IRW-News: EXMceuticals Inc.: EXMCeuticals Inc. ernennt Führungspersönlichkeit der Cannabisbranche, Tripp Keber, zum Strategic Advisor to the Board

IRW-PRESS: EXMceuticals Inc.: EXMCeuticals Inc. ernennt Führungspersönlichkeit der Cannabisbranche, Tripp Keber, zum Strategic Advisor to the Board

Vancouver (British Columbia), 20. August 2019. EXMceuticals Inc. (CSE: EXM, FSE: A2PAW2) (EXM oder das Unternehmen), ein Züchter und Produzent von hochwertigen Cannabisextrakt-Inhaltsstoffen für die pharmazeutische, nutrazeutische, therapeutische und kosmetische Industrie, gibt mit Stolz bekannt, dass Tripp Keber mit sofortiger Wirkung zum Strategic Advisor to the Board ernannt wurde.





Herr Keber wird eng mit dem Board of Directors und dem bestehenden Managementteam zusammenarbeiten, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen und seine beträchtliche Berufserfahrung von insgesamt über einem Jahrzehnt in der industriellen Cannabis-, Cannabinoid- und Hanfindustrie sowie seine Kontakte einzubringen.

Bevor er zu EXM ging, war er Co-Founder und ehemaliger CEO von Dixie Brands Inc., einem Unternehmen für hochwertige mit Cannabis angereicherte Produkte. Dixie ist weltweit bekannt für seine gleichnamigen mit Cannabis angereicherten Getränke, Dixie Elixirs, Aceso und Therabis, seine Dixie-CBD-Wellness-Markenplattformen für Mensch und Tier sowie für Hunderte weiterer Cannabisprodukte.

Herr Keber fungierte auch als Director mehrerer Organisationen der Cannabisindustrie, einschließlich der National Cannabis Industry Association, des Marijuana Policy Project und der National Association of Cannabis Businesses. Er hatte auch zahlreiche Führungs- und C-Level-Positionen in den Bereichen Immobilien, Kommunikation und anderen Branchen inne.

Tripp wird weitgehend als einer der prominentesten und bekanntesten Marktführer in der Cannabisindustrie geschätzt und als etablierter Markenbildungsexperte für den medizinischen Cannabisbereich anerkannt. Wir freuen uns bekannt zu geben, dass er Teil des EXM-Teams sein wird, sagte Jonathan Summers, Chairman von EXM. In seiner Funktion als Strategic Advisor to the Board wird Tripp die Entwicklung der allgemeinen Strategie von EXM unterstützen, bei der Erweiterung dessen starken F&E-Aktivitäten behilflich sein, zur Pflege der Beziehungen beitragen, um seine Marktpräsenz zu verbessern, die Entwicklung der Produkte von EXM unterstützen und dessen Markteinführungsstrategie koordinieren. Tripp kann bereits eine starke Erfolgsbilanz bei der eigentlichen Erzielung von Ergebnissen vorweisen, die EXM von der umfassenden Anzahl an Verbrauchsgüterunternehmen unterscheidet, die versuchen, CBD-Geschäfte und Wellness-Marken aufzubauen.

Tripp Keber fügte hinzu: Ich habe die vergangenen zwei Jahre damit verbracht, Unternehmen in allen Teilen der Welt zu bewerten, die über einen einzigartigen und vielversprechenden Geschäftsplan sowie ein starkes Managementteam verfügen, um diesen zu unterstützen. EXM zählt zu den besten Anbietern seiner Art in den Bereichen industrielle Cannabinoid-Inhaltsstoffe und Hanf und ich fühle mich geehrt, das Privileg zu haben, das Board beraten zu dürfen.

Züchter, Verarbeiter und Produkthersteller werden auf einem zunehmend hart umkämpften globalen Markt nur dann überleben, wenn sie sowohl die Betriebe beträchtlich skalieren als auch innovativ sein können. Kosteneffizienz und starke F&E-Initiativen werden von entscheidender Bedeutung sein. Meiner Meinung nach wird EXM nicht nur überleben, sondern könnte auch ein dominanter Player auf dem Markt sein, fuhr er fort.

Über EXMceuticals

Das Hauptaugenmerk der Aktivitäten von EXM ist auf den nachhaltigen Anbau von Cannabis und Hanf sowie die Produktion von hochwertigen Inhaltsstoffen für die Pharma-, Therapie-, Nutrazeutika- und Kosmetikbranche gerichtet. Das Unternehmen beabsichtigt, die produzierten Inhaltsstoffe auf internationalen Märkten zu verkaufen.

EXM ist über seine Tochtergesellschaft Prime Ranchers Limited in der Lage, Cannabis in Uganda im industriellen Maßstab anzubauen und zu verarbeiten. Die Verarbeitungsanlagen in Uganda wurden bereits errichtet und stehen für die Produktion und den Export von Cannabisinhaltsstoffen zur Verfügung, die in Pharmazeutika, Therapeutika, Nutrazeutika und in der Kosmetik zum Einsatz kommen.

In Malawi verfügt EXM über eine provisorische Lizenz, die den Anbau von Cannabis auf einer Nutzfläche von 50 Hektar gestattet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Volllizenz, die gemeinsam mit einem großen ortsansässigen Agroproduzenten als Partner beantragt wird. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten im Zusammenhang mit EXM Malawi finden Sie in den früheren Pressemeldungen des Unternehmens.

EXM besitzt durch seine Tochtergesellschaft und seine Partner im Land die Rechte an einer Cannabislizenz in dem Bereich der ehemaligen Kuba-Föderation, Mweka, der Provinz Kasai und der Demokratischen Republik Kongo sowie die Rechte an einer Grundstückskonzession für den Anbau von Cannabis und Hanf sowie für die Verarbeitung und den Export hochwertiger, extrahierter Cannabis-Inhaltsstoffe.

EXM hat auch Anträge eingereicht und Verhandlungen mit lokalen Regierungen und Partnern in Äthiopien, Sambia, Swasiland und Burundi geführt, um Lizenzen für den Anbau von Cannabis und Hanf sowie für die Verarbeitung und den Export von psychotropen und nicht psychotropen Cannabinoid-Inhaltsstoffen zu erhalten. In Äthiopien befindet sich EXM in der Endphase der Verhandlungen mit der Regierung über einen landwirtschaftlichen Industriepark mit einer Größe von 4.000 Hektar (9.880 Acres), der eine Freihandelszone umfasst, für die EXM bereits Landrechte für 2.000 Hektar (4.940 Acres) in der Region Amhara erhalten hat.

