IRW-News: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group erweitert Abonnementdienst für Elektrofahrzeuge und MOKE France unterzeichnet Abkommen mit führendem französischem Gastronomiekonzern Indie Group

IRW-PRESS: EV Technology Group Ltd. : EV Technology Group erweitert Abonnementdienst für Elektrofahrzeuge und MOKE France unterzeichnet Abkommen mit führendem französischem Gastronomiekonzern Indie Group

Toronto (Ontario), 5. Mai 2022. EV Technology Group Ltd. (NEO: EVTG, DE: B96A) (EV Technology Group oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft MOKE France SAS (MOKE France) ein Abkommen mit dem französischen Luxusgastronomiekonzern Indie Group hinsichtlich seines Abonnementdienstes für Elektrofahrzeuge unterzeichnet hat.

Das EV-Abonnementmodell von MOKE France bietet Kunden die Möglichkeit, eine monatliche Gebühr zu bezahlen, um einen MOKE zu fahren, ohne sich um Versicherung, Steuern, Wartung und vieles mehr kümmern zu müssen - wodurch ein marktführendes Produkt für Elektrofahrzeugabonnements geboten wird.

Die Indie Group ist ein symbolträchtiger Gastronomiekonzern aus Saint-Tropez, der an den wichtigsten französischen Urlaubszielen Standorte unterhält, wobei die Konzepte der Authentizität und des Feierns im Mittelpunkt der Identität stehen. Beginnend mit dem Indie Beach House als Flaggschiff am berühmten Pampelonne-Strand in Ramatuelle, hat sich die Indie Group rasch zu einem landesweiten Gastronomiekonzern entwickelt, mit einem weiteren Beach Club in Ramatuelle (Playamigos), einem festlichen Restaurant an der Place des Lices im Zentrum von Saint-Tropez (Pablo), einem Strandrestaurant im Gebiet Escalet (La Sauvageonne) und einem Après-Ski-Restaurant in Megève, das vom bekannten Küchenchef Diego Alary geleitet wird (Indie Mountain).

Das Team der Indie Group hat es geschafft, eine gastfreundliche Atmosphäre zu schaffen, die ein internationales Publikum anspricht: Sie sind ihren lokalen Wurzeln treu geblieben und haben die Marke immer wieder neu belebt, sagt Willy Gruyelle, CEO von MOKE France. Für uns sind sie der richtige Mobilitätspartner, um in diesem Sommer einen MOKE zu fahren: mit einer frischen Perspektive auf den Lebensstil an der Riviera, im Einklang mit dem lokalen Erbe, jedoch immer alle Möglichkeiten ausreizend. Wir hoffen, mit ihnen an jedem neuen Standort, den sie eröffnen, fahren zu können!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65656/EVTechnologyGroupMay5PR_vF_dePRcom.001.png

Vincent Luftman (Indie), Tobias Chaix (Indie), Willy Gruyelle (VP Operations EVT), Raphaël Blanc (Indie), Wouter Witvoet (CEO EVT)

Im Jahr 2022 werden wir das Café de lOrmeau in Ramatuelle eröffnen und für dieses neue Restaurant einen speziellen MOKE kreieren: Was gäbe es Besseres als einen MOKE, um diesen entspannten und dennoch vornehmen Teil eines der meistbesuchten Dörfer Frankreichs zu besuchen?, sagte Vincent Luftman, Partner bei der Indie Group.

Nachdem wir Abkommen mit unseren ersten Partnern für das Pilotprojekt - die Luxusimmobilienunternehmen Bo-House und Tardieu Immobilier - unterzeichnet haben, sind wir vom Potenzial dieses Produkts begeistert, sagte Wouter Witvoet, CEO der EV Technology Group. Wir haben gesehen, dass es einen großen Markt sowohl für den beliebten MOKE als auch für den Zugriff darauf über ein Abonnementmodell gibt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65656/EVTechnologyGroupMay5PR_vF_dePRcom.002.png

Indie Beach - eine bekannte Immobilie der Indie Group

Die individuellen MOKE der Indie Group werden ab Juni 2022 in den Straßen von Saint-Tropez und darüber hinaus zu sehen sein.

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, symbolträchtige Marken zu elektrifizieren - und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Durch die Übernahme symbolträchtiger Marken und die Wiederbelebung geliebter Autoerlebnisse treibt die EVT Group die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EVT Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von Ende-zu-Ende-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

