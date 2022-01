IRW-News: E-Tech Resources Inc.: E-Tech Resources, 100%iger Besitzer des Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia, notiert jetzt an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: K2i)

IRW-PRESS: E-Tech Resources Inc.: E-Tech Resources, 100%iger Besitzer des Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia, notiert jetzt an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: K2i)

Düsseldorf, den 12. Januar 2022 Nach der erfolgreichen Notierung an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol TSX-V: REE wird E-Tech Resources nun auch an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel FWB:K2i gehandelt.

E-Tech Resources ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die nachhaltige Bereitstellung kritischer Rohstoffe für europäische Hightech-OEMs und deren Zulieferer konzentriert. Mit dem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Eureka in Namibia möchte E-Tech Resources einen unabhängigen Zugang zu REE, insbesondere Neodym (Nd) und Praseodym (Pr), für die Herstellung von Permanentmagneten auf Basis von Seltenen Erden bieten. Diese hypereffizienten Magnete bilden die Grundlage für die grüne Energierevolution, da viele Verbraucherprodukte durch elektrische Motoren mit Magnetantrieb angetrieben werden.

Die Preise für Nd-Pr sind 2021 und Anfang 2022 aufgrund der gestiegenen tatsächlichen Nachfrage und der Marktperspektiven für Elektrofahrzeuge (EV) und Permanentmagnet-Synchrongeneratoren (PMSG) für Teile für Windkraftanlagen sowie einer eingeschränkten geopolitischen Angebotssituation in China, wo die meisten Verbindungen der Seltenen Erden und Permanentmagnete hergestellt werden, stark gestiegen. Derzeit wird erwartet, dass der Markt für REE-Permanentmagnete bis 2030 um das Fünffache steigen wird (Adamas Intelligence, Oktober 2021) und dass der jährliche Mangel an NdFeB-Legierung und -Pulver auf bis zu 50.000 Tonnen aufgrund einer Unterversorgung von mehr als 20.000 Tonnen Nd-Pr-Oxiden, ansteigen kann. Dieses erwartete Marktdefizit entspricht etwa der dreifachen Kapazität des größten nicht-chinesischen Marktteilnehmer Lynas Corp., der in Australien und Malaysia REE-Verbindungen herstellt.

Quelle: Argus Media, Januar 2022

E-Tech Resources entwickelt derzeit sein hochgradiges Nd-Pr-Projekt Eureka (Seltenerdoxide, TREO), dessen Profil durch ein geringes Risiko und hohe Nachhaltigkeit gekennzeichnet ist. Frühe Testarbeiten zeigen, dass das Karbonatiterz mit einfachen Mitteln der Gravitation problemlos in einem hochreinen, radioaktiven Monazit-Konzentrat verarbeitet werden kann, das hervorragende Eigenschaften für eine weitere Reinigungs (Cracking) bietet. Das Projekt besitzt durch seine Lage an einer industriell genutzten Autobahn und Eisenbahnstrecke und der geringen Entfernung von nur 120 km zum großen Schiffsterminal von Walvis Bay, ausgezeichnete topografische und infrastrukturelle Bedingungen. Namibia verfügt über eine sehr industrie- und bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit, die auf gut entwickelten Regierungsprinzipien basiert.

Die erste Explorationsbohrkampagne wurde im August 2021 erfolgreich abgeschlossen. Eine zweite Kampagne zur Erhöhung der Ressourcen von Eureka läuft noch. Diese 2 Kampagnen umfassen etwa 13.500 m kombinierte Diamantbohrungen (DD) und Reverse Circulation-(RC)-Bohrungen. Die Untersuchungsergebnisse der ersten 7 Diamantbohrlöcher bestätigten hohe monazitische TREO-Gehalte bis in eine vertikale Tiefe von 160 m und die vollständigen RC-Ergebnisse der ersten Kampagne haben die laterale Grundfläche des Projekts erheblich vergrößert (siehe Pressemitteilungen an der Börse Toronto von 10. November, 1. Dezember und 2. Dezember 2021) . Die Untersuchungsergebnisse von weiteren 25 Diamant- und 35 RC-Bohrlöchern aus beiden Kampagnen werden voraussichtlich in den kommenden Monaten eingehen.

Über E-Tech Resources Inc.

E-Tech Resources Inc. (TSX.V:REE und FWB:K2i) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Seltene Erden (REE), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seines Seltenerdmetallprojekts Eureka in Namibia gerichtet ist. Das Projekt Eureka befindet sich rund 250 km nordwestlich der namibischen Hauptstadt Windhoek und 140 km östlich von Walvis Bay, dem wichtigsten Industriehafen Namibias. Das Projekt ist neben der nationalen Autobahn B1 in der namibischen Region Erongo gelegen. Die Lagerstätte Eureka ist in die südzentrale Zone des neoproterozoischen Damara-Gürtels innerhalb der exklusiven Prospektionslizenz (EPL) mit der Nummer EPL 6762, die Eureka Farm 99 und Sukses Farm 90 umfasst, gebettet. Namibia gilt als eines der politisch stabilsten Länder Afrikas und verfügt über eine äußerst gut ausgebaute nationale Infrastruktur sowie ein klares und transparentes Bergbaugesetz. Das Unternehmen prüft nach wie vor neue Projektmöglichkeiten zur Erweiterung seines Portfolios im südlichen Afrika.

Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.etech-resources.com oder über Elbert Loois, CEO von E-Tech Resources Inc., unter der Rufnummer +1 (902) 334 1949.

