundraising von Plant Power deutet auf ein Unternehmen hin, das gut positioniert ist, um einen noch größeren Anteil an der aufstrebenden Gesundheits- und Wellness-Wirtschaft zu erobern, meinte Morris. Eat Beyond wird Plant Power weiterhin nach Bedarf unterstützen und beraten, um die Marktdurchdringung in den USA und darüber hinaus weiter zu verbessern. Das zusätzliche Kapital ist ein positives Zeichen für sein volles Potenzial und seine Reichweite.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

