IRW-News: EV Resources Ltd.: EV Resources: Die Ergebnisse von Erkundungsproben in Shaw River liegen vor

IRW-PRESS: EV Resources Ltd.: EV Resources: Die Ergebnisse von Erkundungsproben in Shaw River liegen vor

Highlights:

- EV Resources erhielt die Ergebnisse aus ersten Proben im Rahmen der Due Diligence im Projekt Shaw River.

- Mehrere Pegmatitausbisse wurden beobachtet, und 31 Proben wurden in zugänglichen Teilen der Liegenschaft genommen, wobei nur 20 % der Liegenschaft begangen wurden.

- Die Ergebnisse zu Pfadfinderelementen weist auf die Fraktionierung des Pegmatit-Muttergesteins und das Potenzial zu Lithiummineralisierung hin.

23. Dezember 2021 - EV Resources Limited (ASX:EVR) (EVR, das Unternehmen), ehemals Jadar Resources Limited, freut sich, den Erhalt von Ergebnissen aus Erkundungsproben im Rahmen der Due Diligence im Projekt Shaw River bekanntzugeben.

Das Unternehmen gab am 30. November den Abschluss der Due Diligence und den Fortschritt in der Akquisition durch das Unternehmen bekannt. Die Explorationslizenz 45/5849 zu Shaw River umfasst 22 Blöcke oder 70 Quadratkilometer und beinhaltet mehrere Gebiete historischer Zinn-Tantal-Anlagen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63349/EV_122321_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Standorte der Probenahmen in Shaw River

Die Proben stammten hauptsächlich aus Pegmatitausbissen, sowie vier Flusssediments- und einer Flotationsprobe. Der maximale Lithiumgehalt betrug 212ppm in zwei Proben, die beide aus den muskovitreichen Pegmatitausbissen genommen wurden (siehe Ergebnisse in Tabelle 1).

Lithiummineralien sind anfällig für Verwitterung an der Oberfläche, und Ausbissproben liefern oft Ergebnisse, die nicht den Lithiumgehalt in den frischen Teilen des Muttergesteins repräsentieren. Bei der Lithiumexploration werden k / Rb-Verhätnisse als geochemische und metallogene Marker zur Bestimmung der Fraktionierung des Pegmatit-Muttergesteins und der Lage innerhalb der magmatisch-hydrothermalen Übergangszone verwendet. Fraktionierung, oder Elementzonierung innerhalb der magmatischen Schmelze, ist wichtig für die Bildung wirtschaftlicher Lithiummineralisierung in Pegmatit-Muttergestein. Wenn die Fraktionierung der Schmelze des Muttergesteins zunimmt, wird in der pegmatitisch-hydrothermalen Evolution Kalium in Muskovit und Feldspat vermehrt durch Rubidium ersetzt. Verhältnisse von < 30 und < 20 in reinem Feldspat bzw. Muskovit gelten als Seltene Erde-Pegmatit bzw. Pegmatit der Unterordnung Spodumen. Ein Cluster von k / Rb-Verhältnissen mit Werten von etwa 30 in der Probengruppe im westlichen Teil der Liegenschaft könnte auf hoch-fraktionierte Pegmatite hinweisen. Ein hoher Caesium-Gehalt von fast 100 ppm in Probe Sh00024 und Zinngehalt von 267 ppm in Sh00001 gelten ebenfalls als Nachweis von Seltene Erde-Pegmatit.

Aufgrund der minimalen Proben, mit nur 10 bis 20 % der Liegenschaft bisher begangen, und der Beobachtung zahlreicher Pegmatite in Zonen von Mächtigkeiten bis zu 15 Metern, in Verbindung mit Probenanalysen, die für die Lithiummineralkonzentration wichtige Fraktionierung von Pegmatiten andeuten, sieht das Unternehmen beachtliches Potenzial zu Lithium-Tantal-Mineralisierung im Projekt Shaw River. Es ist zu beachten, dass die bisherigen Ergebnisse, obwohl ermutigend, Potenzial andeuten, aber nicht das Vorhandensein wirtschaftlicher Lithiummineralisierung bestätigen.

Die nächste Stufe der Exploration in Shaw River wird geologische Kartierung und systematische Schlitzproben an den Pegmatitausbissen umfassen, besonders in den Gebieten Hillside und Upper Five Mile Creek, wo erhöhte K / Rb-Verhältnisse festgestellt wurden. Satellitenbilder werden zur Bestimmung des Vorhandenseins von Pegmatitausbissen in anderen Gebieten der Liegenschaft, die noch nicht begangen wurden, verwendet werden, und alle beobachteten Pegmatite werden kartiert und eingehend beprobt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63349/EV_122321_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2. Traditionelles Modell regionaler Zonierung / Fraktionierung und der Anreicherung von Seltener Erde in Pegmatiten.

ENDE

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: luke@EVResources.com.au

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: adrian@EVResources.com.au

evresources.com.au

311-313 Hay St Subiaco, Western Australia 6008

+61 (0) 8 6489 0600

info@evresources.com.au

Original-Pressemitteilung in voller Länge auf Englisch:

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf 45/5849 Shawn River beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum ist bei EV Resources unter Vertrag. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Norum ist damit einverstanden, dass die auf den Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese Meldung aufgenommen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1. Probenergebnisse aus Shaw River

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63349/EV_122321_DE_PRcom.003.png

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63349

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63349&tr=1

